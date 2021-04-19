社評：美日聯手打台灣牌 中國先抗日後禦美

日本要依仗美國打台灣牌，有迹可循。上月在日本舉行的日美外長防長2+2會談聯合聲明中，已經提到「台灣海峽和平穩定之重要」。美國要打台灣牌，拉攏盟友搞共同進退，不足為奇，惟這次菅義偉訪美，日美聯合聲明中老調重彈，雖然聲明中加了一句：「鼓勵和平解決兩岸問題」，在強硬的對抗中國聲音中搞點「和稀泥」，有消息指這句話是日本主動提出的，但也不減日本下了決心要「冒中國之大不韙」的嫌疑。

日本處美中夾縫

從來都看風使舵

日本身處亞洲，是中國的近鄰，但外交部官員掛在嘴邊的一句話是，一個強大的中國籠罩着日本，美國雖然離日本很遠，但日本只有依靠美國跟中國對抗，才能求得安身。日本在美國與中國之間搞兩面三刀，幾十年來看風使舵，若能從中國獲得更多好處，就拉開跟美國的距離，當美國的拉扯力大一些，就借力打力向中國施壓。但歸根結柢是甘願屈從美國力量，試圖以此抗衡中國。

中國開放改革幾十年，日本從中國市場中獲得巨大利益，即使被美國強加的日圓升值而導致經濟沉淪，還可以從日中經貿合作中得以自身發展，去年疫情導致全球經濟萎縮，日本對全球出口唯一獲得正增長的國家是中國，使得中國再次成為日本的最大貿易伙伴。但令日本揮之不去的是釣魚島主權問題，日本一直要求美國將釣魚島納入日美安保條約的保護範圍，終於獲得拜登政府首肯，從而加劇了日本將美國和中國的鐘擺倒向美國一方。

日本屈從美國抗衡中國，二戰後就沒有變過，這或許是一個島國下意識的選擇，君子不度小人之腹。這次日美聯合聲明，宣稱要聯合發展5G6G，跟中國比一日長短，這也無可厚非，兩個處於5G競爭劣勢的國家，要聯手追趕中國，鹿死誰手，市場自會分曉。但外交上的準則與慣例，就是兩國合作不會針對第三國，起碼牌面上不會，這次美日聯合聲明點名中國，並且將焦點放在中國最敏感的台灣問題上，明顯不過的就是要叫板。

1972年中日建交，中國可以放棄對日本的戰爭賠償要求，但要求日本必須承認中國對台灣的主權，日本表示充分理解和尊重中國的這一立場。幾十年來，日本跟中國不時有各種各樣的矛盾，但都不敢明目張膽的打台灣牌，這次改弦更張，顯然是因為看到美國對中國實施遏制的決心，日本徹底倒向美國，是押上了「國本」，然則，日本為何賭得這麽大？日本最希望成為「正常國家」，美國於此對日本是否有承諾？2＋2聯合聲明，已經寫明日本會「加强軍力」，加强什麽軍力？是否包括美國默許日本「將發展非常規軍力」？都值得關注。

中美或長時間鬥而不破

對日實施反制並無不可

中國跟美國的競爭，是長期和多方面的，什麼時候在哪些方面正面衝突或者忍而不發，既有策略性的考慮，也有戰術上的套路，但有一點必須搞清楚，中國人熟知孫子兵法，其中圍魏救趙一計後來演變成圍點打援，即是說要攻靶心，可以先打擊靶心外圍的力量。中美之間何時正面交鋒，難以逆料，但打擊美國要拉攏的「小弟」，或許把握與效果都會大一些。

這種戰術近期也不乏例子，澳洲要加盟美國在亞洲地區內對抗中國，馬上受到中國禁買煤炭、鐵礦石、紅酒等等的「制裁」。這次日本不但主辦了印太地區的四方會談，顯示了響應美國的印太地區戰略部署，還捅破了中國最敏感的議題，打台灣牌，可以估計，中國對日本的反制措施，一定不會少。中國對美國可能在一時間不會改變「鬥而不破」的戰略方針，但對日本，為何不可以實施圍點打援的戰術呢？

一般來說，你做初一，我做十五，外交上肯定也會「禮尚往來」，但日本畢竟是中國鄰近的大國，日本是中國第四大貿易伙伴，中國是日本最大貿易伙伴，實施貿易制裁所帶來的惡果，是雙方也不可以承受的，退一步海闊天空，只要日本改弦更張，也並非沒有迴旋的餘地。要求日本放棄以美國為靠山的根本外交政策，或者期望日本放棄對釣魚島主權的爭奪，同樣是不切實際的，但要日本認清現實，中國跟美國的競爭，一定不會在短時間內分出高下，這不是誇誇其談，日本根本毋須在這個時候把賭注全押在美國一方，恐怕這也會得到日本內部一些人的贊同，要是日本政壇連這一點也掩耳盜鈴，最後才認識到中國人保衛家園的決心，就為時晚也。

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