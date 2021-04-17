社評：守法精神要重建 鐘擺效應莫去盡

政治先行論裁決

本港法治的不幸

民陣前年8．18在維園舉行集會，獲警方批准，示威者數以十萬計，集會人士之後分成多批人離開維園，部分人拿着政治標語，由維園步行到中環遮打道，警方雖未阻止，但亦從未批准遊行。事隔大半年，當局決定檢控當日走在前頭的9名民主派人士，指他們組織及參與未經批准集結；涉案的黎智英和李卓人，另外還被控在8．31當天，參與未經批准集結。兩宗案件皆有被告認罪，其餘被告則裁定罪名成立，法官昨天判刑，其中3名有法律背景兼年事已高的被告，包括吳靄儀、何俊仁及李柱銘，跟立法會前議員梁耀忠同獲緩刑，至於其餘被告皆判監禁。

今次案件是繼近年雙學三子案、佔中九子案後，本港又一高度政治敏感的案件。過去十年，香港政治運動一浪接一浪，牽扯出不少有關「公民抗命」或「違法達義」等案件。法庭的角色，就是本着法律原則審理，避免公眾誤解法治、習非成是，縱使近年不時有人不滿裁決，揚言「法治已死」，可是只講法律不談政治，仍是必須堅持的司法原則。曾幾何時，法庭裁決曾被視為修補社會撕裂、撫平政治傷口的方法，佔領運動多宗案件裁決，在這方面某程度起到一定作用，然而當下情况，卻叫人甚感悲觀。這兩年香港內外形勢劇變，無論本地或是西方，很多人都是從政治立場看待這些案件，法官不管如何裁決，都面對很大政治壓力，甚至不獲最起碼的信任，這是本港法治的不幸，叫人唏噓。

反修例風暴以來，香港成為中美外交戰場，拜登外交尤重人權牌、制裁牌，9人案被告都是民主派重量級人物，部分人更在西方有一定知名度，現在黎智英等人判囚，不排除華府有更多政治操作，諸如聯同一些盟友，對北京和香港宣布新的制裁措施，事態如何發酵，有待觀察。

論法律，9人案的爭議點，不在於遊行是否和平，而是當時9人是否組織、帶領公眾非法遊行，以及當局是否不合理限制市民遊行集會權利。辯方強調9人只是協助民陣「流水式疏散維園人潮」，惟法官指出，人潮由銅鑼灣步行到中環，沿途經過多個港鐵站，未見散去，人潮全程展示政治訴求標語，所喊口號，無一與疏散有關，顯示這是假「疏散」之名，進行未獲警方「不反對通知書」的非法大遊行，9人位處前列，雖非人人喊口號，但手持橫額形成隊頭，實際扮演帶領角色。法官認為遊行和平與合法同樣重要，《基本法》保障市民遊行集會權利，但集會自由並非絕對，更非全無限制，終審法院2005年裁定，「不反對通知書」制度合憲，鑑於反修例風暴爆發後，示威屢生嚴重暴力，警方拒就該次遊行發出不反對通知書，不涉違憲。

從嚴從緊「揸正來做」

寬鬆處理手法不再

9人案量刑，有人認為判囚1年太重，亦有人認為部分年邁被告緩刑是太輕，法官則表示，量刑已考慮到這次非法遊行的和平性質，以及被告的背景和良好品格。反修例風暴在社會留下的心結從未化解，評價判刑輕重，儼然變成政治立場叩問，9人的忠實支持者，壓根兒認為根本不應控告，遑論定罪收監。被告不滿定罪及量刑，當然可以上訴，惟不管結果為何，量刑輕重的看法，恐怕仍是言人人殊。

2018年，上訴庭副庭長楊振權就「雙學三子案」的判辭，提到近年社會瀰漫鼓吹違法達義的歪風，惹來很多爭議，終審法庭後來表示，這是一種看法，不能作為判刑基礎。9人案定罪，主審法官重提「歪風論」，認為這股風氣延續至2019年，並在反修例風暴期間升級，同樣引起不少迴響。不管是否認同「歪風論」說法，近10年香港激進思潮當道，政治鬥爭愈去愈盡，乃是客觀事實。反修例風暴期間，香港失序失範，政治凌駕法治，很多事情都過了臨界點。去年《港區國安法》實施，鐘擺猛力倒向另一邊，由查冊到非法集結等事宜，當局都要「揸正來做」，以往相對寬鬆的處理手法不再。反修例風暴前後的香港，已經不再一樣，依法辦事從嚴從緊是眼前現實，守法精神需要重建，可是不少人擔心公民權利空間大幅收窄，亦不難理解。鐘擺無論向哪邊去盡，都不是好事。

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