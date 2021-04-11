社評：不斷樹立反壟斷範例 澄清疑慮促健康市場

阿里被指控自2015年以來，濫用市場支配地位，要求旗下平台商家「二選一」，即禁止加盟的商家在其他平台經營，同時阿里採取多種技術手段，維持及增強自身力量，獲取不正當競爭優勢。國家市場監管總局裁定，按2019年營業額的4%處罰，共計罰款182.28億元。

裁決於法有據無爭議

天價罰款是中間落墨

這個裁決是根據《反壟斷法》第17條第一款第四項，據此可以處以一年營業額的1%至10%的罰款，金額雖然是「天價」，按百分比則似是中間落墨。

無論從市場持份者以及消費者利益的角度看，人們對嚴厲執法並無異議，因為平台經濟利用日新月異的科技和創新的經營方法，顛覆了傳統市場機制，確實在降低交易成本、運輸倉儲成本等等方面，為小微企業帶來商機，也為消費者帶來更多廉宜的選擇，但如果平台經濟帶來的是一個壟斷市場，限制了小微企業進入市場機會，導致消費者利益受損，這種發展模式並不健康，平台經濟也會缺乏可持續性。當局對違法行為處以天價罰款，可以維護市場秩序，以及消費者利益，而平台經濟的各層次參與者也會受惠並得到持續發展的空間。

阿里集團對裁決沒有申訴，並且發表一封致客戶和公眾的信，表示處罰「是對我們的警醒和鞭策，是對行業發展的規範和呵護，是國家維護公平競爭市場環境、推動平台經濟高質量發展的重要舉措」，看來是誠懇的，但公開信的文末表示，對政府的監管與服務，「我們心懷感恩，也同時心存敬畏」。阿里集團的所謂「敬畏」，不禁令人遐想連篇。

有關當局以《反壟斷法》執法並非孤例，《反壟斷法》2008年實施以來，對國內企業和外商也有過調查處分，之前最大一筆罰款是12.35億元，是2014年對日本12家汽車零件生產企業壟斷行為的處分。惟這次天價罰款182億元，之前並沒有「揭發」過阿里有壟斷行為，也沒有對經營平台經濟的企業發出過警告。人們看到的是，阿里集團始創人馬雲在去年10月「炮轟」國家金融監管制度，接着該集團旗下螞蟻集團11月初在香港和上海上市被突然叫停，12月14日中央政治局會議上提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」之後，官媒批評網上經濟平台的文章更是此起彼落，然後在12月底宣布對阿里集團展開反壟斷調查。按行動時序，不禁令人聯想，高調嚴厲反壟斷執法的指令是一項「政治決定」，目的是警告經營網上經濟平台的企業，要他們必須「心存敬畏」。

阿里集團表示心存敬畏

政府選擇執法疑竇未解

這種可能是過分政治化的解讀有反證的例子，本月3日，國家市場監管總局對平台經濟的5家大企業開刀，指控拼多多、美團等大集團旗下的社區團購企業，採用不正當手段擠壓傳統社區街市，以燒錢搶市場、壟斷後提價的不正當競爭手段，分別處以150萬元罰款。本月12日裁決騰訊集團等12家企業的併購案違反《反壟斷法》，罰款50萬元。這些例子都可以證明執法當局並非只針對阿里集團一家，而是大規模執法的例證。可是，從罰款金額多寡的懸殊，又難以消除人們對「選擇性執法」的疑慮。

法律的嚴肅與權威，是建立在長期公正執法的基礎上，而不是看一時一事的個別例子，人們的疑竇，只能通過眾多的案例，累積得出的總體印象，才是正確的認識。這個月來就《反壟斷法》密集而且廣泛的執法，做出了規範市場的良好示範，令到平台經濟市場的公平得到維護，不同持份者的利益得到保障，長遠可以使得競爭有序進行，有關部門的執法初心也會得到大眾的理解和支持。

平台經濟方興未艾，急速發展雖然看似「來勢洶洶」，實質上只是稍見雛形，人工智能的進步，還會為平台經濟帶來更大的發展空間，現在規範好市場競爭的秩序，對平台經濟市場是好事，因為參與的企業在眾多的案例中，可以認識到健康發展的方向，從而集中精力在良性競爭方面的經營之道。如果阿里集團交出「天價學費」後，能夠讓該集團以及其他企業在守法合規，以及符合市場競爭秩序的健康方向發展，未嘗不是好事。

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