社評：智慧出行再上路 合理保障私隱權

幹道裝藍牙探測器

平衡私隱社會需要

香港智慧城市建設遠較區內其他先進城市為慢。2017年政府公布《香港智慧城市藍圖》，提出數十項措施，盼為未來智慧城市發展提供必要的數碼基建，多功能智慧燈柱是重點之一，當時不少意見都認為香港需要「追落後」，遲做總好過不做，未料兩年後反修例風暴爆發，社會氣氛驟變，陰謀論氾濫，智慧燈柱成為暴力攻擊目標。雖然有業界人士強調燈柱的一些裝置，諸如無線射頻辨識（RFID）等，不會收集個人信息，低解像攝影機僅為監察交通及打擊非法傾倒建築廢物，無法拍下清晰人像，然而很多人拒絕相信，暴力分子更揚言，燈柱有「監控裝置」將市民私隱資料傳至內地，東九龍大批智慧燈柱遭肆意破壞，對香港智慧城市建設是一次沉重打擊。

硬件損毁可以更換，信任一旦動搖，要修補就困難得多。搗毁智慧燈柱事件後，政府成立專家委員會檢討計劃，委員會建議以熱能探測器、光學雷達（LiDAR）取代攝影機，並以「更私隱友善」的技術，代替智慧燈柱內的藍牙交通探測器等，去年5月，資訊科技總監辦公室已將相關設施移除。運輸署則繼續根據之前兩年批出的合約，由承建商在一些主要幹道的普通燈柱上，安裝1200組交通探測器，包括視像探測器、藍牙探測器及車牌自動識別探測器；另外，環保署亦在全港逾160個非法棄置廢物黑點，安裝監察攝錄系統。

運輸署強調，3種探測器各有不同功能，得出的數據資料分析，都會以開放數據形式發放，例如交通快拍圖像、交通流量、行車速度、估計行車時間等。署方強調已做私隱風險評估，又指駕駛者普遍已習慣道路上有裝置監察道路安全；然而亦有人對藍牙探測器有疑慮，要求當局交代所有探測器的確實位置、私隱報告結果、會否作執法用途等。

個人私隱必須得到合理保障，不過就像個人自由等概念一樣，私隱權也不是一個絕對概念，現實處境千差萬別，具體處理很難事事一刀切。藍牙交通探測器「一雙一對」運作，透過偵測途經車輛上處於開啟狀態的藍牙裝置，計算車速和行車時間。現時很多市民駕車乘車，都會用藍牙免提耳機，有人質疑藍牙交通探測器可被濫用，變成追蹤監控工具，運輸署則強調，系統不會儲存藍牙裝置的MAC位址（一個用來識別裝置的獨特編碼），運算一完，MAC位址資料便會自動刪除，只留行車時間資料，市民毋須擔心。

放下泛政治化思維

平常心看智慧城市

香港社會撕裂，部分人對政府零信任，運輸署信誓旦旦，到頭來恐怕還是「信者恆信、不信者恆不信」，不過話說回來，如果真的有人出於某些原因，很擔心留下任何行蹤線索，只要簡單關掉手機等裝置上的藍牙即可。交通探測器安裝在高速幹道，跟大量安裝於鬧市智慧燈柱之上，平情而論是有一定分別的。主要幹道安裝探測器，對於監察路面即時狀况很有用，試想像如果龍翔道或東區走廊某段因突發意外擠塞，若能盡快掌握情况告訴駕駛人士繞道，確可方便不少人。相比之下，市區內街大量安裝這類裝置，作用未必太大，反而容易增添私隱疑慮。當然，運輸署若能就安裝探測器事宜，早些諮詢科技界意見，看看有否其他「價廉物美」的替代方案，可以減少猜疑，做法更為理想。有意見主張修例，將MAC位址等個人裝置ID資料列入私隱保障範圍，是否有此需要，個人資料私隱專員公署可以跟進。

個人權利與社會需要常有矛盾衝突，尋求平衡兼顧兩者，是所有社會都要面對的問題，平常心看待，才能得出一個合理合度的平衡。反修例風暴期間，街頭就是戰場，歇斯底里氛圍籠罩社會，不同陣營支持者，都傾向以政治角度和街頭鬥爭需要看問題，事事政治化，智慧燈柱成為其中一個「犧牲者」。時光流逝，反修例風暴已成過去，社會看待智慧城市建設和數碼化管理，是時候回歸平常心，實事求是，平衡個人私隱和社會需要。政府為抗疫推出「安心出行」，一再強調沒有追蹤位置功能，出行紀錄只存放於用戶手機，不會上傳第三者，部分人對此始終有懷疑，有醫護組織甚至呼籲杯葛，然而愈來愈多市民明白防疫需要，願意使用「安心出行」，亦是事實。1200個交通探測器已完成安裝，運輸署在操作執行方面，應該盡量提高透明度，讓市民知道哪些幹線路段有安裝，以及當局會怎樣運用數據。公眾感受到系統所帶來的便利和功用，相信會較易接受。

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