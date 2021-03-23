社評：英國大增核彈頭四成 中俄法不會無動於中

英稱應付俄國威脅

「其他國家」惹人聯想

上周英國政府發表《安全、防衛、發展及外交政策綜合評估》（下稱綜合報告），定調後脫歐時代英國的全球戰略，被視為冷戰後英國外交國防政策最重要檢討。綜合報告其中一項最多人議論的主張，是未來5年將核彈頭數量上限，由180枚增至260枚。消息一出，不僅英國國內反核團體強烈譴責，國際社會亦有很大迴響。德國外長批評，英國當局的決定，有違國際裁核努力，聯合國發言人更警告，英國此舉可損害全球穩定，亦不利國際無核化。

冷戰高峰期，美蘇皆有數以萬計核彈頭，至於英國亦一度有超過500枚，直至1980年代美蘇談判裁核，數十年間，全球裁減核武之路，總算取得一定進展。當然，理想歸理想，現實是沒有任何核武國家願意貿然放棄核震懾力，亦有一些國家躍躍欲試，盼可躋身核武俱樂部。《核不擴散條約》締結數十年，阻不了印巴朝鮮擁有核武；聯合國牽頭的《禁止核武器條約》，明年初正式生效，然而一眾核武俱樂部成員均未有加入條約。這些年來，美俄雖然大減核彈頭數目，惟同時不斷研發更厲害的核武器，特朗普上台後，華府甚至不再公布核武庫存量。

相比之下，英國多年來都是高喊裁核最大聲的西方國家之一，去年當局還在強調，2020年代中，英國核彈頭庫存，將由225枚進一步降至180枚，沒料到約翰遜政策突改，30多年來首度增加核武庫。2016年脫歐公投，約翰遜等人信誓旦旦，揚言脫歐後將有更多資源放在醫療方面，現在疫情重挫經濟，百廢待興，未知錢從何來，當局還要擴充核武庫，並在未來4年大增230億美元國防開支，提升太空及網絡作戰等能力，難怪在野政黨紛紛批評約翰遜政府「不務正業」、未有急民所急。

英國擴充核武庫的原因備受關注，倫敦政府沒有太多回應，又或僅以「法國也有近300枚核彈頭」一類說法轉移視線，及至周日，方有一個較為明確的說法。國防大臣華萊士說，近年俄羅斯既部署新型核武器，又大力加強彈道導彈防禦能力，英國需要維持核震懾力抗衡。由10多年前的利特維年科落毒案，到近年的英國前俄羅斯間諜毒殺案，英俄關係長期繃緊；俄國強調強化核懾力，也是普京治下多年來的國策，俄國可攜核武戰略轟炸機逼近英國領空「示威」一類事件不知凡幾，從地緣政治角度看，俄羅斯確是英國最大安全威脅，然而值得留意的是，華萊士亦提到，英國的核震懾力，需因應及反映「俄羅斯及其他（國家）」現時的能力。這個「其他」意指什麼，難免引來猜測。

兩核潛艇可同時出動

英未說清核戰略意圖

英國的核震懾能力，主要是靠潛射核導彈。英國有4艘先鋒級核潛艇，每艘可攜16支三叉戟核彈，每支可搭載8個核彈頭，國策是任何時候都有一艘先鋒級核潛艇在外巡航，確保一旦英國本土遭受別國核武「第一擊」（ first strike），可用潛射核彈復仇，從而發揮「保證互相毁滅」（即所謂MAD理論）的核震懾作用。從阻嚇「第一擊」的防衛角度，潛艇核導彈的隱蔽性，乃是很大優勢；惟核潛艇明顯亦是進攻型軍備，英國核彈頭增至260枚，意味可以同時派兩艘核潛艇各自滿載128枚核彈頭游弋，不僅更有條件應付兩條戰線，核震懾力投放也可以「攻守兼備」，更加進取。世界格局起變，大國博弈風譎雲詭，英國擴充核武庫，俄法中不會無動於中，其他秘密發展核武的國家也可能有所動作。英國核子戰略意圖不清不楚，有可能引起骨牌效應，加劇核武軍備競賽。

約翰遜政府提出「全球化英國」作為國家新定位，核心就是要確保後脫歐時代英國在全球的影響力。中美激烈博弈，這陣子外交合縱連橫很多，繼之前的美日2＋2會議及中美高層會議，本周則輪到中俄外長對話。綜合報告顯示，英國脫歐後仍想跟中國多做生意，報告稱呼中國「體制競爭者」，至少未如俄國般是「最大國家安全威脅」，然而美英特殊關係，仍是英國外交核心，報告強調「向印太傾斜」，既反映國際舞台重心「西向東移」，同時亦折射英國會跟緊美國腳步。上月英國宣布，將派航空母艦戰鬥群到印太海域巡航，並跟日本聯合軍演，說明這個「向印太傾斜」，絕不僅是政經方面，還有軍事方面。英國向華求財，又要配合美國制華，中英關係改善空間有限。

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