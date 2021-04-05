社評：國家政策可延年 國民更關心益壽

新冠病毒來勢洶洶，需要疫苗預防以及研發治療藥物對付，但如果國民的免疫系統強健，的確可以提高抵禦能力。疫情促使大眾更加關心健康狀况，也提高了防範意識，但健康素養包含體格強健和精神健康，生活習慣與監測技能也可以影響健康，當中有個人的責任，也有政府的責任，並非只限於對流行病的預防意識。

國家衛生部門早在2008年推出《公民健康素質66條》，並按此標準調查全國城鄉居民對健康素養的意識與技能。這套標準幾乎是包羅萬有，包括一些健康的理念，比如：環境與健康息息相關，保護環境，促進健康等；更多的是預防疾病的常識，比如：在流感流行季節前接種流感疫苗可減少患流感的風險或減輕流感後的症狀；以及關注血壓變化，控制高血壓危險因素，高血壓患者要學會自我健康管理等；也有引導健康生活的方式，比如：膳食要清淡，要少油、少鹽、少糖；吸煙和二手煙暴露會導致癌症、心血管疾病、呼吸系統疾病等；基本技能也有12條，包括：能看懂食品、藥品、保健品的標籤和說明書，以及會正確使用安全套，減少愛滋病、性病的危險，防止意外懷孕等等。

國民健康意識差異大

中央應針對推廣教育

這些健康常識和基本的健康生活習慣，現在很多人都耳熟能詳，但對全國十幾億人來說，很大部分對此還是寡聞少見，21年前推出健康素養標準時，調查所得，國民對此的了解所得分值只有6.48%，經過多年的推廣教育，最新已達到23.15%，有了很大的進步。儘管如此，不同地區、年齡層等的認知，差異還是很大，城市與農村的健康素養水平，相差8個百分點；東部和西部相差13個百分點；25歲和65歲的相差23個百分點；大學畢業的和不識字的差異更高達45個百分點。國民健康素養水平是全國的事情，出現這種差異，正好成為推廣教育針對性的重要指標。

提高國民的健康，除了推廣教育，還需要政策以及執行政策的力度來配合，比如健康教育中說：低焦油捲煙、中草藥捲煙不能降低吸煙帶來的危害。正面信息是明確的，但為何不乾脆在煙盒中提出警告呢？2014年衛生部門曾經提交控煙條例立法送審稿，至今石沉大海，遲遲未能通過的原因不詳，但不禁令人懷疑是跟萬億元稅收有關，去年煙草業的稅收總額達到1.2萬億元人民幣，國家是否不能「犧牲」萬億元稅收而暫緩通過禁煙法律。去年新發肺癌患者達到81萬人，先不計算治療病人的成本與稅收孰輕孰重，國民的生命與健康應該放在第一位的原則，不能只流於口號。

禁煙法沒通過留禍患

心理健康更加隱憂大

北京和上海等城市都已經立法，嚴禁在公共場所吸煙，執行尚算到位，因為一旦發現餐廳有人吸煙，餐廳會被施以巨額罰金，將責任放在經營者一方，責任與罰則明確，但鼓勵舉報還是要依靠顧客主動的意識。而在二三線城市，無論執行方與舉報方都不積極，條例形同虛設。

無論國民對健康素養如何提高意識與認知，科學手段還是勝一籌，去年新增癌症患者達到1929萬名，如果能夠及早篩查，早發現早治療，每年死於癌症的300萬人當可大幅減少。現時很多城市已經有免費篩查計劃，但這取決於不同城市的財政能力和政府的負責任程度，如果在中央增加撥款，當可挽回更多生命。

去年全國預期壽命已經達到77.3歲，國家的規劃是到2030年達到79歲，這是經濟大國應有的水平，然而，延年益壽還要做到提高生活質素，如果老人晚年是在病榻中度過，或者是依靠大量藥物維持，再提高幾歲的意義也不大。更加令人擔憂的是精神健康的問題，目前學生學業壓力沉重，職工工作壓力山大，不同程度的抑鬱症狀無法統計，健康素養教育顯示，要重視和維護心理健康，遇到心理問題時應主動尋求幫助，可是，心理健康治療的職業培訓遠遠不夠，心理諮詢師的專業資格缺乏標準，遇到心理問題的求助無門，也得不到專業的輔導，導致大量年輕人動輒認為自己患上抑鬱症而依賴藥物，仍然得不到有效治療而沉淪，這是令人十分痛心的事情。

國民健康素養水平的提高，需要政府主導、多部門合作，以及全社會參與。現在對國民健康素養做調查，只是萬里長征第一步，國民的意識是提高了，但政府多部門合作則乏善可陳，國家衛生部門對此任重道遠且刻不容緩。

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