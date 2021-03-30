社評：隱形毒鏈從未切斷 疫情紓緩實質脆弱

清零有天時地利

成敗看臨門一腳

第四波疫情爆發至今近半年，「戰疫」一場接一場，及至最近終於再度錄得本地「零確診」，是相隔4個多月來首次。當然，疫情防控做到28天本地零確診始算真正「清零」，現在距離港府定下的「清零」目標，尚有一段路程，然而從審慎樂觀的角度看，本港實現疫情基本「清零」，至少不再是遙不可及的夢想，隨着天氣回暖，病毒活躍程度有所下降，加上近月當局加強了接觸者追蹤，現在「清零」確有天時地利，最終成敗則要看政府和各界「臨門一腳」。

疫情緩和，各界當然希望防疫措施可以鬆綁。繼上周政府宣布中小學可以安排更多面授課堂，昨天當局又宣布，泳池可以有條件重開，戲院及主題公園入場人數上限亦獲提升，惟現行大部分社交距離措施，最少延長至下月中。部分行業對此感到失望，然而現在正是疫情控制關鍵時刻，放寬防疫措施，絕對不能操之過急。第四波疫情看似來到「水尾」，不過只要細心回想一下近月情况，由農曆新年過後的名潮食館群組，到最近的健身群組，不難發現這個「水尾」總是一再「加時作賽」。本港源頭不明個案呈持續下降趨勢，可是社區顯然仍有隱形傳播鏈，本地零確診昨天「斷纜」，錄得一宗源頭不明個案，正是一個適時提醒。

放寬防疫措施有很多掙扎，反映了疫情防控的脆弱性，這個時刻，更需要社會上下咬緊牙關多忍一會。隨着疫情緩和，近期市民社交活動顯著增加，防疫意識容易鬆懈，加上清明復活節將至，根據以往經驗，長假期過後，疫情每每反覆，當下最重要是嚴防復活節後出現第五波疫情，倘若本地確診未見明顯反彈，本港有一定機會4月底「清零」；萬一疫情不幸反彈，「清零」功虧一簣，民生百業不知還要再受多少折騰。

百業復常心切可以理解，可是疫下任何復常安排，都必須服膺於「外防輸入、內防反彈」這一前提。最近戲院業界提出放寬入座上限之餘，還要求准許客人在院內進食，這種變相容許觀眾除下口罩的做法大有問題，並不可取。政府日前與旅遊業界商討恢復本地遊，提及3項條件，包括導遊及旅客均要完成疫苗接種、出發前72小時全團完成檢測並呈陰性，或全團接受快速測試並全部呈陰性，三擇其一，業界拒絕接受，反建議仿效鄰近地區推出「郵輪公海遊」。本地客一日遊利錢微薄，又要消費者事前檢測或打針，業界抗拒並不意外，可是政府必須優先考慮防疫，不能隨便妥協。去年鑽石公主號郵輪爆疫，記憶猶新，其他國家及地區推出「郵輪公海遊」，是否穩妥仍需觀察，別人選擇冒風險，不代表香港一定要跟隨，若防疫專家認為現在沒有條件，當局就不應勉強為之。

變種病毒多國擴散

縮短隔離務須審慎

疫情內防反彈要做足，外防輸入同樣不能掉以輕心。星港疫情緩和，港府表示正與新加坡方面磋商啟動「旅遊氣泡」，另外亦已去信日韓澳紐，探討組建「旅遊氣泡」。政府還宣布，來自星澳紐等低風險地區人士，酒店隔離日數可由21日減至14天，中風險地區抵港人士若有打疫苗，亦可享相同待遇，當局強調這些人完成酒店隔離後，還要「自我監測」7天，並在抵港第19日接受檢測。本港現時將20多個國家列入高風險名單，包括變種病毒肆虐的英國、巴西及南非，高風險國家抵港人士維持酒店隔離21日，有其必要，至於星澳紐等地單日新增本地病例很少，酌情放寬可以接受，問題反而在於一些中風險地區。

年初以來，多國緊急接種新冠疫苗，全球新增病例連續數周呈下跌趨勢，最近卻有反彈迹象，變種病毒傳播力強是一大原因。以巴西的變種病毒為例，專家發現其傳播力是其他新冠病毒株的兩倍，更能避開人體內的抗體，降低疫苗效用。研究顯示，巴西變種病毒已傳播至20多個國家。日本最近逐步放寬防疫措施，然而變種病毒病例卻在持續增加。本港自去年底起錄得逾400宗輸入個案，約4%於檢疫兩周後確診，衛生防護中心表示，目前累計有百多宗病例涉及變種病毒，全賴外防輸入有所收緊，防止了變種病毒在社區擴散。中風險地區抵港人士，即使打了疫苗，依然有傳播病毒的風險，現在縮短隔離日數，有一定風險，當局強調檢測工作會做足，是否真的穩妥萬全，始終叫人有點疑慮和擔心。

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