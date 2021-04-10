社評：「K形通脹」悄然逼近 老百姓頭上利劍懸

原料價格持續上升

內地警惕輸入通脹

疫情重挫環球經濟，美國聯儲局為了支持經濟和股市，量化寬鬆印鈔無上限，華府政客則大舉派錢。近月英美大規模接種新冠疫苗，市場憧憬發達國家疫情逐步受控，實體經濟可望復常，美股屢創新高，能源等大宗商品價格反覆向上，全球通脹預期升溫，有市場人士認為，這是經濟復蘇下的正常現象，可是亦有人擔心，通脹一旦加劇，有可能如脫韁野馬般失控。

在美國，作為通脹重要指標的核心個人消費支出物價指數（PCE），2月份按年升1.4%，聯儲局認為現時通脹情况仍然溫和，即使未來數月通脹數據，有可能因為去年同期基數太低，按年升幅超過2%的政策目標水平，相信中長線情况仍屬可控，毋須急於收緊貨幣政策，然而拜登的1.9萬億美元紓困方案，卻令一些經濟學者頗為擔心。前財長薩默斯近月便再三批評，紓困方案向經濟注入太多現金，過度刺激需求，恐導致經濟過熱，觸發通脹甚至滯脹。

有別於西方國家的情况，中國疫情受控，無論貨幣政策和財政政策，都較為穩健審慎。內地最新公布的3月居民消費價格指數（CPI），按年上升0.4%，然而值得留意是，上月工業生產者出廠價格指數（PPI），按年顯著上升4.4%。這已是內地PPI連續第3個月向上，升見逾兩年半新高，有關數據意味，受國際大宗商品價格上升等因素影響，內地製造業成本持續上升，最終必會轉嫁到一般日用消費品。國務院金融穩定發展委員會本周開會，亦對大宗商品的價格走勢表示關注，特別強調要保持物價基本穩定，警惕輸入通脹壓力。

全球通脹預期升溫，除了因為美英疫情好轉、發達國大舉量寬印鈔派錢刺激需求，同時亦因為全球供應鏈被打亂，很多物資供應都變得不穩定。經濟全球化，生產鏈環環緊扣，任何一環貨源不足，都會影響總體產能，製造商、生意人擔心來貨不穩定，往往傾向囤積所需物資，導致供應更加緊張，推高相關物資價格。近月全球鬧出晶片荒，由汽車到手機等不同行業都受影響，一大原因便是美國向華發動科技戰，制裁中國相關企業，引發連鎖效應，打亂了全球晶片供應。除了大國博弈，疫情肆虐多國，影響正常生產，亦是打亂全球供應鏈的重要原因。觀乎形勢發展，這兩個干擾因素，恐怕不會在短中期消失，重新理順全球供應鏈，所需時間可能比想像漫長。

「K形復蘇」貧者愈貧

通脹加劇打擊基層

新冠疫苗為西方富國控制疫情帶來希望，IMF預測今年全球經濟將強力反彈，惟不少經濟學家指出，這並非典型的V形反彈，而是「K形復蘇」，意思是經濟直插向下之後縱現反彈，也只是一部分人受惠，幸運的一群可以重新向上，不幸的一群將往下沉，就像K的字形一樣；簡言之，就是貧者愈貧，富者愈富，窮國和基層弱勢在這個復蘇過程中有可能被邊緣化。回首過去大半年，發達國大舉印鈔，全球資產價格大漲，大企業和持有大量股票者當然笑逐顏開，小企業卻只能艱苦經營，中下階層收入減少，甚至打爛飯碗，唯有節衣縮食。全球通脹陰霾驟起，有分析認為，這也會是一次「K形通脹」。彭博社一項研究發現，儘管當下美國通脹率看似不高，不同階層面對的物價通脹壓力其實很不一樣，近月美國汽油、基本糧食，以至日用必需品諸如清潔劑等，都出現顯著升幅，對於相對富裕的一群，相關開支比例有限，當然沒相干，可是對低下階層來說，這些都是無法節省的開支，價格上漲必定影響生計。類似的問題，絕對有可能在香港出現。

本港2月份整體通脹率微升0.3%，扣除政府紓困措施後，基本通脹率為負0.1%，是連續兩個月出現通縮。表面看，香港似乎沒有通脹壓力，然而細察數字不難發現，這只是因為私人房屋租金跌幅擴大，以及食品價格升幅收窄所致，水電煤其實都錄得升幅。隨着近月社交措施放寬，市民外出用膳，食肆經營空間增加，食品價格升幅可能擴大，加上最近巴士大幅加價、港鐵車費不減實加，未來數月本港出現「K形通脹」的可能性甚高，最受影響的一定是基層市民。疫下民生疲憊，全球通脹壓力升溫，猶如懸在老百姓頭上的劍，港府早前仍表示，本港物價壓力「短期內應會維持溫和」，如此樂觀的研判，有必要斟酌。

■歡迎回應editorial@mingpao.com