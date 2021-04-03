社評：復活節防疫情復活 變種病毒不能漏網

清零現曙光

防疫要自律

本港疫情緩和，過去兩天，政府放寬一些社交措施，主題公園、戲院等處所，入場率上限由五成提升至七成半；部分康體場地，包括公眾泳池、一些泳灘及博物館等亦重新開放。不少市民趁着一連五天假期外出活動，有人拜山掃墓，有人參與宗教崇拜，不少人到久違了的泳池沙灘嬉水，科學館、藝術館門外亦出現排隊入場人龍。第四波疫情持續半年，由去年底的聖誕、元旦到春節假期，社交限制相當嚴厲，市民忍耐多時；這個清明節復活節，社交限制相對寬鬆，市民放鬆心情外出，享受一下假期，當然可以理解，惟假期後疫情反彈的風險，始終無法低估。

誠然，部分公共設施及處所重開後，仍有一系列防疫限制，諸如實施分段入場、暫停開放互動展品等，可是市民到公眾泳池暢泳，出入更衣室等地方，總不可能一直戴着口罩；重開室內康體設施，人群聚集，倘若當中有隱形病人，傳播病毒的可能性亦不會是零，關鍵是市民要時刻保持警覺，做足防疫措施。最近一兩周，本地感染病例大致保持在單位數，個別日子甚至錄得本地零確診，香港迎來「清零」曙光，這個長假期是一次重大考驗。日前警方執法，發現有私人場地涉嫌違反抗疫令，舉辦小型音樂會，場內逾百人遭票控，是限聚以來最多人遭票控的一次，事件反映部分人對疫情掉以輕心。防疫不能單靠執法，人人都要自律。

多國展開新冠疫苗接種，疫情比數月前的高峰期算是有所回落，惟總體而言，全球疫情依然嚴峻。巴西疫禍愈演愈烈，歐洲亦出現新一波疫情，法國要再次全國封城；亞洲方面，日本疫情回升，菲律賓和巴基斯坦反彈勢頭尤其厲害。傳播力高的變種新冠病毒，近月在世界各地不斷擴散，一旦感染，即使打了疫苗亦未必有用，香港外防輸入，必須緊記之前數波疫情教訓，檢疫把關宜緊不宜鬆。

香港4波疫情，嚴重程度一波甚於一波。去年復活節，本港正與疫情苦戰，留學歐美的港人子弟紛紛歸港避疫，觸發第二波疫情，至於第三及第四波疫情，則分別與菲律賓海員和尼泊爾抵港人士有關。政府檢疫隔離把關不夠嚴，留下病毒輸入缺口，去年底才規定海外抵港人士，必須入住指定酒店檢疫21日，這對於不時要來往外地的生意人，當然非常不便，惟無可否認，此重招對堵截變種病毒非常有用。本港去年底起累計錄得超過150宗變種病毒株個案，大多來自英國、南非、巴西等地，暫時無迹象變種病毒流入社區，然而值得留意是，單是過去一個月，本港就錄得約80宗變種病毒個案，當中三成涉及從菲律賓抵港外傭，反映變種病毒輸入壓力持續增加，倘若當局急於放寬把關，方便對外人員往來，隨時重蹈覆轍。

變種病毒多國肆虐

檢疫要求從嚴從緊

昨天英國政府向菲律賓、巴基斯坦、孟加拉和肯尼亞頒布旅遊禁令，以防變種病毒。港府應慎重考慮，是否針對變種病毒輸入威脅，採取更嚴厲措施。本港菲傭眾多，港府應檢視近期菲律賓抵港人士確診百分比、當中多少涉及變種病毒，如發現情况惡化，又或一再有持陰性證明抵港人士檢疫期間確診，便應考慮仿效英國做法，暫停兩地人員出入境往來。

最近港府一邊重研旅遊氣泡，另一邊則提出，來自星洲澳紐等「低風險地區」的人士，指定酒店隔離日數可由21天減少至14天；中風險地區抵港人士若有打疫苗，亦可享相同待遇。星澳紐單日新增病例很少，酌情放寬檢疫隔離要求，可以接受，問題在於所謂「中風險地區」。港府目前列出的疫情高風險國家約有廿多個，變種病毒肆虐的巴西、南非、英國、美國、菲律賓和南亞多國均榜上有名，這些國家當然要保持21天檢疫隔離，然而哪些國家屬於「中風險地區」，當局並無明言，剛被英國頒令禁止入境的肯尼亞，便不在本港高風險國家名單之上。接種了疫苗，一樣有可能傳播病毒，放寬所謂「中風險地區」的檢疫隔離要求，有可能成為外防輸入重大缺口，讓變種病毒乘虛而入，當局必須小心、清晰界定高中低風險地區，並要因應疫情迅速調整。

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