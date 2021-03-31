社評：中央把關從嚴從緊 香港政治範式轉變

改制強調國家元素

倡導賢能精英政治

全國人大3．11決定，就「完善香港選舉制度」定下框架，早前中央官員來港聽意見，社會有聲音主張立法會組成，選委會、功能組別與分區直選議席，各佔三分之一是較理想組合，亦有人關注選委會擴大後5個界別的組成、資審委如何運作，希望提名門檻盡量寬鬆。觀乎人大常委會對基本法附件一、二的修訂，明顯傾向從嚴從緊，立法會直選成分顯著減少，提名門檻相對偏高，泛民爭取議席難度明顯增加，整個制度設計，多方面都看到與國家相關的元素。

未來立法會構成，採用「432」方案，選委會議員佔40席，分區直選由35席大減至20席。由於分區直選改行雙議席單票制，同一陣營或政黨要在一個直選分區盡攬兩席，難度頗高，多年來泛民建制得票接近六四開，正常情况不易出現一面倒賽果。功能組別議席方面，除了新增「港區人大政協及全國性團體」，以及代表在港中資企業的商界（三）界別，泛民較有優勢的一些專業界別，亦出現重組變化，例如昔日是泛民票倉的資訊科技界，現改為科技創新界，由團體票產生，再無個人票，至於醫學界及衛生服務界則二合為一。

新制度下，選委會權力大增，新增的第五界別，即人大政協及全國團體香港成員代表，固然體現了國家元素；專業界方面，諸如會計界、法律界等，部分選委亦是由與國家相關的組織提名產生。日後參選立法會，須在選委會5個界別各自取得至少兩名選委提名，這樣的門檻，一定比不分界別只需10人提名為高，傳統民主派是否願意向人大政協拜票，換取入閘提名，將是一大未知數。

所有選委均為香港永久居民，不過整個選委會內的國家元素，將比以往更為突出，選委會設總召集人，由擔任國家領導職務的選委擔任，從中央角度，這可確保關鍵時刻有人發揮領導協調作用，顧全國家大局。另外，資審委成員由特區主要官員擔任，若有候選人資格存疑，將由國安處審查，交由國安委評估，若認為不合資格，將向資審委提交意見書。資審委是最終決定者，惟國安委的角色似乎更吃重，由於國安委設有中央指派的「國安事務顧問」，這亦意味中央在有需要時可透過機制表達意見。特首林鄭月娥提到，《港區國安法》列明國安委檢視的資料不能披露，有關決定不能司法覆核，按同一邏輯，日後當局未必會詳細公開交代「DQ」理由。

香港回歸近24年，中央修改香港選舉制度，除了因應近年港獨、暴力、攬炒等情况，還牽涉更為長遠和根本的轉變。早在1980年代，中央與港人對回歸後香港如何保持「不變」，便存在很不同的看法。對中央而言，香港從來是經濟城市，中央透過一國兩制和基本法，保證香港資本主義生活方式50年不變，這亦是為何當年中央官員說，回歸就是換旗換督，其他按既有機制去辦。「中央的承諾和支持，就是香港一國兩制的最大保障」，這是中央多年來的看法；然而在香港，不少人則認為民主化才是一國兩制和生活方式不變的最大保障，形成了「民主回歸」論述。

20多年來，港人覺得民主化步伐緩慢，中央則覺得香港政治出了大問題，由反23條立法、佔領運動到反修例風暴，民主化訴求異化為民主抗中和港獨。新制度設計如此強調國家角色及作用，對香港而言是一次範式轉變，中央認為香港政治發展不能再走自下而上的一套，港人治港之餘，中央亦需要發揮更大作用，以自上而下方式，貫徹一國兩制，讓香港朝「賢能精英政治」方向走。昨天特首提到，選委會科技創新界有一半委員，將由中科院及中國工程院香港院士等提名，希望未來有更多人才參政從政，反映的正是這一思路，問題是選委會的構成，除了吸納一批之前聞政治色變的有識之士，亦有一些奇怪組合，同鄉社團、各區撲滅罪行委員會等新的從政跳板，會為香港政治生態帶來什麼轉變，仍是未知之數。

權力高度集中

易生政治腐敗

中央盼在香港推動「賢能精英政治」，這樣的政治上層建築，能否與現今香港社會下層建築相適應，需要時間觀察。近期內地常有意見認為，香港應重新做一個經濟城市，現實是不管認同與否，過去10多年，香港確實變成了一個政治城市，人心不會一下子驟變。新制度下香港政治權力高度集中，容易衍生政治腐敗，如何提防政治投機者鑽營謀私，同樣是一大問題。

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