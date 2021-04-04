社評：廣東催谷珠汕湛 面向海洋補短處

經濟強省發展不均

粵曾受習近平批評

廣東是中國排名第一的經濟大省，去年GDP總量已經超越俄羅斯以及全球九成以上國家，相當於6個越南，可謂富可敵國。但一直以來，廣東各地發展不夠均衡，貧富差距較大，廣州、深圳獨領風騷，粵東、粵西發展落後，粵北一些山區甚至才剛剛脫貧。同為經濟特區，珠海、汕頭的經濟實力與深圳差了一大截，作為全國首批14個沿海開發城市之一，湛江發展亦未如人意。在去年全省21個城市的GDP排名中，2.7萬億元（人民幣，下同）的深圳、2.5萬億元的廣州排頭兩名，第6位的珠海不足3482億元，第10位的湛江僅3100億元，汕頭僅2730億元，排在第11位，3市不僅與深穗差距極大，連佛山、東莞、惠州都不如。難怪習近平2018年視察廣東時，曾指「城鄉區域發展不平衡是廣東高質量發展的最大短板」。

今次廣東省作出支持珠海、汕頭、湛江3市發展的決定，就是回應習近平的批評，決心縮小地區經濟差距，走平衡發展、共同富裕之路。廣東省之前已就經濟發展確定了「一核兩極多支點」的發展格局，「一核」即強化珠三角的核心引領作用，「兩極」就是建設東西兩個「省域副中心城市」，「多支點」則要建設若干個重要發展支點。並據此制訂了五大都市圈發展規劃，其中除廣州、深圳兩大都市圈外，珠海、汕頭、湛江3市正是珠江口西岸、汕潮揭、湛茂3個都市圈的中心城市，而3市目前都未具有輻射帶領周邊地區的實力，珠海經濟與中山、江門相差無幾，汕頭領先揭陽不多，湛江經濟總量甚至不如茂名。

廣東省發出3份文件後，3市迎來加快發展的新機遇。據文件描述，珠海應深化與港澳合作，全力建設橫琴粵澳合作區，加強在跨境金融、綠色金融、中藥材現貨交易等領域與澳門深度合作，打造珠港澳跨境電子商務樞紐基地，爭取國家支持珠海規劃建設城際市域（郊）鐵路；汕頭則獲支持利用RCEP等自貿協定，開拓國際貿易合作新空間，打造區域消費中心城市，建設優質農產品、消費品進口集散中心；湛江將對接海南自由貿易港建設，加強與海南融合發展，並推動鋼鐵、石化、海洋工業裝備、清潔能源等產業集群建設，在東海島建設現代化世界級臨港產業集聚基地。3個城市到2035年的發展目標分別是：珠海要「建成民生幸福樣板城市、知名生態文明城市和國際化經濟特區」；汕頭要「基本建成省域副中心城市，經濟綜合實力和城市競爭力位居沿海開放地區前列，成為現代化活力經濟特區」；湛江則要「基本建成省域副中心城市，打造成經濟綜合實力和競爭力位居全省前列的沿海經濟帶重要發展極」。

配合國家南海戰略

深穗擔當扶助角色

珠海、汕頭、湛江的知名度雖比不上廣州、深圳，但3地與香港都有千絲萬縷的聯繫。珠海及其鄰近的中山，近年成為港人短線遊甚至置業的熱門地點；汕頭及其所在的汕（頭）潮（州）揭（陽）城市群，是不少港人的祖籍地；作為水產海產集散中心，湛江及其附近的陽江，也是香港海鮮的主要來源地之一。

廣東在全國各省中海洋面積居第二，僅次於海南省，納入國土規劃的海域面積達6.47萬平方公里。珠海、汕頭、湛江3市，均位處廣東省規劃的「沿海經濟帶」上，今次振興3市，標誌「沿海經濟帶」成為廣東經濟新的發力點。3份文件均對海洋產業寄予厚望，如珠海要建設海洋經濟示範區，打造「環珠澳藍色海洋產業帶」；汕頭要發展海洋新興產業，「推進海水淡化示範工程建設和關鍵技術國產化進程」；湛江將設立海洋生物基因資源、藥物資源庫，建設海洋科技產業創新基地。這方面既有拓寬發展空間的考量，也是為配合國家的海洋發展戰略，畢竟，經略南海僅靠一個海南省是不夠的。

珠三角大灣區依然是廣東省的核心發展區域，深圳和廣州在3市振興戰略中也要扮演輻射和幫扶的角色。今年初，深圳與汕頭、廣州與湛江分別簽署了深度協作框架協議，建成「雙核+雙副中心」的機制。今次3份文件亦提出，要引領深圳都市圈和汕潮揭都市圈融合互動發展，支持深圳「創新+」、「設計+」賦能汕頭傳統優勢產業；推動廣州支持湛江的教育、醫療、金融、人才、科技創新等領域加快發展。在大灣區的港人和港企，若能在其中找到新機遇，亦可闖出一片新天地。

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