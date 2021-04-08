社評：華府倡全球最低稅率 骨子裏仍是「美國優先」

拜登要為基建埋單

最低稅率除笨有精

國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行春季會議本周舉行，二十國集團（G20）財長亦會召開視像會議，耶倫的全球企業最低稅率提案，料將成為討論焦點。經濟全球化下，跨國企業避稅問題愈益嚴重，美國科技巨企尤甚，不少國家為了吸引這些跨國企業到當地投資，爭相調低稅率，部分國家的稅務安排，更似有意無意留下一些空子，儼如鼓勵跨國企業前來避稅，愛爾蘭便不時面對這類批評。2008年金融海嘯後，復有歐債危機，歐洲多國財困，急欲增加收入，以西方發達國家為主的經濟合作及發展組織（OECD），數年前已倡議訂立「全球最低稅率」，設法打擊避稅，遏阻稅基侵蝕，然而特朗普政府態度並不積極，保守派智庫直指歐洲國家欲向美企「搶錢」，華府在談判桌開出的條件，是變相容許美企有「豁免權」，整個倡議陷入膠着，直至拜登上台，情况才出現變化。

耶倫呼籲制訂全球企業最低稅率，結束世界「為期30年的企業稅逐底競爭」，說得「大義凛然」，然而華府真正關心的，由始至終都是國家利益。全球企業最低稅率的制訂，牽涉非常複雜的多邊博弈，何况魔鬼總在細節裏，即使各方最終能夠達成協議，也不等於世界經濟變得更公平更公義。

疫下華府為了托市救經濟，大舉印鈔派錢，繼之前近2萬億美元疫情紓困法案，拜登最近又提出2萬多億美元振興美國基建方案，上調美企所得稅，成為幫補國庫的重要手段。特朗普時代，美企稅率由從35%大幅減至21%，希望吸引美企「回流」創造就業。現在拜登政府提出要將稅率上調至28%，放在戰後美國歷史，仍屬偏低，惟如果只有美國加稅，不僅會增加美企「出逃」避稅的誘因，跨國美企面對其他經濟體的跨國企業，相對競爭力也可能被削弱；拖其他國家落水，逼低稅率地區加稅，便可以魚與熊掌兼得。

當然，拜登政府着眼的不止是國庫收入，還有更高層次盤算。特朗普奉行單邊主義，「美國優先」自私自利，拜登上台後，希望重拾美國的國際領導地位，牽頭制訂全球企業最低稅率，有利拜登標榜多邊主義、「美國回來了」，同時亦是美國爭取重塑全球化方向的一次嘗試。全球化曾為歐美帶來重大經濟好處，未料中國等新興國家趁此崛起，反觀西方則因財富分配不均，社會矛盾嚴重激化，特朗普上台，被視為「逆全球化」的分水嶺，然而必須指出的是，西方對全球化的反彈，只是嫌全球化發展下來，對西方不夠着數。特朗普的做法，是繞過既有國際遊戲規則，以粗暴手段脅逼他國向美國讓利，現在拜登想做的，是透過拉攏盟友，改寫國際遊戲規則，重建一套更有利美國以至西方陣營的國際經濟秩序。兩人行事表面南轅北轍，論目標異曲同工。

美欲重塑遊戲規則

新興國家面臨壓力

耶倫演說提到，「美國優先絕不代表美國獨自行事」。反過來理解這句話，就算美國多邊行事，也不代表不是「美國優先」。歐美對全球企業最低稅率，現在看似有共識，實則不然。OECD的稅務改革倡議，有所謂兩條支柱，一是全球企業最低稅率，二是重新釐定各國基本徵稅權，兩者緊扣難以切割。一些美國科企在歐洲賺大錢，卻因為只提供服務、在當地沒有實體存在，得以避開稅網，不少歐洲國家認為不公道，推動「電子服務稅」，伸張徵稅權，華府大力反對，還以關稅作為要脅手段，就連盟友英國也不例外，特朗普時代如此，拜登政府態度亦未見有太大轉變。

歐美內部矛盾未解，現在美國欲聚焦全球最低稅率，在Ｇ20層次推動，事態有可能轉化為西方發達國與中國等新興國家的角力較量。新興國家是過去10多年全球化下的得益者，當中不少國家都是靠低稅率吸引外資，訂立全球最低稅率，新興國家吸引力下降，不排除一些西方跨國企業會「回流」。有論者便關注，西方所主張的全球最低稅率和徵稅權操作，視乎跨國企業在一國的盈利，發達國富裕消費者多，跨國企業自然賺得多，發達國相關稅收亦更多，反觀窮國卻不一樣，意味整個制度運作，主要是「益」富國政府。更甚的是，新興國家為了維持吸引外資能力，必須設法控制勞工成本，意味勞工面對更多壓榨。當然，時移世易，新興國家再非吳下阿蒙，不會再任人宰割，中國作為新興國家重要一員，在談判桌必然會跟西方周旋到底，歐美發達國家的利己算盤是否打得響，現在言之尚早。

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