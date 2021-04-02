社評：賢能政治成敗關鍵 取決親賢士遠小人

增加當然或委任席位

促動港政治生態轉變

香港選舉制度修改，以擴大選委會的權力和職能為核心，泛民在選委會和立法會還有多少政治空間，在香港引起不少談論，不少人都關注，以往泛民有明顯優勢的選委會界別，諸如資訊科技界、法律界、社福界等，紛紛出現重大調整，要麼相關選委人數大幅減少、要麼取消個人票並全面改為團體票，又或加入「國家元素」，指定部分選委由擁有全國組織成員身分的人提名產生。泛民人士分析，選委會擴大後有1500人，預計有400多席可以由中央直接或間接控制，這還未計一批與內地關係良好的同鄉社團及基層團體選委代表，以及由國家領導級別人士出任選委會召集人這個「兜底」機制，5年前非建制派取得逾1/4席位（即300+）的情况，不會再出現。

經過反修例風暴這場政治大攤牌，香港已不可能回到從前。政治鬥爭，成王敗寇，說來難聽，卻是現實。經過這7、8年的事態發展，中央決意重塑香港政治生態，從政者要進入權力體制之內，必須與港獨、暴力、攬炒和外部勢力清晰切割。這次修改選舉制度，大增「國家元素」、壓縮以往非建制派的陣地，香港政治空間顯著收緊，縱非人人樂觀，平情而論並不意外，相信各方多少早有心理預備。由《港區國安法》到修改選舉制度，香港政治遊戲規則已徹底改變，其中一個最明顯的體現，就是選委會的「委任或當然」成分大增。

新制度下，選委會原第4界別出現重大變化，民選區議員席位全數削去，取而代之的，是百多名來自香港各區的滅罪、防火及分區委員會代表。這些組織的委員，都是由民政總署署長委任，而民政總署則受民政事務局管轄，要向民政事務局長負責。粗略統計，這3類組織全港有近2400名委任成員，由他們互選出來的156名選委代表，無可避免帶有委任色彩。此外，選委不同界別內的「當然委員」人數，也增加了兩倍以上，社工界選委30席，便有一半由「當然」議席產生。法律界、工程界、教育界等亦有一批當然委員。至於新設的科技創新界，30席中有一半由中國科學院、中國工程院香港院士中提名產生，現時全港有此頭銜榮譽者不足40人，實際操作起來，跟變相任命香港院士中的有心人，分別不大。

中央修改香港選舉制度，探討泛民政治空間是其中一個面向，出發點仍是黃藍政治；若從政治範式轉移的層次審視，「委任/當然委員」大增，對未來香港政治生態的重塑，影響可能更為深遠。

用人親賢遠佞

勿塞忠諫之路

過去十多年，內地學者和一些研究中國模式的專家，形成了一套有別於西方民主理論、突出中國政治思想傳統的論述，簡言之就是強調選賢任能達至善治的理想，有人稱之為「賢能政治」，有人則以「政道與政體」，概括此一東西方政治文化差異，指出西方傳統認為政體最重要，重點討論權力產生、分配和制約，因而傾向以「民主對專制」框架分析問題，但中國傳統思想家，無論儒法道墨，關注的是政道（為政之道），善治是最大目標，具體治理方法可以因事制宜。

從「賢能政治」角度看，委任才德兼備的人加入權力機關，協助選賢任能甚至參與治理，是合理做法，中央在選委會預留一批席位，給予一批有份參與國家事務的精英專才，反映了這一思路。當然，從西方民主理論角度，「賢能政治」定義含糊不清，不過是美化專制管治的包裝，唯有民主才是善治之本，然而這幾年歐美右翼民粹主義抬頭，政治劣質化、政策反科學的情况，多少亦影響了西方民主政治在國際的形象。世界面對百年不遇變局，意識形態碰撞變得激烈，民主政治在歐美確實出了一些問題，可是亦不能以此斷言「賢能政治」模式長遠一定更成功。賢能政治本質是一種精英政治，成功的大前提，是真的切實做到選賢任能，推進社會整體利益，權力當局若不能親賢士、遠小人，逐利謀私之輩，必將四出奔走，到處鑽營。當局大量委任、重用這樣的人，只會堵塞忠諫之路，政治變得腐敗，原本獲提拔的賢能才俊，也可能心灰意冷求去。手握委任權力的人，必須有知人之明，絕不能用人唯親。

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