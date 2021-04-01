社評：劏房租管撥亂反正 留意市况防鑽空子

業主租客強弱懸殊

劏房租管助「再平衡」

土地房屋問題長期困擾香港，基層市民受害尤深，公屋一般申請者平均要等5.7年才有機會上樓，近年政府雖有積極嘗試覓地建屋，然而遠水難救近火，基層市民上樓遙遙無期，又無法負擔一般私樓單位租金，只好租住劏房。根據2016年統計處調查，全港劏房單位數目約為9萬個，共有20.9萬人居於劏房，租管小組最新研究更發現，現時全港有11萬間劏房，住客超過22.6萬人，劏房問題惡化，背後反映的是本港房屋問題和貧窮問題都在惡化。基層市民在租務市場處於弱勢，法律保障不足，長期任人宰割，遇着一些有良心的業主，情况還好一點，倘若不幸遇上唯利是圖的劏房業主，租住期內往往受盡剝削。

誠然，市場定律，有求就有供，惟無可否認的是，部分業主經營劏房，看上的是分間多房出租所換來的暴利。一間不足100平方呎的劏房，月租隨時也要數千元，社區組織調查發現，部分業主出租劏房所得收益，比起直接出租整個單位，足足高出數倍。多年來港府奉行「小政府、大市場」原則，囿於「積極不干預」思維，對於未上樓基層市民面對的居住問題，長期採取鴕鳥政策，上世紀90年代，籠屋問題備受關注，當局直到一再發生奪命大火，才下定決心規管。過去10多年，劏房問題叢生，衛生環境惡劣，業主收取不合理租金、濫收水電費情况嚴重，當局遲遲沒有作為，現在政府終肯下定決心，在本立法年度提出劏房租務管制條例草案，總算就規管劏房踏出了重要一步。

目前劏房戶中，85%有簽租約，惟僅得44%有打釐印，鑑於劏房租務市場明顯向業主一方傾斜，租約沒打釐印，法律效力存在疑問，吃虧的一定是租戶。租管小組建議制定「標準租約」，強制劏房業主與租客簽訂，對保障租戶相當重要。根據小組的構思，「標準組約」將列明租約為期兩年，其間不得加租。兩年租期過後，租客有權續租一次，即合計可租住4年，業主亦可加租一次，但加幅不可高於15%，又或超出差估署私人住宅租金指數之前兩年的百分比變幅，兩者以較低者為準。「標準租約」亦會訂明，業主須維持物業內部狀况，包括供水、供電、熱水、衛生等裝置正常運作，至於所有租客攤分的水電煤費用，合計不得超出帳單金額。另外，只有租客有權給予業主一個月通知，於租期首12個月後終止租約。

一法立一弊生

副作用須提防

有業主組織代表認為，租管小組的建議以「懲罰業主」為主，「只保障租戶」，擔心「租霸」等問題；亦有意見認為，劏房加租幅度以15%為上限，訂得太寬鬆，應以通脹幅度為準。劏房租務市場業主跟租客「強弱懸殊」，大幅加租變相逼遷司空見慣，規管多向租戶傾斜屬天經地義，政策目標應該是求取平衡，既讓租客有較多保障，業主亦可以有合理利潤。過去10年，差估署私人住宅租金指數的年增長率起落甚大，高峰試過達到23%，近年平均約5%至6%，小組提出的加幅限制是否太寬鬆，當然可以斟酌，不過話說回來，私人市場始終與公營有別，規定租金加幅不得高於通脹，恐怕亦不現實，租金管制定得太嚴太死，不排除一些業主放棄分租，劏房供應減少，政府過渡房屋和公屋供應無法及時填補，反而有可能令基層住屋問題在短中期進一步惡化。

長遠解決基層住屋問題，必須加快興建公屋，劏房租管，理論上可以暫時略為減輕基層市民的壓力，只是一法立一弊生，當局必須密切留意市場反應，既要留意不良副作用，亦要提防有人鑽空子。由小組提出租管建議，到立法會通過政府規管法案，隨時有三四個月空窗期，小組主席梁永祥承認，一些劏房業主有可能趕在法律生效前，逼租戶接受大幅加租，不排除一些租客遭逼遷。另外，有意見亦關注，只限制劏房加租幅度而不訂立起始租金，業主日後制訂新租約時，大可將租金定於較高水平，令租金管制形同虛設。平情而論，本港劏房成千上萬，即使同處一區，不同劏房的居住環境和設施質素可以差天共地，租金高低自然大為不同，僅以劏房面積或所在地區等去釐定起始租金，並不可行，然而以上種種潛在問題，政府都有責任跟進和處理。劏房租管執行下來，未知會否出現意料之外的副作用或事態，政府要有兩手準備，興建過渡房屋必須加快步伐。

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