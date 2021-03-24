社評：牛津疫苗數據起爭議 港府採購宜審慎觀望

在美臨牀數據不準確

牛津疫苗陷公關災難

新冠疫苗研發，歐美中俄各有領頭羊。在西方，牛津疫苗與BioNTech疫苗是兩款最早展開第三期臨牀測試的疫苗，英國傳媒對牛津疫苗這個「自家品牌」更是寄望甚殷。阿斯利康一直標榜牛津疫苗不求牟利，每劑僅售數美元，遠比BioNTech及莫德納等核酸疫苗便宜，兼且只需一般雪櫃溫度即可儲放，適合在窮國廣泛接種，「價廉物美」成為了牛津疫苗公關宣傳最大賣點，以往有人甚至將之形容為「疫情殺手」，視它為結束全球疫情大流行的希望。

跟中國工程院院士陳薇團隊伙拍藥廠康希諾研發的新冠疫苗相似，牛津疫苗也是一款以腺病毒為載體的新冠疫苗。兩者最大分別，牛津疫苗是用黑猩猩腺病毒為載體，將新冠病毒基因帶入人體，從而引起免疫反應，至於康希諾疫苗則是以一種很多人都感染過的普通流感病毒為載體。有專家形容，黑猩猩腺病毒從來沒有感染過人，意味人體不會對它有「預存免疫」反應，以此製造的腺病毒載體新冠疫苗，理論上應有很好效果。沒料到由3期臨牀測試到投入實戰，牛津疫苗卻成為爭議最多的一款西方疫苗。

去年9月，牛津疫苗臨牀測試，因為有參與者出現嚴重反應，一度全球暫停，雖然英國本土的測試很快恢復，可是在美國的測試，卻拖了7周才恢復，原因是美國當局認為阿斯利康遲遲未提供證據，證明嚴重反應個案並非由疫苗引致。及至去年11月，牛津疫苗3期臨牀測試公布中期結果，分兩次接種合共一劑半分量疫苗，預防發病有效率高達90%，接種完整兩劑的有效率反而只得62%，研究團體沒有充分解釋，之後又有專家發現，有關數據並未包括55歲以上參與者。為了回應外界關切，研究團隊同意蒐集更多數據分析。

本周日，阿斯利康公布在美國等地得出的後期臨牀測試結果，強調測試涵蓋所有年齡層，疫苗有效率為79%，預防重症和住院有效率達到百分之百。外界以為圍繞牛津疫苗爭議告一段落，可是美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）不足兩天後，卻發表一份很不尋常的聲明，變相質疑牛津疫苗有效率最新數字。

根據NIAID的聲明，負責審視牛津疫苗在美臨牀測試的專家小組認為，阿斯利康的最新公布，可能是基於一些「過時資料」（outdated information），這會影響疫苗有效率的完整性，專家小組呼籲阿斯利康合作，「確保盡快向公眾發表最準確」的有效率數據。NIAID的說法非常委婉，何謂「過時資料」亦語焉不詳，若換上較為簡單的說法，就是最新公布的有效率不準確，背後所建基的數據有問題。這是一個很嚴重的問題，從良好意願角度看，也許是有人在數據蒐集及分析時「意外犯錯」，然而現實是必然有人懷疑，事件會否涉及「存心造假」、「堆砌數據」。

易招「谷數造假」壞印象

阿斯利康澄清須及時

牛津疫苗投入「實戰」，至今接近4個月，迄今已有50多個國家批准緊急使用，港府亦有預訂採購，最快下半年供港。最近個多月，歐洲方面不斷傳出有關牛津疫苗的負面消息，多宗「針後亡」個案均涉及血栓，引起部分人對牛津疫苗引發血栓的疑慮，一度有10多個歐洲國家叫停接種。「針後亡」個案令公眾有疑慮有擔心，乃是人之常情，香港亦有類似情况，然而「針後亡」不等於「針致死」，從統計學角度，沒有證據顯示香港或歐洲「針後亡」的情况有何不尋常之處。歐盟與阿斯利康近期就疫苗供貨屢起齟齬，部分歐洲大國一度叫停接種牛津疫苗，惹來一些政治揣測，無論如何，世衛和歐洲藥管局均認為「針致血栓」無科學憑據，重申牛津疫苗未見安全問題，多個歐洲國家亦已陸續恢復接種，「血栓疑惑」總會緩緩消散，相比之下，「疫苗數據不實」的印象一旦深入人心，就很難洗刷。

阿斯利康表示，將於48小時內重新提供美國臨牀測試數據，只要處理得宜，相信仍可挽回公眾信任；若不能及早釋除疑慮，「谷數造假」一類懷疑或指控廣泛流傳，將對疫苗的公信力構成重大傷害。港府跟阿斯利康有採購協議，有必要密切留意事態進展，倘若「疫苗數據不實」疑慮消除，是否如期引入，應該交由本地專家審視，按科學原則處理；萬一數據不實陰霾揮之不去，當局就應重新考慮。

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