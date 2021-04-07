社評：提高疫苗接種率 港府要有路線圖

港接種率僅7.4%

未及星洲三分之一

香港疫情未清零，社區存在隱形傳播鏈，復活清明長假期結束，疫情會否顯著反彈，仍是未知之數。疫情重創部分行業，不少人失業，最近有酒吧、麻將館和卡拉OK等行業代表發起絕食，要求盡快讓他們復業。業界苦况當然要正視，可是社交措施可否進一步放寬，始終要視乎整體控疫情况。香港一直無法走出疫情迴圈，放寬社交限制過急，疫情轉眼復熾，控疫措施又要再度收緊，現在是清零重要關頭，必須避免功虧一簣。

去年底政府收緊檢疫隔離要求，外防輸入算是做得不錯，惟正如防疫專家所言，就算把關再嚴，偶爾仍可能有病毒滲進來，若要為百業民生復常創造更多有利條件，必須加快疫苗接種。本港2月底啟動疫苗接種計劃，至今接近一個半月，政府已為市民接種約61萬劑，迄今約有50多萬人接種了一劑或兩劑新冠疫苗，相當於總人口約7.4%，這個接種率，莫說跟以色列的五成多差天共地，單計東亞，香港的接種率也遠遠談不上理想。

不計人口少於100萬的國家或地區，目前亞洲區接種率最高的國家是新加坡，每百人之中，有26人接種了一劑或兩劑疫苗；內地疫情控制太成功，經濟民生復常情况理想，顯著影響了民眾接種意欲，惟以內地14億人口規模，迄今接種率也有一成。值得留意的是，上月初，內地的新冠疫苗接種率還未到3%，短短一個月接種率顯著上升，反映內地也在快馬加鞭，根據最新資料，北京人口2100萬，至今已有超過四成人打針，未來3個月，有機會做到六成或以上接種。

香港人口才750萬，疫苗接種計劃僅比新加坡稍遲啟動，接種率卻不及星洲的三分之一，也不及內地，情况絕不理想。很多發展中國家接種率低，是因為資源不足、缺乏配套，相比之下，香港已預購足夠疫苗，供貨亦穩定，早前復必泰疫苗有批次出現瑕疵，導致接種短暫叫停，惟即使沒有相關問題，整體接種率相信也不會高出很多，何况本周開始，復必泰已可以恢復接種，本港疫苗接種率低，是需求問題而非供應問題，當局必須想方設法，加快接種步伐。

政府提「五成打針」願景

若無路線圖只屬空想

昨天食衛局長發表網誌，提到若有超過一半市民完成接種，香港才更有條件爭取進一步復常，包括經濟、社交活動和跨境出行。「走出疫境」是人心所欲，問題是如何做到五成這個比率。要知道，已接種的市民，無論打復必泰還是科興疫苗，已是社會上最熱中接種的一群，目前很多市民都抱着「睇定些」的心態，不少人關注「針後亡」個案，縱使專家再三強調，沒有證據顯示與疫苗本身直接有關，可是部分人始終對接種疫苗疑慮；亦有市民關注疫苗認證問題，擔心打了科興疫苗無法去歐美、打了復必泰未必能夠到內地。當局提出五成人接種這個願景，若沒有實現目標的路線圖，只怕是空想。

大國博弈波詭雲譎，歐美要控制疫苗認證話語權，討回「疫情政治」失地。歐美沒認證任何一項非西方疫苗，中國也不可能輕易認證西方疫苗，否則日後根本沒有籌碼，就認證問題跟西方周旋。不過隨着各款新冠疫苗在全球廣泛接種，基於客觀現實，互相認證是早晚問題，一些倚重旅遊業的國家，諸如泰國等，已表明將一視同仁看待接種了中國或西方疫苗的入境者。對於香港來說，當下最重要是谷高接種率，政府必須創造更多打針誘因，克服疫苗猶豫。

香港疫情遠比歐美緩和，很多市民不覺得打針有迫切性；全球絕大多數國家，都沒有強制國民接種新冠疫苗，部分國家諸如以色列等，規定必須打針方能進入某些場所，惹來很多爭議，論現實條件，香港是否有可能仿效，確實叫人懷疑。相比之下，早日落實疫苗護照、爭取與內地及其他地方免檢疫通關，相對容易為港人接受，也能成為鼓勵市民接種的重大誘因。疫下免檢疫通關，若要穩妥安全，基本上只有兩種可能，一是兩地疫苗接種率均高、水平亦相若，二是兩地疫情皆能做到基本清零。現時香港接種率太低，開放讓16歲以上市民打針，是推高接種率的一個方法；與此同時，當局必須設法實現清零，藉以增加磋商免檢疫通關的籌碼。香港疫情若能基本清零，至少可以爭取與內地通關，有了這個誘因，願意接種的市民會增多；多了港人打針，港府與其他國家洽談疫苗護照，本錢亦會多一些，用免檢疫出入境鼓勵接種的良性循環，就有機會逐漸形成。

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