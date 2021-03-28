社評：中歐關係面臨考驗 投資協定未必告吹

CAI中方妥協讓步多

暫時擱置不會作廢

中方宣布制裁後，歐洲議會取消了原定對CAI的審議會，歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯亦表示，「CAI能否得到（歐盟）批准，取決於事態如何發展」。其實，在這種氣氛下，延遲審議CAI是明智之舉，避免了該協定被直接否決。東布羅夫斯基斯表示，不希望中歐之間衝突進一步升級。歐洲議會負責對華貿易的議員羅德里格斯-皮涅羅則相信，「有足夠的時間改變局勢」。種種迹象顯示，歷經7年艱辛談判達成的CAI會被擱置，但不會變成廢紙。

在中歐外交戰開啟之際，恰逢美國國務卿布林肯訪歐，與歐盟外交安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利會談，會後的聯合聲明宣布，重啟美歐關於中國的雙邊對話，引發美歐協同一致對華的猜想。實際上，美歐這一對話機制，是在去年由時任美國國務卿蓬佩奧與博雷利商定啟動的。美歐在聯合聲明中指出，「與中國的關係是多方面的，包括合作、競爭和系統性對抗（Systemic Rivalry）等」，並表示要「與中國在氣候變化等領域進行建設性接觸」。在出席北約組織（NATO）會議時，布林肯雖然稱中國是對北約盟友的「經濟和安全威脅」，但同時又聲言不會要求盟國在中美之間「選邊站」。對於CAI，布林肯亦只說，中國有責任證明其對強迫勞動、國企和補貼的承諾「不只是說說而已」。

應該承認，美歐之間在價值觀、意識形態方面，有天然一致性。但在經濟利益等方面，則有很多不同，難輕易協調。例如，布林肯今次歐洲行，仍然堅持就德國與俄羅斯之間的「北溪2號線」輸油管線制裁德國公司。由於中美阿拉斯加會談的氣氛較預期嚴峻，歐洲各國政府在中美之間可能會更加小心翼翼。布林肯在歐洲的講話，既有離間中歐用心，亦有安撫歐洲盟友之意。

中方聲稱，CAI不是一方給予另一方的「恩賜」，而是互利互惠的。事實上，該協定當初是中方為拉攏歐盟，單方面作出較多妥協讓步才完成談判的。沒有該協定，中方最大的損失是在國內改革方面失去倒逼動力，但對歐盟來說，則是失去了在全球最大的市場機遇。

今次歐盟對華制裁，表面看與去年12月通過的歐盟版《馬格尼茨基法案》（Magnitsky Act）有關，該法案要求制裁各國侵犯人權者。但實質上與歐洲政治生態近年的丕變有關，前年的歐洲議會選舉，極右和綠黨異軍突起，對華負面情緒上升，近因則不能排除俄羅斯因素。

歐對俄恐懼變對華敵視

中國對歐超越中美框架

歐洲與中國遠隔萬里，並無地緣政治恩怨，而俄羅斯卻是歐盟近在咫尺的現實威脅。本月初，歐美因俄羅斯拘捕異見人士納瓦利尼而制裁俄羅斯後，中俄簽署備忘錄合建月球科研站，俄羅斯外長應邀訪華；在抗俄最前線烏克蘭戰雲密佈之際，當局將中資收購的飛機引擎製造公司馬達西奇（JSC Motor Sich）收歸國有，中國商業代表團訪問被俄吞併的克里米亞，這連串事件，都令歐盟對俄羅斯的恐懼，轉化成對中國的敵視。

30多年來，中國從未對歐洲的個人和實體採取制裁，主要是出於牽制美國的考量。今次中國對歐盟出乎意料的反制，反映北京開始用超越中美關係的框架去看待同其他國家的關係，並不為所動地堅持自身原則，讓對方知道己方的底線所在，即「以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡」。

應該看到，歐美雖在文化和意識形態方面接近，但對華政策並非完全一致，正如德國總理默克爾前日在歐盟視像峰會回應美國總統拜登希望美歐攜手應對中國的呼籲時所說，在對華方面，歐美並無「同一身分」（no identity）。歐盟內部也非鐵板一塊，對今次對華制裁，匈牙利政府就公開提出異議；中國國防部長魏鳳和近日還應邀出訪匈牙利、塞爾維亞、希臘、北馬其頓4個歐洲國家，其中3個是北約成員國，兩個是歐盟成員國。

中美貿易戰及《港區國安法》，是中國復興路上的壓力測試，暫時看中國都順利通過，但在排除障礙時必須小心拿揑力度，做到有利有理有節。對北京來說，在杯葛H&M等跨國公司的風暴中，如何收放自如，知所進退，不讓凝聚民心的宣示演變成盲目排外的災難，影響對外開放的大局，才是真正的考驗。

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