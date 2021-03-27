社評：美國出拳打棉花 中國還招欠綢繆

根據美國國會307條款和國際勞工組織對強制勞動的定義：任何工作或服務，並非由勞工自願擔任，而是出於害怕不提供勞動而受到懲罰的威嚇。這個定義沒有爭議，而美國指控中國政府對新疆維吾爾族實施強制勞動，有何根據呢？

工廠流水線需要工人循規

強制勞動工人會破壞產品

根據美國國會的文件，中國在新疆將上百萬的維吾爾族人關押在「政治再教育營」（北京稱職業技能培訓中心），內裏必定有工廠，被關押的人在裏面工作，就是強制勞動。另外，在新疆以及新疆以外的工廠，也大量僱用從「再教育營」釋放出來的囚禁人員，根據澳洲戰略政策研究所的報告，中國九個省份27間工廠自2017年使用「轉移」工人。

強制勞動只能在諸如錘碎石子的工種可以施行，因為工作並非由眾多工人合作完成。管理過工廠的人都知道，工廠流水線上的每一個工人，都要按照劃一的動作對產品的每一個部件做標準的工序，任何一個工人怠慢、不標準動作，甚至刻意破壞一個部件，產品都會報廢。除非你僱用打手揮動鞭子看管着每一個工人，否則，不可能讓不自願的工人集體完成一件產品。

美國指控中國政府對維吾爾族人在工廠內實施強制勞動，可能嗎？而且要求私營工廠老闆在其生產線上實施強制勞動，可能嗎？美國還有另一個指控，就是強制維吾爾族人採摘棉花。

根據美國的一份研究報告，新疆每年需要57萬人採摘棉花，當中引述很多數據證明，包括大部分良種長絨棉在南疆種植，機械化採摘程度很低，過去有很多來自其他省份的工人在棉花成熟季節入疆採摘棉花，近年大幅減少，所以需要大量維吾爾族人人手採摘。數據和理由好像合理了，但有證據顯示這些參與採摘棉花的維吾爾人是被強制勞動的嗎？沒有。反而，報告所列舉的數據顯示，機械化採摘的成本是1000元一畝，人手採摘的成本是5700元一畝。政府會將這5700元花在僱用實施強制勞動的人身上而不給採摘工人嗎？也沒有證據。

新聞學的教科書說，指控的罪名愈嚴重，需要提供的證據就要更加具體充分，美國在沒有證據的情况下指控中國實施強制勞動。不禁令人懷疑，只有一個邏輯可以解釋，就是先有定論，再根據定論羅列證據，這次在沒有具體充分的證據情况下，就作出一個更大的指控，說中國對維吾爾族實施種族滅絕，美國政府認為，給中國戴上這頂大帽子，強制勞動就解釋得通了。

中國政府提出的數據顯示，維吾爾族人口從2010年到2018年，增加了254.69萬人，增長率達到25.04%，跟美國解釋這數據，只是緣木求魚，因為其實際意圖，並非真正關心維吾爾族人的福祉，而是劍指新疆棉花及其產品。

棉花不出口非致命傷

棉紡業不景氣損就業

中國去年棉花產量約595萬噸，但需求量達到780萬噸，需要進口185萬噸。所以，新疆棉花不出口，對中國毫無影響。然而，棉花製品的中下游，都是勞動密集和附加值低的產業，當中相當一部分還出口，棉紡及製衣業受到衝擊，會造成大量工人失業。當前中國還需要提供大量勞動職位給低技術工人，一旦外國訂單因為美國及西方國家的抵制而流失到其他發展中國家，可能就不會再回到中國。而一些國際大品牌公司，雖然看中龐大的中國市場，但也不會因為只佔其全球總銷量10%的市場而違反美國的禁令，連帶的影響也是相當的。

美國這一招是歹毒的，但對於中國來說，也不是致命傷，畢竟棉紡製衣出口也不是毀滅性的打擊，而且國內市場還在。况且，中國正在向高科技產業轉型，生產一台大型機器出口，能抵得上幾千萬打毛衣的價值，美國的打擊，只會使中國加速轉型，工人及準備謀職的學生，也會認清不同行業的發展前景及所需技能，急起直追，沒有什麼事可以難倒中國人的。

雖然美國的陰謀或能逞一時之快。對中國來說，美國猶如重錘打棉花，被中國化解於無形，但也不得不防，美國會一計不成生一計，在不同領域使出陰招，而且是連同其盟友一起對付中國，相信中國尚有招架能力，但也不能掉以輕心；這次美國在去年已經提出要制裁新疆棉花，到國際品牌商響應才鬧出個大頭佛，有關部門反制的招數顯然準備不足，從中得出需要未雨綢繆的教訓，並非陳腔濫調。

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