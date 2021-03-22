社評：延遲退休方案樓梯響 彈性處理服眾莫遲疑

社保基金入不敷支勢擴大

政府補貼無底洞於事無補

法定退休年齡政策是幾乎所有人都關心的問題，經濟能力好而又想盡快享受優哉游哉生活的職工，當然希望維持現在的法定退休年齡，經濟能力差想多領幾年工資，或者老驥伏櫪的職工，則希望可以延遲退休，年輕職工更加關心這個政策，因為關乎他們將來的稅負壓力，2019年在職人數跟退休人數的比例是2.61比1，如果按照目前數據以及政策不變的情况推算，到2050年，這個比例將會達到1.03比1，差不多是一個職工養一個退休人員，也就是說工資的一半將要上繳社保基金。

全國社會保險基金去年收入約7.2萬億元人民幣，其中保險收入4.7萬億元，政府補貼2萬億元，從國企專項扶持基金中撥款500億元，支出卻達到7.8萬億元，即有6000多億元的缺口。去年虧款較多是由於疫情部分企業免交保險金，但社保基金入不敷支的情况已經持續6年，而且退休人員逐年增加，目前正處於嬰兒潮年代出生而今達到退休年齡的高峰，而適齡勞動人口從2012年開始逐年下降，預計在未來5年下降3500萬人，供款人數與退休人數此消彼長的情况，社保基金虧款是必然的，目前是依靠政府撥款，及從國企額外徵收特別基金彌補，但這非長治久安之計。專家估計，退休年齡每延長一年，養老基金可增加40億元，減少支出160億元，這就是延遲退休年齡政策迫在眉睫的原因。

延遲退休年齡政策之所以千呼萬喚出不來，跟政府官員左顧右盼有關，但情况確實也十分複雜。全國幅員遼闊，不同工種情况千差萬別，有些勞動強度大的工種，60歲幾乎已屆極限，但白領工人則猶有餘力；有些工種需要接受訓練的年期較長，比如醫生或者科研工作者，他們參加工作年齡較遲，而且他們積累經驗對工作效率的作用較大，60歲讓他們退休是人力資源的浪費。男性和女性無論在各方面都存在差距，是否要統一退休年齡，也有很大的爭議。

第14個五年規劃對於延遲退休年齡提出的原則是：「小步調整、彈性實施、分類推進、統籌兼顧」，有關彈性實施這一條，釋除人們對於一刀切政策的憂慮，是十分有必要，這個留待各省及各行業根據實際情况處理，符合大眾期望。

輿論各自表述官員無動於中

方案不論保守激進應早出台

至於「小步調整」，則給有關決策官員留出很大的空間，何謂小步？小步等於保守方案嗎？有專家提出設想，法定退休年齡每幾年延後一年，到2045年才最終實施延遲至65歲。激進的方案包括，先將男女退休年齡盡快統一到60歲，以及在短時間內延遲到65歲退休。無論保守還是激進方案，都牽涉到是否允許自願選擇的問題，同時要考慮到採用獎勵自願延遲退休，還是對不自願延遲退休處以懲罰措施，比如在法定退休年齡前退休不能領取全額退休金等，現在都只是專家「各自表述」階段，決策官員還沒有宣布一個明確的取向。

各種意見在社會上沸沸揚揚之際，各種擔憂言論也在紛呈，年輕人擔心一旦延遲退休年齡，他們的工作機會以及晉升機會都會受到影響，造成一種銀髮族跟小伙子搶飯碗的局面。而那些由於各種原因，自願提前退休的人員，包括不適應勞動強度大的勞工，他們需要另覓工作強度或者工作時間較為靈活的工作，由於他們職場競爭力處於劣勢，即使找到工作也得不到應有的福利和勞動保障，成為新的弱勢社群。

為了釋除大眾的疑慮，政府應該明確宣布，任何出台的政策，都會提前諮詢利益相關方，徵求他們的意見作為完善政策的依據，一個需要自願參與的政策，如果他們在不知情的情况作出選擇，決定往往可能是不理性的，這就會影響政策的效果。

延遲退休年齡的討論曠日持久，有關政策遲遲沒有出台，而各種影響社保基金入不敷支的因素卻在不斷擴大，依靠政府撥款以及從國企的巨額盈利中抽取部分彌補社保基金虧款，也是應有之義，但始終不是長久之計。負責此事的人力資源和社會保障部，應該及早提出一個方案，哪怕是一個小分項的具體方案，讓大眾可以進入實質的討論，大眾無休止漫無方向的表態，反而會將輿論帶到一個負面的角度，政策愈遲出台，謬種流傳的機率愈大，最終只會不利於延遲退休年齡政策的推行。

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