社評：中日關係驚變 紅燈已然亮起

日本公開站邊助美

北京狠批背信棄義

中美角力激烈，並未因為白宮易主而出現多少轉變，中美高層對話今天在阿拉斯加舉行，是美國總統拜登上台以來，兩國高層首度面對面溝通，以當前的形勢，若能做到「帶着誠意而來、帶着理解離開」，其實已很不錯。中美博弈牽動全球，中國駐美大使崔天凱特別提到，美國與其他國家發展雙邊關係，不應以第三國為目標、不應損害第三方利益，如果美方以為找幾個國家向中方施壓，北京便會在核心利益問題上妥協，只會令中美對話陷入死胡同。這番說話，既是中方在阿拉斯加對話前的一次立場說明，同時亦是對拜登政府最近連串外交動作的回應。

拜登上台短短兩個月，華府外交動作頻頻，由美日澳印「四方安全對話」，到本周的美日、美韓外長防長2+2會談，都是針對中國而來。拜登政府欲拉攏盟友向華施壓，各方反應不盡相同，例如韓國便寧可將焦點放在朝鮮問題；上月G7線上峰會，德法亦不見得緊跟美國調門。相比之下，近期日本對華態度變化，卻相當令人關注。

美日2+2會談聯合聲明，強調《日美安保條約》協防範圍涵蓋「尖閣諸島」（中國的釣魚島），美日反對任何單方面試圖改變「東海現狀」的行為，日本要加強國防能力，強化美日同盟，防衛相岸信夫更稱，「日方決心用所有手段，守護日本領土」。兩國對香港、台灣、新疆、西藏等地情况表示關注，又指控中國在南海的部署，是「不法的海洋權益主張及活動」。中方對此反應強烈，嚴辭抨擊美日干涉中國內政、抹黑中國，對於日本「為滿足阻遏中國崛起的一己之私」，「出賣本地區整體利益」、「破壞中日關係」，北京尤其不滿。

外交部發言人批評日方甘願仰人鼻息，充當美國戰略附庸，「引狼入室」、「狼狽為奸」、「令人不齒」等強烈措辭一一用上，當中又以「背信棄義」一語說得最狠。莫說國與國關係，就算是人際交往，信義也是最為根本。外交部用上「背信棄義」這麼重的措辭，反映中方認為日本對華態度出現重大變化。中日關係驚變，紅燈已然亮起。

過去十年，中日關係高低跌宕如坐過山車。2012年，日本政府將釣魚島「國有化」，令中日關係跌入谷底，中方派海警船到釣島附近水域巡邏維護主權，兩國船舶多番對峙，東海局勢緊張。安倍晉三再任日揆後，為了振興經濟，尋求與中方改善關係。2014年，兩國政府達成四點原則，重申以中日四個政治文件為基礎，繼續發展戰略互惠關係；關於釣魚島等問題，兩國同意通過對話磋商防止局勢惡化，建立危機管控機制，避免不測事態。中日關係自此逐步回暖，特朗普上任美國總統後，中美鬥爭愈益激烈，日本作為美國軍事盟友，又想兼顧中日經濟合作，一直採取戰略模糊策略，縱使立場側向美國，始終避免公開站邊。

釣島風雲再起

美國渾水摸魚

前年安倍訪華，還說中日韓三國，不是三國時期的魏蜀吳，盼可構築「新三國時代」共同合作。沒料到這次美日聯合聲明，日方突然改變多年來做法，首次與美國一道，公開點名指控中國，涉及的更是領土主權等核心利益。根據日本傳媒說法，岸信夫與美國防長奧斯汀單獨會晤期間，雙方還同意針對釣魚島可能出現的緊急情况，舉行美日聯合軍演，美軍陸戰隊與海陸空三軍均會參與其中，規模之大將是多年罕見。看在北京眼裏，日本已不止是拋棄了以往猶抱琵琶半遮面的模糊策略，更是往中國背後插刀。

菅義偉政府上台後，在多方面都延續安倍路線，現在日方對華態度突變，有人相信與華府壓力有關，亦有人關注是否跟近期釣魚島爭議升溫有關。中國《海警法》上月實施，授權海警可對在中國海域從事非法行為的外國船舶動用武力，外長王毅強調這是「例行國內立法」，不針對特定國家。日本傳媒更披露，中方曾於2月下旬通過外交渠道與日方溝通，重申中方不會停止派海警船到釣島附近水域維護主權，但行動會確保克制，不會強行驅逐日方巡邏船及漁船，又或使用噴水槍等武器，然而東京當局反應強烈，日本海上保安廳長官更表示，針對中國實施《海警法》，日本不排除在釣島周邊使用武力。釣島爭議升溫，突顯兩國戰略互信不足，惟無論如何，中日是搬不開的鄰居，合則兩利，鬥則俱傷，近十年的歷史說明，妥善管控分歧促進合作，最符合中日共同利益，菅義偉改變對華政策，絕非明智之舉。

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