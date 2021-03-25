社評：復必泰接種無奈暫停 渲染炒作添疫苗猶豫

瑕疵瓶問題須處理

政府應變差添混亂

科興疫苗上月底開始在港接種，復必泰接種則於3月中展開，根據最新數字，全港超過40萬人打了第一針，當中超過25萬人接種科興疫苗，另有15萬人注射復必泰。本港疫苗接種計劃啟動快滿一個月，40萬人接種，相當於總人口5%，若與歐洲一些國家首個月的情况相比，接種比例未算太差，惟也遠遠說不上亮麗。這次復必泰接種遇上阻滯麻煩，對本港打針進度影響有多大，暫時仍難斷言，問題愈早解決愈好。

本港有兩批復必泰疫苗，接種中心發現有瓶蓋問題的，是上月28日抵港的210102批次，政府就事件向復必泰香港代理商復星報告，復星表示德國生產商會調查廠房，了解情况。政府官員強調，所有出問題的針劑都被棄掉，沒有為市民接種，已打第一針復必泰的15萬名市民毋須擔心。對於預約了在未來數天接種的市民，又或一些打算短期內前往疫情高風險國家的人士，接種突然叫停，大失預算難免有怨言，然而接種中心人員再三發現瓶蓋瓶身有問題，諸如瓶蓋鬆脫或歪斜、樽身有污漬、包裝有裂痕等，當局謹慎起見暫停接種，等候藥廠提交調查報告，亦是恰當做法，只是政府的應變處理，明顯有不足之處，值得檢討。

政府叫停復必泰接種，來得相當突然。不少市民昨早抵達接種中心，方知無法接種，現場工作人員所知有限，解釋不足，有市民不滿鼓譟。另外，亦有接種中心不清楚最新情况，昨早如常為部分市民打針，到後來才知政府叫停，有千多人昨早打了針。凡此種種，均顯示政府的資訊發放不夠清楚迅速。澳門與香港一樣，接收了同一批次的復必泰疫苗，澳門昨早接獲復星通知，8時許便發出手機短訊，通知已預約市民暫停打針，反觀港府於早上10時才發出新聞稿，當局強調接獲復星通知後已第一時間處理，又說香港有兩個批次的復必泰疫苗，要花一些時間核實資料，云云。港府官員一再提到，是港方先告知復星有疫苗瓶蓋出問題，既然如此，當局理應早有準備，一收復星回覆便可即時反應，馬上通知公眾和19間接種中心暫停打針，昨早出現的混亂情况，並非無可避免。

本港須加快接種

疫苗政治化誤事

有藥劑師相信，部分復必泰瓶蓋有瑕疵，可能是疫苗大批量生產、機械疲勞所致，以往流感疫苗亦有相關事故，由於疫苗注入了氮氣，瓶內呈正壓，縱使封蓋有瑕疵，正常情况下不會有外來污染物影響到疫苗品質。全球新冠疫苗供應緊張，各地生產商忙於擴大產能，設法加快生產，過程出現瑕疵差錯，雖然不理想，惟亦不叫人意外，最重要是生產出來的疫苗質素無問題。當局暫停復必泰接種，為期多久，很大程度視乎生產商的調查進度，倘若處理及時，影響可以小一些；萬一歐洲方面加快立法限制新冠疫苗出口，影響當地藥廠對外供貨，問題可能變得較為複雜，港府要及早籌謀，要求生產商為瑕疵品負起責任，盡快撥出一批新貨供港。

這陣子，關於各款新冠疫苗的負面消息，確是接二連三。儘管「針後亡」絕不等於「針致死」，然而無論在香港還是歐洲，始終有很多人擔心疫苗的安全性；最近牛津疫苗在美國的臨牀測試結果，鬧出疫苗有效率「篤數」風波，美國監管機構質疑阿斯利康篩選數據谷高有效率，有損公眾對科學過程的信任，倘若指控屬實，這其實是一宗國際醜聞。各地疫苗猶豫情緒擴散，對於抗疫工作，本來就有很大影響，香港的情况就更為複雜，疫苗接種經常滲入政治和成見，縱使專家顧問審視過3期臨牀數據，確認疫苗安全有效才引入，仍有一些人經常渲染片面信息，攻擊他們「看不順眼」的疫苗，實際結果是加深整個社會的疫苗猶豫。國際藥業界醜聞罄竹難書，輝瑞、阿斯利康和科興，過去都曾面對貪污指控，要麼定罪受罰，要麼庭外罰款，然而一事還一事，只要它們現在研發生產的新冠疫苗證實安全有效，就可以安心接種。港澳叫停接種復必泰，只因瑕疵瓶問題，與疫苗本身是否安全無關，不應上綱上線；有人揚言政府叫停接種，旨在逼市民接種科興疫苗，這類陰謀論炒作，對於本港加快推進疫苗接種計劃，同樣百害而無一利。

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