社評：權力愈大責任愈大 建制派要好自為之

「忠誠的廢物」迴響大

建制派宜反躬自省

「忠誠的廢物」一語，最近在香港社會引起很大迴響。被視為中央對港事務智囊的內地學者田飛龍，早前在本報撰文，談論「愛國者治港」，強調「中央決心打造的不是橡皮圖章或忠誠的廢物，而是賢能的愛國者」。田飛龍遣詞用語有點尖刻，本港政界有人竊竊私語，有人憤憤不平，有人反脣相稽。細看前文後理，田飛龍不過是想說明，中央對治港愛國者的能力和表現，將有更高要求，「服務不好市民就必須下台」，建制派對此要有正確認識，不要以為「愛國者治港」只是給他們提供更多席位和職位，然而田飛龍所作的忠告，聽進一些人耳裏，卻是冷嘲熱諷。不管是言者無心聽者有意，還是心直口快過了火位，一句說話在社會泛起這麼多漣渏，背後一定是因為它觸及了某種集體心理，折射了好一部分人的印象和觀感。

任何一個地方， 但凡有一套典章制度和某種權力結構，就一定存在「建制」，位處建制之內，通常意味較接近權力，具有一般人所沒有的影響力。平情而論，「建制」這個概念，多少帶有保守色彩，然而在很多地方，「建制派」跟「精英」往往亦是同義詞，沒有足夠識見歷練，很難躋身建制權力核心。可是在香港，很多人對「建制派」的印象，單純只是一個集合各種既得利益的政治大聯盟，最關心的是如何「分餅仔」，沒有一套清晰管治理念或主張，有時甚至各懷鬼胎。

不少建制派中人認為，其實他們在議會內外為香港做了很多實事，公眾對建制派有負面印象，乃是因為政敵刻意醜化抹黑所致。誠然，一竹篙打一船人並不公道，建制派內亦有一些能者，然而建制派亦得直面現實，承認陣營內有濫竽充數的問題，過去數年，建制派在關鍵時刻「甩轆」，部分議員洋相盡出，莫說政敵嘲諷「抽水」，就連建制派支持者有時也忍不住搖頭嘆息。香港回歸以來，先後有多名建制派政黨人士獲任命為問責局長，2007年，政府設立副局長及政治助理等職位，更為建制派栽培政治人才提供台階出路，惟外界看不到多少有能者成功上位。立法會前主席曾鈺成甚至憶述，林鄭月娥2017年當選特首後，曾批評建制派政黨多年來未能為政府培養人才。

改變造就建制新勢力

不思進取者可被淘汰

特區政治制度設計，強調行政主導，沒有「執政黨」，建制派支持政府施政，有辱無榮，政黨參與分區直選，更要將大部分精力集中在地區工作，凡此種種，的確影響了建制派政黨的發展，不利培養既熟政策又懂政治的人才，可是建制派政黨為了選票，近年愈來愈被民粹主義牽着走，由近岸填海到垃圾徵費都不敢擇善固執，這些也是事實。新制度下，「攬炒派」無法再阻撓立法會議事，建制派政治空間擴大，就算談不上「執政」，能夠掌握的權力必比以前多，無論中央和港人，必定密切留意建制派的表現。田飛龍將話說白，刻下建制派最需要做的，並不是斤斤計較某一兩句不太客氣的說話，而是反躬自省，求進向上，以具說服力的表現，向港人證明，建制派有決心、有能力改善經濟民生。

香港選舉制度大重設，選委會和立法會議席均會顯著增加，然而人數的增加，並不保證可以更好體現社會多元性，如果參與者同質性太高，反而有可能形成另一個既得利益集團。過去10多年，香港政治鬥爭激烈，事事政治化，一些親建制的精英才俊，縱有為港之心，也不想蹚政治渾水，遑論加入政府這個「熱廚房」。這次中央出手，明言希望香港之後可以有效處理社會深層次矛盾。香港政治生態丕變，不排除一些精英才俊願意站出來，形成政治新勢力，盼為改革香港出力。對於建制陣營各股傳統力量，選舉制度改變，既是機遇也是挑戰，倘若積極革新求變，可以大有作為；如果只是一心爭權霸位，只顧私利，不思進取，一樣可以被淘汰。

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