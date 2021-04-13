社評：抗疫新路向軟硬兼施 妥善照顧「疫下邊緣人」

平衡個人權利與控疫

意識形態掛帥礙復常

香港疫苗接種速度緩慢，已打針者不足人口一成，防疫專家指出，以此速度推算，香港隨時要等到2023年，方有希望做到全民接種。放眼世界，以色列和英國等地疫苗接種進度理想，分別超過五成及四成，最近兩地都開始「鬆綁」復常，香港有必要急起直追，無論是加快疫苗接種還是推動復常，都要有切實可行的路線圖。現在港府提出以「疫苗氣泡」為基礎，就日後逐步復常訂下大框架，當中不乏「軟硬兼施」成分，爭議在所難免，具體細節安排，必須小心設計，兼顧不同人士和社會整體需要。

根據政府的復常藍圖，食肆營業限制日後可否顯著放寬，將取決於食肆員工和食客是否完成接種，以及所有客人皆使用「安心出行」應用程式，一間食肆倘若全部員工完成接種，又只接待已接種兩劑疫苗的客人，每枱人數有望提升至12人，至於因為疫情而長期停業的高風險處所，諸如酒吧、卡拉OK和麻將館等，如果所有員工及顧客皆有打針，兼且人人有用安心出行，亦可有限度復業，具體細節要求和放寬步伐有待決定。相關構思在社會引起不少迴響，當中既有意識形態爭議，亦有現實操作問題。這兩類問題性質不同，應區分看待。

「疫苗猶豫」是普遍現象，本港疫情緩和，市民對打針副作用有疑慮，接種動力遠遠不及疫情重災國民眾，當局的復常藍圖，在加快疫苗接種步伐和加強病毒追蹤方面，「胡蘿蔔與大棒」並用，是不爭事實，然而全球抗疫一年有餘，所有人亦得直面現實，控疫無法只靠自律，除了誘之以利，有時亦得用強制措施，關鍵是在控疫、復常和個人權利之間，尋求合理平衡，事事泛政治化，只從意識形態考慮問題，只會作繭自縛，不利控疫和復常。

執行操作小心處理

避免市民無所適從

以色列是民主國家，一樣規定國民必須接種疫苗，持有「綠色通行證」才能進入酒店、健身室或戲院，這亦是以國政府應付疫苗猶豫的方法之一。英國昨天放寬社交限制，容許「非必需」商店復業，酒吧亦可重開戶外部分，有限度經營，雖然英國政府暫未硬性要求顧客必須展示「電子針卡」，惟同時亦承認，「展示已打針證明，相信將成為我們日常生活一部分」，首相約翰遜表示，當7月底全國成人都有機會打過第一針後，當局將考慮要求酒吧顧客展示「針卡」，作為全面復業條件之一，當局正研究以稍後舉行的英格蘭足總盃決賽等，作為「針卡」操作試點。在香港，反修例風暴在社會留下了很多心結，部分人不信任政府，事情一旦牽涉到私隱或強制，就出現牴觸情緒，然而有效控疫與復常，乃是當下頭號民生大事，不放下意識形態和政治包袱，香港很難走出「疫境」。與此同時，政府在措施具體設計和執行方面，亦要思慮周全，避免令市民無所適從。

政府的「抗疫新路向」，以疫苗接種為契機，重點在於防控措施可以更精準，盡量避免一刀切暫停活動，以放寬食肆限制為例，不同食肆可自行決定，在打針要求方面去到有多盡，理論上，食肆可選擇不要求打針、不用安心出行，維持現有經營狀態，可是像酒吧一類「非必需」高風險處所，若要復業，就一定要所有員工和客人打針，現實操作初期必有困難，政府設計方案細節，應該多與業界磋商，惟必須堅持以防疫需要為大前提。另外，部分市民因為種種原因無法打針，政府亦要照顧這一類人的需要。

兒童是否適合接種新冠疫苗，各地專家尚在研究。香港未知何時開始全民接種，30歲以下年輕人，尚未納入接種範圍，亦有人因為有「三高」等健康問題，不敢打針。政府將復常措施與打針掛鈎，如何避免影響這些人的合理權益，需要認真思量。僱主無法強迫打工仔打針，「疫苗氣泡」可能衍生很多勞資糾紛，政府亦要及早思考處理方法。政府主張以「疫苗代檢測」，不排除稍後停止提供免費檢測服務，只限受強制檢測令影響的人士享用服務。一些有特殊需要的市民，擔心既無法打針，又沒有免費檢測服務，政府必須幫他們解決問題，避免他們成為「疫下邊緣人」。

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