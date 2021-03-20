社評：疫苗護照難空談 加快接種是前提

疫苗護照傾斜富國

急於推行禍福難料

疫下全球旅遊業航空業冰封，隨着部分國家開始大規模接種新冠疫苗，「疫苗護照」亦提上議事日程。以色列已跟希臘和塞浦路斯等國簽署協議，讓已打針民眾無限制在這些國家旅遊。歐盟本周亦提出設立「數碼綠色證書」，已打針的歐盟成員國公民，今夏起可免檢疫在區內旅遊。內地方面，中央亦推出國際旅行健康證明電子文件，落實「健康碼國際互認倡議」。香港方面，有旅遊業人士認為，現時本港有條件探討「疫苗護照」，鑑於星港已有「旅遊氣泡」協議，日後落實執行，可考慮優先讓已接種者通關。

新冠疫苗是疫下漆黑中的一線光，為長遠恢復國際人員往來帶來希望，惟隧道盡頭是否就在不遠處，仍得走着瞧。有關「疫苗護照」問題，世衛態度一直是「長遠可成真，但中短期不適合亦不可行」，目前並非推行「疫苗護照」的成熟時機，這既是現實問題，亦是道德問題。

從疫情角度，現時並無科學證據，證明各款新冠疫苗有效遏制病情之餘，還可阻止病毒感染傳播，專家也不知道，疫苗免疫力可持續多久，貿然全面開放門戶，給已打針者豁免檢疫，乃是一場賭博。歐盟推出「疫苗護照」今夏恢復旅遊，歐洲疾控中心主管有保留，原因亦在於此。另外，新冠病毒不斷變種，巴西、英國、南非均出現傳播力高的變種病毒，打了疫苗也不一定能抵禦。

從道德角度看，全球疫苗分配嚴重不均，小撮富國強國有充足疫苗，當然想其他國家給他們打開門戶，豁免已打針者檢疫隔離；一些弱國窮國為求經濟，相信亦會冒險配合。問題是現時的疫苗僅保障已打針者，一些富國感染者眾，已打針的旅客，可以把病毒一併帶來，弱國接種者少，向富國「疫苗護照」持有者開放門戶，無人知道疫情會變成怎樣。富國民眾度假享樂，弱國民眾當災染疫，本身就是一場道德災難；更甚的是，這些開放旅遊的弱國，可能成為新冠病毒「大融爐」，富國旅客持「疫苗護照」而來，隨時帶着其他地方的變種病毒回國，引發新危機。

去年初夏，「旅遊氣泡」概念初現，各方認為可行，實際操作無一成功。「疫苗護照」理論可行，長遠恢復國際人員往來，也很可能要走這條路，不過短期可行性，仍要從長計議。協商「疫苗護照」，理想前提應該是兩地接種率都夠高（例如達到人口五、六成以上），又或雙方都做到基本清零。倘若民眾接種率不高，即使兩地疫情水平皆偏低，豁免接種者檢疫，始終有輸入病毒並爆發的風險。「疫苗護照」紙上談兵，最穩陣做法，是先看其他地方落實情况，謀定行動；就算真的急欲試行，挽救奄奄一息的旅遊業，亦要小心控制風險，接種者即使可以豁免檢疫，也必須接受強制檢測。

疫苗認證必有角力

現實需要促動變化

「疫苗護照」必涉認證問題，當下國際形勢錯綜複雜，大國博弈激烈，疫苗認證「政治壁壘化」，並不叫人意外。在香港，有人擔心打國產疫苗去不了歐美，打了復必泰未必可以免檢疫往內地，最苦惱的是兼要到內地又要去歐美的商人。世衛決定並無法律約束力，即使現有各款疫苗的效用，未來數月一一獲得世衛認證，不同國家仍可出現政治原因，又或傲慢與偏見，拒絕認可某些疫苗，然而看遠一點，全球新冠疫苗供應短缺，各大廠商產能力有限，可見將來都不會出現某一兩款疫苗「獨步天下」的情况，全球商務交往的需要和壓力，早晚將迫使一些國家放下成見。

歐盟「疫苗護照」計劃，4款已獲歐洲藥管局批准的西方疫苗，自動獲得所有成員國認證，惟方案亦容許各成員國自行決定是否接受其他疫苗，皆因匈牙利等非西歐國家，均有打中俄疫苗。香港既有科興疫苗亦有復必泰，市民各有選擇，現在最重要是去接種。新冠疫苗弔詭之一，是疫情愈緩和，接種疫苗猶豫愈多，結果拖慢接種不利控疫；弔詭之二是接種率低難以締結「疫苗護照」協議，然而沒有出國旅遊這誘因，很多人又未必肯打針。以現時本港疫苗接種速度，要到後年才能實現大部分人打針，若不加快步伐，「疫苗護照」不過是空談。

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