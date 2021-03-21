社評：中方反守為攻 中美鬥而不破

楊王獲內地網民熱捧

中方對美策略有改變

外交是國內政治的延伸，中美在對方國內的社會形象，既受彼此在國際上互動影響，亦受本國媒體輿論形塑。如果說近年來美國民意在對華政策方面形成了高度共識的話，中國國內對美國的印象也急速轉差。這一點，從中美會晤的現場視像在內地互聯網熱傳、楊潔篪和王毅的發言獲網民大讚，可以略見一斑。

關於中美雙方在會晤中的表現，國際輿論反應各異，但多數認為中方在中美談判中的策略已經發生變化，即不再被動地反駁、防守，而是主動地進攻。楊潔篪聲稱，中方主張的和平、發展、公平、正義、民主、自由，是全人類共同價值，又說世界上絕大部分國家並不承認美國的價值就是國際價值。

對美方來說，中方態度的轉變是出於對美國衰落的誤判，這也是華府最在意的，所以美卿布林肯在回應中方批評時，引述拜登在副總統任內對時任國家副主席習近平說的一句話，「打賭美國不行一定是輸的（美方翻譯）。」

可能正是這番話，引出了楊潔篪的再度回應，他說，美方「沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發，同中國談話」，「20年前、30年前你們就沒有這個地位……因為中國人是不吃這一套的」。30年前正是美國因「六四」事件對華制裁時期，20年前則是南海撞機事件發生之時，楊潔篪的這番話，隱含北京高層過往對美外交的反思，是對以前的所謂「消氣外交」、「中美夫妻論」的否定。

儘管如此，中方對美態度的轉變並非現場的即興表演，更非一時情緒激動的「失態」。早在會晤之前，中國駐美大使崔天凱就曾經預告，「如果有人認為中方這次帶着誠意來到阿拉斯加這個還是冰天雪地的地方，就是為了做出妥協和讓步……希望有關人士丟掉這種幻想」。

習近平倡平視世界

關係好壞均有底線

國家主席習近平日前在兩會出席醫藥衛生界和教育界政協委員聯組會議時表示，中國的道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，令年輕一代的心態、思想改變， 「他們走出去看世界之前，中國已經可以平視這個世界了」。這番話，既反映了中國人世界觀的變化，亦為中國轉變對美國的態度作了最好的註腳。

中美兩國高級官員在兩天內會晤的數個小時內，花了一個多小時在媒體鏡頭前相互指摘，這對於拜登政府未來與中國的關係，可能不是好徵兆。但為何美方會後表示對中方反應「並不意外」，中方也說會面是「坦誠、深入、長時間、建設性的溝通」？

在對罵之後的閉門會議中，雙方還是達成了有限的共識，美方提到了伊朗、朝鮮、阿富汗、氣候等議題，中方則提到雙方將建立中美氣候變化聯合工作組，美方重申堅持一中原則等。市場人士都知道，不確定因素是最有害的，當利淡因素出盡之際，往往是否極泰來之時。對中美關係來說，以往互相猜疑、彼此忍耐的狀况，往往是關係「好不到哪裏去」的最大阻力。現在，大家都打開天窗說亮話，彼此明白了對方的戰略底線，降低了期望值，反而知道關係「也壞不到哪裏去」了。

會後，兩國在國際上的競爭將會更加激烈，早在中美會晤前夕，中俄已經宣布，俄羅斯外長拉夫羅夫將於周一到訪中國桂林，與王毅會面；布林肯則於同一日前往比利時首都布魯塞爾，參加北約外長會議，與歐盟伙伴商討如何應對美歐共同面臨的連串挑戰，包括中國和俄羅斯。

在重大原則問題上，中美都不會輕易讓步，但可以預期雙方仍會小心管控分歧，防止發生正面衝突。在大家都對彼此不抱期待的局面下，中美雙方接下來將是實力的較量。對中國來說，應該保持清醒，承認與美國的差距仍很大，在中華民族復興路上，美國不是必須去征服的山巔；對美國來說，也要認識清楚，以當年對付蘇聯的意識形態或軍事威脅手段，來打壓中國的崛起，將是徒勞無功的不可能任務。

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