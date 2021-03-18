社評：泛民需要再定位 回歸真正「和理非」

泛民看長遠非爭朝夕

若非委曲求全應參選

泛民未來在體制內還有多少政治空間，備受各方關注。港澳辦常務副主任張曉明表示，不能將「反中亂港分子」，與反對派簡單畫上等號，泛民中也有愛國者，這些人將來仍可依法參選和當選。泛民人士則甚為悲觀。民主黨前主席李永達估計，日後民主派在立法會可能只得十席八席；另一位前主席何俊仁則指出，根據人大決定，未來行政長官選舉，參選人在5個界別都要取得至少15張提名票，泛民中人若要參選，就要向人大政協拜票，民主派未必再有機會推舉一名候選人；倘若連參選立法會也一樣要「集齊」5界提名，如此屈辱寧可不參選。

修改選舉制度尚未出爐，立法會提名門檻未知，然而可以肯定的是，新格局下泛民的政治空間必定顯著收窄。中央部門在港舉行3天座談會，張曉明稱，人大副委員長王晨表示特區選委會將產生「較大比例議席」，意即選委議席將比分區直選及功能組別席位多。換句話說，立法會分區直選議席，不可能再有35席。20多年來各次分區直選，泛民平均都能取得五成半至六成選票，隨着分區直選議席顯著減少，即使泛民中的愛國者能夠入閘，在立法會能夠取下的議席也一定減少。

泛民之所以為泛民，乃是除了民生主張，還有民主訴求；反對派之所以為反對派，乃是他們在多方面都跟當權者的立場有別。反對派與當權者毋須勢不兩立，合理關係是和而不同，一定要反對派向當權者「拜票」求提名，跟和而不同格格不入，然而如果新規定不是太苛刻、不用委曲求全，泛民仍應參與選舉。這既是為了讓選民有一個選擇，亦是為了泛民自身。放棄參選，等於少了在體制內發聲這一重要平台，沒有來自體制的資源，泛民長遠發展將更艱難。當然，泛民亦要明白，過去10年的激進路線已經碰壁，無法再走下去，必須重新思考定位和路線。

這陣子，不時有人談到，如果民主派已故元老司徒華仍然在生，能否被歸入「愛國者」之列。逝者已矣，香港飽歷政治巨變，無人可以斷言司徒華會怎麼看待佔領運動或反修例風暴，假設性的問題，只能有揣測性的答案，然而現在反思司徒華留下的政治遺產和遺訓，確有一定價值。司徒華高舉反共旗幟，同時亦熱愛國家民族，從來沒有人懷疑他「反中」，他敢於向當權者說不，同樣敢於跟當權者對話，由1980年代參與《基本法》起草，到10多年前支持民主黨跟中聯辦談判政改，他的政治作風，都是既講原則，亦求務實。司徒華不走投機路線，亦不會隨波逐流。2009年，泛民中人推動「五區總辭」，司徒華作為民主黨「黨鞭」，拒絕參與這場「政治正確」有餘、實際無補於事的政治公關騷，沒有被激進派牽着鼻子走。

分清「反共」與「反中」

莫忘司徒華政治智慧

回看這10年，泛民愈益激進化，「敵人的敵人就是朋友」，港獨也好、暴力也好，但凡可以借來增加政治籌碼的，無任歡迎，這邊口講「和理非」，那邊卻同情暴力；這邊說支持一國兩制，那邊卻沒有跟港獨劃清界線，只說「不支持」「不贊成」，卻不肯說一聲「反對」；這邊強調普世價值，那邊卻又附和右翼民粹。去年初疫情爆發，有民主黨中委批評，食肆公然拒絕招待內地人，是假防疫之名，行歧視之實，要求平機會主動調查，未料黨內少壯派群起圍攻，涉事中委無奈辭職。泛民在社交媒體民粹狂潮中隨波逐流，是否「反共不反中」，各方心裏有數，「民主黨中委事件」，不過是傳統泛民迷失的一個註腳。

「我們要準備二十年在野。」早在1980年代，司徒華已對回歸後香港的政治形勢，作出這樣預言，一般認為，司徒華說的20年只是虛數，真正意思是民主路漫漫。只爭朝夕無從，就應放眼長遠。司徒華在當權者面前是永遠的反對派，同時亦將「反共」與「反中」分得很清楚，現在泛民需要的正是這種認知和毅力。新制度能否為中間溫和力量冒起創造條件，還須拭目以待，無論如何，泛民必須回歸真正的「和理非」，與港獨、暴力、外部勢力和政治攬炒清晰切割，不要每次都要加上「不過」、「但是」這些附註。有人主張泛民杯葛選舉「打擊政權合法性」，實際效果隨時是毁掉自身的發展機會。無議席無資源無平台，只做壓力團體，如何促民主助民生，泛民需要想清楚。

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