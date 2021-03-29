社評：M+館藏爭議不斷 管治痼疾須根治

開館在即又起風波

多年積弊再受關注

M+博物館2015年動工，原定2017年落成，未料遇上重重波折，工程一再延誤，今年底終於有望開館，埋單超支多少，西九管理局迄今未有透露，惟預料未來3年營運赤字將達到39億元。香港有薈萃中西文化藝術的優勢，當年政府發展西九文化區，注資200億元，旨在提高香港的文化水平及世界地位，對M+博物館寄以厚望，盼可與巴黎龐比度藝術中心等比肩，未料M+開館「生不逢時」，這邊廂疫情困擾全球，那邊廂國際社會瀰漫對立氣氛，中美博弈激烈，香港捲入漩渦，當日宏願能否實現，還須拭目以待，來到這一步，各方都希望西九文化區和M+能夠成功，不會成為本港長遠財政包袱。

M+聚焦當代藝術，藏品總數近8000件。因應早前立法會要求提高館藏透明度，館方把藏品的照片上載網站，當中包括中國異見藝術家艾未未一系列作品。最近有建制派議員關注，其中一幅向天安門豎中指的作品，除了低俗不雅，還有違反港區國安法之嫌；有人則認為涉事作品同一系列，也有向白宮和一些西方地標豎中指，沒必要小題大做，將事情上升到國家安全層面。資料顯示，涉事作品和另外逾千件中國當代藝術品，乃是由瑞士收藏家希克捐出，根據9年前達成的協議，西九管理局以「部分捐贈部分收購」方式，一邊接受希克捐贈，一邊以1.77億元向他購入47件藝術品。

藝術評價有其主觀性，每個人都有權表達對某件作品的看法，其他人亦有權反駁批評，同一件作品，某君認為「進步前衛」，另一人可能覺得「傷風敗俗」，乃是常有之事；當然，亦有一些爭議涉及識見問題，經典例子是1994年大衛像在香港藝術館展出，被淫審裁評為「不雅」，成為國際笑話。艾未未的作品，不同人有不同觀感，西九管理局人士則表示，早在這次爭議鬧出之前，館方已按作品時期和專業判斷，初步揀選將會展出的希克藏品，當中不包括艾未未的「天安門中指」。一間有規模的博物館，藏品成千上萬，公開展示者僅佔一二，如何揀選應由館方按藝術原則決定，除非真的涉及法律問題，否則應尊重館方的專業判斷取捨。

利益輸送爭議揮不去

西九當局行事欠透明

西九文化區爭議不絕，部分明顯帶有政治色彩。數年前圍繞香港故宮文化博物館的爭論，在一些建制派人士眼中，不過是反對派藉程序公義之名抵制內地；這次「中指」風波，在一些人眼中則是建制派中人借題發揮做文章。香港社會撕裂，任何事情一旦涉及內地或「黃藍」政見，很多人就會自動歸邊，「敵人的敵人是朋友」，然而回看這些年西九和M+的種種問題，無論泛民還是建制輿論，都曾狠批西九文化區管理混亂，藏品採購過程不透明，出價亦不合理，看待這一類問題，沒理由因人廢言。以西九當局與希克的「捐購協議」為例，有藝術界人士認為花費不逾2億元是超值，惟多年來亦不乏質疑聲音，交易黑箱作業、存在利益衝突等批評，來自四方八面，並非某家某派之言；西九管理局總裁多次換人，情况同樣惹人關注。

西九文化區發展，涉及大量有形無形利益，外界一直關注錢權交易問題，擔心它會成為小撮人的禁臠，無論是早期的單一招標風波，還是近年各種各樣的爭議，很多都跟利益輸送、私相授受疑雲有關。M+與希克達成「捐購協議」後不久，西九管理局邀請希克加入購藏委員會，便惹來利益衝突非議，對於一名收藏家獲邀參與博物館購藏，很多人都覺得匪夷所思，裙帶關係揣測不脛而走，對各方都不公道。

藝術品價值難有客觀定論，若要提防有人上下其手，必須提高採購透明度，多去說明採購理據。最近有人重提2014年M+以1500萬元買下東京店一間壽司店舊裝修，批評亂花公帑，有人則認為是「羅織政治罪狀」，然而必須承認的是，類似爭議其實還有很多。兩三年前，M+以破天荒購藏方式，「買斷」韓國藝術組合「張英海重工業」全部作品，包括未來推出的新作，做法惹人側目，館方未有透露出價或其他細節，前M+臨時購藏委員會成員黃英琦批評M+錢多，但監察機制失衡，時任立法會議員陳淑莊亦認為，館方應主動公開更多資料。西九管理局權大財多，掌握大量公帑資源，就有責任多向社會交代。M+開館在望，當局應把握機會向公眾多作解說，讓社會了解藝術品價值和採購原則，不能抱有高高在上心態，將其他人當成「愚民」。

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