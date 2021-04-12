社評：杯葛冬奧傷人傷己 辦盛會應抱平常心

美表態被解讀與盟國聯手

政客組織鼓譟杯葛冬運會

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）6日在記者會上，回答美國會否與盟國討論聯合杯葛北京冬奧會的問題時說，「我們當然希望討論這一問題……我們當然知道，協調一致的做法不僅會為了我們的利益，也為了我們的盟友和伙伴的利益。」一些西方媒體將此解讀為美方「考慮（considers）」與盟友一起杯葛北京冬奧。但記者會甫結束，國務院另一資深官員即發電郵澄清，「美國沒有、也沒計劃與盟友討論任何對北京冬奧會的聯合杯葛」。

第24屆冬季奧運會和冬季殘奧會，計劃於明年2月在北京和河北張家口市舉行，各項籌備工作已經入尾聲，4月1日起還舉辦了為期10天的冰上項目測試賽。早前，國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）曾經表示，北京冬奧會的技術籌備工作非常出色。

伴隨北京冬奧開幕一周年倒數開始，呼籲杯葛的聲音就甚囂塵上。2002年曾經擔任鹽湖城冬奧會組委會主席和行政總裁的美國共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney），日前加入呼籲杯葛的陣營，在報章撰文提出美國的杯葛方式：不去中國觀賽，亦不派官方代表團。

奧運會雖然公認是世界和平和國際友誼的象徵，但政治對奧運會的干擾時有發生，冷戰後期曾愈演愈烈。在1976年，為抗議新西蘭欖球隊曾到訪白人種族主義控制下的南非，非洲20多國曾聯合杯葛加拿大蒙特利爾奧運會；1980年，因抗議蘇聯於前一年入侵阿富汗，包括美國、中國在內的全球60多國聯手杯葛了莫斯科奧運會；作為報復，4年後，以蘇聯為首的18國又聯手杯葛了洛杉磯奧運會。

杯葛奧運是一把雙刃劍，在打擊主辦國的政治聲譽之餘，對參與杯葛的運動員和國際奧委會也是沉重打擊。美國奧委會主席萊昂斯（Susanne Lyons）上月已發聲明反對杯葛北京冬奧會，她認為「這種杯葛傷害的只是運動員」。IOC也公開表示，「奧運會由國際奧委會管轄，而並非國家政府」，「從始至終，國際奧委會既沒有權限也沒有能力改變一個主權國家的法律和政治制度」。巴赫更無奈地聲稱，國際奧委會不是「超級大國」，解決不了聯合國安理會常任理事國、G7或G20都解決不了的問題。

中日中法達支持共識

冬奧與東京巴黎掛鈎

北京對於杯葛冬奧會的國際暗湧高度警覺，外交部發言人多次表態，出於政治動機干擾、阻礙、破壞北京奧運會的籌辦和舉行，「是非常不負責任的做法」，「損害的是各國運動員的利益和國際奧林匹克事業」。現在看，類似莫斯科奧運時的多國聯手杯葛，出現機率最小，中日和中法間都曾經達成相互支持彼此舉辦奧運的共識，北京冬奧會若確定面臨大規模杯葛，對於今年夏季的東京奧運會（朝鮮已率先宣布退出），乃至2024年的巴黎奧運會，都不會是好消息。至於少數外國領導人不出席開幕典禮的「外交杯葛」，在2008年京奧時就出現過，影響不大，而個別知名選手的「個人杯葛」和贊助商退出的「經濟杯葛」等等方式，出現的可能性最高。

破山中賊易，破心中賊難。北京6年前爭辦冬奧，當然有政治考量，正如習近平所言，北京冬奧會是中國「十四五」初期舉辦的「重大標誌性活動」，「建設體育強國，是全面建設社會主義現代化國家的一個重要目標」。中國的東北亞鄰國，日本舉辦過札幌、長野兩屆冬奧會，韓國也舉辦過一屆平昌冬奧會。明年冬奧會後，北京將成為全球唯一既舉辦過夏季奧運會又舉辦過冬季奧運會的城市。

不過，習近平也強調，體育強國的基礎在於群眾體育。因此，北京舉辦冬奧會的初心，就是推動中國冰雪運動跨越式發展，逐步解決競技體育強、群眾體育弱和「夏強冬弱」、「冰強雪弱」的問題。為此，中國提出了「在3億人中更好推廣冰雪運動」的口號。本着如此初心，北京冬奧會籌辦才有了「綠色辦奧、共享辦奧、開放辦奧、廉潔辦奧」的16字方針。只要堅持上述理念，讓北京冬奧會回歸運動盛會的本真，破除追求超大規模和參賽國數量第一的迷思，就可以平常心來對待各種杯葛的威脅和恐嚇，辦一屆真正「精彩、非凡、卓越」的體育盛會。

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