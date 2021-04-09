社評：邊境規劃發展 須棄區隔思維

沙嶺殯葬城起風波

多加溝通增強解說

深圳與香港，是永遠無法搬開的鄰居，互惠互利求共贏，當然是最理想的相處之道，偶爾有摩擦紛爭，亦不足為奇，最重要是本着平等尊重原則，互諒互讓多溝通。過去10多年，香港與內地矛盾迭起，很多都跟民生有關，很多港人有不快，內地人同樣有不滿的時候，沙嶺殯葬城計劃，最近惹來深圳不少網民抨擊，正是一個例子。

土地問題困擾香港，陽宅、陰宅同樣供不應求。2012年，港府提出在沙嶺興建殯葬城，集殯儀館、火葬場、骨灰龕位和紀念花園於一地，預計可提供約20萬個骨灰龕位，相關的土地平整工程於2017年展開，至今3年有餘，可望年底完成，政府稍後將向立法會財委會申請撥款，推進殯葬城建設。

放在10年前時空，超級殯葬城選址沙嶺，並不叫人意外。論歷史背景，沙嶺墳場早於1950年設立，過去大半個世紀，一直用作提供殯葬設施，嚴格來說，興建殯葬城不過是擴大其規模和用途；論地理位置，沙嶺遠離香港市區，附近並無其他設施配套可供其他發展用途。不過對於隔岸的深圳居民來說，他們的看法和感受就很不一樣。深圳羅湖區與沙嶺隔岸相對，最近距離只得300米左右，當地是繁華鬧市，樓宇林立，居民眾多，不少人對殯葬設施有忌諱，亦擔心火葬濃煙不絕，影響周邊空氣質素和生活環境。港府推進超級殯葬城的消息，在深圳民間引起反彈，有網民不滿港府將厭惡設施放在邊境，只要將心比己，其實亦不難理解。

沙嶺殯葬城計劃提出時，尚無大灣區融合發展的概念，有意見認為，現在港府應重新規劃相關用地，配合港深兩地未來發展。理論上，這當然是一個選擇，然而實際未必行得通，畢竟當地缺乏各類配套設施，一切由零開始，重新規劃亦不能拍拍腦袋，心血來潮，想做便做。在香港，很多大型發展項目，由規劃到落成，動輒耗時20年，現在擱置沙嶺殯葬城計劃，另覓新址興建，隨時拖到2035年之後始能落成，這會嚴重影響本港中長期殯葬服務供應。重新規劃沙嶺說易行難，必須想清楚後果及影響。

香港與內地交往頻繁，必有很多事情需要溝通協商，粵港設有聯絡小組，港深亦有相似機制。有關沙嶺殯葬城事宜，港府與深圳溝通情况如何，外界並不清楚。根據港府說法，當局非常重視深圳方面的關注，早於2015至2016年間，已因應相關意見，重新審視設計，將火化及殯儀館設施，安置到較為隱蔽的山谷位置，並加入綠化元素，利用地形山勢，減少設施對景觀的影響，同時會做足環評，確保空氣質素。觀乎深圳方面近期的情况，不滿聲音主要來自民間，官方暫時未見太大反應，這是否代表深圳當局接受港府的折衷做法，不得而知。無論如何，社交媒體年代，這類涉及民生的爭議，討論很容易變得情緒化，兩地政府應該多些溝通，多作解說，勿讓民粹主導事態。

沙嶺殯葬城計劃走到這一步，推倒重來未必是好選擇，不過港府確有必要重新思考，應該怎樣看待新界北「邊境」這個概念。港英時代，政府官員以「區隔思維」看待深圳河邊界，北區的沙頭角、沙嶺、文錦渡等地方，均被劃作邊境禁區，範圍最廣達到2800公頃，香港回歸初期，情况並無太大變化，直至2012年，特區政府才首度修訂禁區範圍，收窄至現在約400公頃，以便釋出更多土地作不同用途。

深圳發展一日千里

劃地為牢不利香港

近年政府銳意將新界北作為未來的新發展區，惟總體規劃思維，仍然囿於固有的「邊境」和「市區-邊陲」等概念；這些年香港與內地矛盾，不斷被炒作放大，亦令到很多人無法放下區隔思維，看待新界北發展，然而大灣區融合乃是大勢所趨，渲染兩地矛盾的政治化操作，現已大為減少，社會各界是時候放下政治包袱，以平常心看待融合發展。深圳發展一日千里，港府應以新思維新角度，思考新界北發展策略，一邊借助深圳的活力，一邊促進香港的需要；延續區隔思維，繼續劃地為牢，只會局限香港的發展空間。

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