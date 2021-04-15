社評：虐兒致死駭人聽聞 盡早落實強制通報

蛛絲馬迹一一錯過

突顯防止虐兒漏洞

案中受虐兄妹，事發時分別只有8歲及5歲。女童死前5個月，跟兄長一起過着非人生活，身心受盡折磨。港大感染及傳染病中心總監何栢良以專家證人身分作供，指出女童若沒遭虐待受傷，根本不會死於敗血症，有參與調查的警員更形容，這是本港歷來最嚴重的虐兒案，小兄妹遭虐打遍體鱗傷，為人父母於心何忍。涉案的生父及繼母已被定罪，如何量刑由法官定斷，唯盼死者安息。逝者已矣，來者可追，最重要是防止同類慘劇重演。本港早在40多年前已有關注虐兒問題的組織，防止虐兒宣傳林林總總，社署亦設有求助熱線，小兄妹持續受虐至少5個月，全身傷痕纍纍，不乏蛛絲馬迹，偏偏無人伸出援手，突顯防止虐兒的法律和機制，存在重大漏洞。

審訊過程顯示，小兄妹孤立無援，在家中，繼外婆對兩人被虐袖手旁觀；在學校，兩人分別就讀的小學和幼稚園，皆有老師察覺異樣，例如兄長面腫兼大腿有瘀痕，走路一拐一拐，妹妹則是手肘紅腫，後來更缺課多日。幼稚園老師曾嚴正警告繼母不可體罰，惟生父其後安排女童退學，校方無法跟進；男童方面，學校社工曾向社署尋求意見，惟認為男童「傷勢不嚴重」，老師則覺得男童有講大話，最終沒有報警。女童之死，不能簡單歸咎於學校或老師，可是如果校方能夠更早更積極介入，或許可以有不同結局。有警員提到，繼母一名友人不時上門幫手做家務，鄰居則表示偶爾會聽到打鬧聲。拯救女童的機會，統統失諸交臂，難怪專家證人何栢良慨嘆，「大家勿再各家自掃門前雪」。

過去10多年，本港虐兒個案趨勢整體向上。2018及2019年，社署接獲的新呈報個案皆過千宗，雖然相關數字去年回落到940宗，然而值得留意的是，去年疫情爆發，中小學和幼稚園長時間停課，校方發現虐兒個案機會大減，必定影響呈報數字。疫下兒童長時間留家，亦有部分家長失業，跟子女困處家中，情緒波動，一念之差，隨時走上歧途。疫下虐兒「隱形」個案，可能比之前更多，當局不能因為「940」這個數字，便認定虐兒問題有改善迹象。

親子關係並非對等，小童在家受虐，亦未必懂得向別人求援，第三方及早察覺舉報，對防止虐兒尤其重要。10年前，聯合國兒童權利委員會已建議，各地政府應就暴力侵害兒童行為建立報告機制，然而香港一直沒有任何機制或行政措施，規定與兒童有直接接觸的專業人士，諸如教師、社工、醫生、護士等，在懷疑或知悉虐兒事件後，必須向社署或警方舉報。

強制舉報乏進展

政府須拿出決心

5歲女童虐待致死案曝光後，社會愈來愈多聲音要求政府堵塞漏洞，防止虐兒慘劇。前年底，申訴專員公署發表調查報告，建議政府探討強制舉報懷疑虐兒個案。另外，虐兒案舉證往往非常困難，外人固然不易知道內情，即使親人知情，亦可能出於種種考慮保持緘默，為此法改會建議增設「沒有保護罪」，若照顧者知情不報，沒有採取步驟保護兒童免受虐待，可以追究刑責，相關諮詢早於前年結束，然而無論是「沒有保護罪」立法，還是強制舉報機制，至今仍未見明顯進展。對於強制舉報機制，社署僅表示這是「複雜課題」，涉及多個持份者，必須「深入廣泛討論、研究和諮詢」，社會有一定共識始能推行，云云。當局是否有決心去做，令人有很大懷疑。

有意見認為，強制舉報或會造成「濫報」，影響無辜者，並會「破壞專業人士與涉事家庭的關係」，然而兒童身心脆弱，跟進懷疑虐兒個案，從嚴從緊始終比掉以輕心為好。強制舉報機制，可以提高相關專業人士對虐兒個案敏感度，有人擔心一時疏忽或搞錯，隨時惹禍上身，當局大可借鑑外地經驗，訂明相關人士只要「真誠報告」（report in good faith），不論結果為何，都可免被法律追究。強制通報懷疑虐兒個案，全球已有數十個國家立法落實，其他地方做得到，香港沒理由做不到。

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