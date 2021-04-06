社評：中俄伊抱團取暖 背靠背和而不同

西方制裁四面出擊

三國被迫結盟抗壓

美國前總統卡特的國安顧問、著名現實主義國際關係專家布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski），在1997年出版的著作《大棋局：美國的首要地位及其地緣戰略》（The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives）中指出，對美國而言，「最大的潛在危險是中國與俄羅斯或許還有伊朗結成大聯盟。結成這種聯盟的原因不是意識形態，而是相互補充的不滿」。他又認為，「只有在美國十分短視地同時對中國和伊朗採取敵對政策時，把俄國與中國及伊朗結合在一起的聯盟才能搞得起來。這樣的結局當然不能排除」。

近期外界輿論紛紛熱議布氏的預言成真，而造成這一後果的，正是美國及西方四面出擊的制裁外交。特朗普政府退出伊核協定，加大對伊朗的制裁；美歐近年因克里米亞問題及納瓦爾尼個案，對俄羅斯連番制裁；現在，美英加歐等又以新疆問題為由，制裁中方官員和實體，連串舉動，實際上是把中俄伊逼成了同盟伙伴。

令人值得關注的是，最近朝鮮領導人金正恩又向中國國家主席習近平致口信，表達了加強關係的願望。在聯合國，包括中俄伊朝4國在內的17個國家組成了「捍衛聯合國憲章」聯盟，聲稱反對使用或威脅使用武力以及實施單方面制裁，與美加英澳日及歐盟的所謂民主國家陣營打對台，似有重回冷戰時期兩陣營對壘之勢。

不過，正如布熱津斯基當年所指，這種（反西方）聯盟的結成「不是意識形態，而是相互補充的不滿」。事實上，中俄伊三國在歷史上有很多恩怨，在現實外交中亦有矛盾齟齬。例如，在俄羅斯與烏克蘭的衝突中，中國一直持中立立場；俄方對於中印邊界衝突與中越南海糾紛亦向來態度曖昧，還是印、越的主要武器賣家；俄羅斯與伊朗在敘利亞中既有合作，又有競爭；在中東，中國與伊朗的對頭沙特等海灣國家關係良好。所以，三國只是在對抗西方的壓力方面需要抱團取暖，優勢互補，並非價值觀與法律上的聯盟，可以用「和而不同、結而無盟」來形容。至於聯合國的17國聯盟，更是如此，這17國分散各大洲，政體各異，其中尼加拉瓜、聖文森特和格林納丁斯兩國，更是台灣的邦交國，同牀異夢程度，可想而知。

同牀異夢優勢互補

中方堅守絕不當頭

事實上，中俄兩國對於雙方關係雖評價很高，但表述仍小心翼翼。王毅曾形容中俄戰略合作「沒有止境，沒有禁區，沒有上限」，惟外交部發言人華春瑩堅稱兩國關係「堅持不結盟、不對抗、不針對第三國的原則」。俄羅斯外長拉夫羅夫則稱，中俄關係雖然處於歷史最好時期，但是完全有別於北約那種傳統軍事同盟關係的一種新型國家關係。王毅形容中俄關係是用「背靠背」而非用「肩並肩」一詞，意即雙方只是互為倚靠，讓彼此無後顧之憂，並非一致對敵，齊上齊落。

對於外傳中伊全面合作計劃中方承諾向伊方提供4000億美元資助一事，外交部發言人趙立堅澄清，該計劃「不包括量化的具體合同或指標」，強調計劃「不針對任何第三方」，只為中伊未來合作「提供宏觀的框架」。

中國這種審慎態度，反映北京深知，面對美國為首的西方世界，中方暫無能力為任何友邦提供安全保障，亦不會許下戰略承諾。當年鄧小平「韜光養晦」叮囑的原意，並非是在自身核心利益受損時忍辱退讓，而是指在國際上不做抱打不平、替人出頭的角色，正如鄧所言，「這個頭我們當不起，自己力量也不夠」。

當然，對中俄伊達成戰略默契的意義亦不可低估。在經濟上，中國是世界第二大經濟體，但缺乏能源和礦產，與俄羅斯、伊朗經濟具天然互補性。特別是伊朗作為中東產油大國，若在國際石油市場率先接受人民幣計價，對於人民幣國際化和打破美元壟斷地位，具有重要作用。作為中等大國，伊朗經濟實力也接近G20門檻，又處於「一帶一路」的關鍵位置，戰略影響動見觀瞻；中俄在朝鮮半島和日本海方面具有戰略一致性，拉夫羅夫訪華後即訪韓國，顯示中俄東北亞外交的協調性。只要中方把握好與俄伊戰略合作的分寸，就不會重蹈冷戰時蘇聯的覆轍，被拖入中東的混亂泥沼中。

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