社評：全民接種變相啟動 珍惜疫苗早打早着

群體免疫有待驗證

「疫苗氣泡」事不宜遲

港府開展疫苗接種計劃，今天是第50天，累計有60多萬人打過針，接種率不足一成。全球疫情依然嚴峻，印度單日新增病例突破20萬，歐洲每周亦新增約160萬宗個案，香港若想大幅放寬防疫措施，讓民生經濟復常，必須克服疫苗猶豫，加快接種步伐。

政府疫苗專家分析本港最近一個月數據，發現無打針者出現中風、心肌梗塞以至死亡等的比率，較接種者更高，接種復必泰或科興疫苗引致這些事件的說法不成立，「針後亡」事件較多涉及科興，關鍵在於接種科興的市民，以60至69歲為主，接種復必泰的則是40至49歲，兩者相差20歲。目前沒有任何科學證據顯示，接種復必泰或科興疫苗有明顯安全風險，市民可以安心接種。然而必須承認是，疫苗猶豫是一種情緒，單是理性解說，未必足以克服，需要更多方法催谷打針。政府提出「疫苗氣泡」路線圖，軟硬兼施，將打針與放寬防疫限制掛鈎，是一個方法；至於另一個方法，當然是開放讓更多市民接種。昨天政府決定，將接種群組全面擴大至16至29歲年齡組別，鑑於現時沒有臨牀實驗數據，支持兒童可以接種新冠疫苗，當局今次宣布，實際等於開放全民接種。

過去數天，各界對「疫苗氣泡」路線圖議論紛紛，有食肆、酒吧等業界人士認為「條件苛刻」，有打工仔則擔心，拒絕配合會被炒。關於「疫苗氣泡」的爭議，有些是真問題，亦有一些是偽命題，好好區分，方能對症下藥。平機會指出，僱主要求員工必須打針否則「炒人」，可能對身體不適合打針的人，構成間接歧視，政府和業界需要正視問題，照顧不能打針的人。然而食肆若想復辦大型宴會酒席、每枱人數再無限制，劃出指定區域只限已接種者入座，其實合情合理，疫下業界不能指望做些門面功夫就可復常。將打針與放寬社交限制掛鈎，做法雖有爭議，惟非香港獨有，以色列便有「綠色通行證」制度，只有完成接種的國民，才能進入食肆、酒店等場所，部分歐洲國家甚至強制醫療人員接種。疫下強制約束多，無人樂見，可是抗疫要成功，不得不偏重大我。

第二代疫苗爭相預購

一鳥在手勝百鳥在林

全民接種正式啟動，若能實現群體免疫，當然最理想。以色列最近表示，隨着近六成人口完成接種，加上康復者，全國約有七成民眾有新冠病毒抗體，當局已取消不少防疫措施，但新增確診數字持續下跌，比高峰期下跌97%，認為這是實現了群體免疫的「證據」。不過亦有很多專家指出，第一代疫苗防發病不防感染，抗體效力為期未明，還有變種病毒，是否有可能做到「群體免疫」，本身便是疑問，就算現實真的可行，也可能短暫兼脆弱。無論如何，一個地方愈多人完成接種，抗疫愈有把握，愈有本錢放寬社交限制。香港即使無法像以色列般雷厲風行，亦應力爭在未來數月，將接種率至少催谷到四至五成。

近期相繼有疫苗傳出不利消息，繼牛津疫苗疑與一種罕見血栓狀况有關後，同樣採用腺病毒載體技術的美國強生疫苗，亦出現類似血栓個案，歐美決定暫緩接種，澳洲更表示不會採購；部分國家雖已恢復接種牛津疫苗，惟丹麥則決定棄用。凡此種種意味，餘下幾款主流第一代新冠疫苗，未來一段時間供應將更緊張。香港有充足的復必泰和科興疫苗供應，已比很多地方幸運。

港府調整新冠疫苗採購策略，放眼研發中的第二代疫苗，爭取明年引進，今年不會再有第三款疫苗供港，意即不會引入牛津或強生疫苗。科興疫苗供港貨源無憂，至於港府已訂購的數百萬劑復必泰疫苗，預料9月前分批抵港。鑑於復必泰儲存期短，必須盡快打完，否則報廢，有意選擇復必泰的市民，應把握機會，在8月底前接種第一劑，以免「蘇州過後無艇搭」。第二代新冠疫苗，理論上應比第一代更有效更安全，然而港府懂得提早預訂，其他國家及地區同樣如此，歐盟便承認，正跟BioNTech商討新合約，大手預訂18億劑可抗變種病毒的第二代疫苗。全球搶購新冠疫苗，可見未來將持續下去，一鳥在手，勝過百鳥在林，港人應善用已有的每一劑新冠疫苗，愈多人盡早打針，香港愈有機會早日復常。

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