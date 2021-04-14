社評：福島核污水排大海 國際社會不能坐視

輿論操作淡化禍害

日方說法轉移視線

3．11大地震，福島第一核電站在海嘯中損毁，有3個機組的反應堆熔毁，東京電力公司（東電）需要不斷注水冷卻堆芯，10年間產生了125萬噸核污水。時至今日，福島核電站每天仍在新增140噸核污水，東電聲稱現有儲水罐明年秋天全部裝滿，核電站一帶「再無更多空地」建設大量儲水罐。去年日本政府專責委員會建議，將核污水過濾稀釋排出大海，菅義偉內閣昨天正式拍板，兩年後開始排放，為時長達30年。福島反應堆廢棄作業，不知多少年後才完成，核污水每天仍在增加，最終排入大海的總量，肯定不止眼前的125萬噸，對海洋生態的破壞，無法估量。

日本當局就排放，在國內外展開了很多公關和政治操作，大力淡化排放對全球海洋生態的影響，現實是否如此，卻有很多疑問。2015年，東電引入名為「高級液體處理系統」（ALPS）的設備，日方聲稱它可以將鍶、銫等60多種放射物質，過濾至無法偵測的水平，至於危害性較低的氚，雖然無法去除，但稀釋後可以「安全排入大海」，日本官員揚言，核污水過濾稀釋後，放射性物質含量跟日常飲料差不多，云云。氚的半衰期較短，只有12年，科學界普遍認同，大量吸入氚才會對人體有害。日方的輿論操作，就是令外界將焦點放在氚之上，惟正如德國核專家布萊因（Shaun Burnie）所言，這是日方轉移視線、誤導輿論的伎倆，真正問題在於ALPS的效用是否如此神奇、福島核污水過濾後是否真的只得氚。

一般輕水式核反應堆在水冷過程中，也會產生含氚的核污水，處理後排入大海，確是常見做法。華府為日本排放福島核污水背書，一大理由正是「這類含氚水的排放是國際慣例，符合安全」，然而福島核災產生的污水，跟一般反應堆冷卻水，根本是兩碼子的事。布萊因稱，東電外泄的內部文件顯示，過濾系統未能徹底去除碘、釕、鍶、鈷等高輻射物質，有日本地方報章亦提過，有核污水樣本的釕106及碘129含量，超出可接受水平。綠色和平去年發表的報告還稱，ALPS設計上並未考慮去除半衰期長達5000年的碳-14放射性同位數，意味排放核污水可以遺禍數千年，並有可能損害人體DNA。

2011年4月，即核災一個月後，東電曾將約萬噸核污水排入海，當時東電亦說已濾走鈷、鍶等高放射性物質，然而一個月內，太平洋多處水域輻射水平都高於平常。現在日本打算排放百萬噸核污水，規模史無前例，對海洋生態影響難以估計。昨天美國國務院聲稱，日本就福島核災善後，與國際原子能機構（IAEA）一直有緊密合作，認為日方決策過程「具透明度」，現實是這10年來，東電和日本當局一再被指隱瞞淡化核災並推卸責任。近年有福島災民提出集體訴訟，獲判勝訴，法院判決書批評，東電將經濟成本考慮，置於安全之先，未有好好防範海嘯來襲，日本政府則疏於監管。華府的說法有盲信盲撐盟友之嫌，IAEA在事件中的監督角色和作用，同樣需要斟酌。

日本若不肯開誠布公

訴諸國際法庭有必要

日本考慮排放核污水，聯合國人權事務高級專員轄下的獨立專家曾一再批評，反觀IAEA態度曖昧，從未反對。隸屬IAEA的聯合國原子輻射影響問題科學委員會（UNSCEAR），早前就福島核災10年發表報告，聲稱當地青少年和兒童甲狀腺癌個案增加，只因災後日方多做了檢測，與核災輻射無關，獨立專家大為震驚，質疑委員會僅靠日方提供的不全面材料，得出片面結論。早在8年前，UNSCEAR發表報告，揚言無證據顯示福島居民健康受核輻射影響，同樣惹來「漂白」質疑，獨立專家認為，IAEA作為推擴核能和平應用的國際機構，太受核能業界影響，不夠持平獨立。對於日本決定排放百萬噸核污水，IAEA承諾負起評估和監督角色，為了確保公正客觀，中韓作為利益攸關國，應該獲准派專家參與相關的評估和監督工作。

福島核污水善後，專家認為可以蒸發後排入高空，或將儲水罐深埋地底，然而東電和日本當局明顯選擇了經濟成本最低的選項，倒水入海。日本政府和東電拒絕外間獨立抽查核污水樣本，核污水裏有什麼、過濾後是否真的安全，缺乏透明度。日本當局聲稱會讓當地漁民和地方團體代表參與氚濃度監測，不過是布萊因所形容的輿論操作，IAEA不能聽信日方一面之詞，必須安排跨國獨立專家跟進抽查。如果日方不肯開誠布公，區內國家應考慮訴諸國際法庭，阻止日本一意孤行；萬一日本真的大量排放核污水，鄰近國家及地區，包括香港應禁止日本海產入口。

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