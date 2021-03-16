社評：壯大中間可排拒兩極 立會3類議席宜均等

直選議席不宜大削

「3:3:3」方案相對可取

香港經歷了反修例風暴，中央認為港獨、暴力、勾結外部勢力和政治攬炒，直接挑戰「一國」底線，修改香港選舉制度，為的是在體制內杜絕這些活動，任何人不與這4類行為清晰切割，不可能再在體制立足，這是中央強調的大前提；與此同時，中央似乎亦想釋出一個信息，即願意就選舉制度的一些細節安排，諮詢香港社會意見。人大法工委副主任張勇昨天提到「聞異則喜」，強調法律制定不會以人人滿意為目標，但希望定出來的法律，所有人都可以接受和遵守，相信香港各界亦期望，中央可以在選舉制度修訂上，找出一個符合港情、能夠照顧社會多元性的「最大公約數」。

未來立法會將增至90席，人大常委會副委員長王晨早前提到，將由選委會選舉產生「較大比例」的立法會議員，有人認為地區直選、功能組別和選委會議席，應成「3:3:3」之比，有人則主張「2:3:4」甚至「2:2:5」。我們認為，這3個選項中，「3:3:3」是一個較為適合香港的安排。

過去10年，香港社會撕裂不斷加深，政治生態愈益激進化，議會內外鬥爭激烈，事事政治化，癱瘓施政但求攬炒，變成了拉布的真正目標。立法會直選奉行比例代表制，激進路線、民粹主義和極端主張容易上位，改變分區直選方式，可以減少政治光譜碎片化；至於貫徹「愛國者治港」，立法會加入選委議席，加上提名門檻和資格審查委員會，應已足夠，大幅削減分區直選議席，過猶不及，並無必要。

立法會功能組別，反映的是不同行業或界別意見。選委會方面，中央認為完善其構成，可以反映社會不同階層、不同行業和持份者的聲音，做到均衡參與，惟參與者有限，始終是其不足之處。相比之下，分區直選仍是最能讓一般市民直接表達意見的參與方式，比起「2:3:4」或「2:2:5」，「3:3:3」較能能反映社會多元聲音；一個重視開放和參與的政治制度，亦應多些鼓勵從政者在地區深耕細作連繫群眾，大減分區直選議席，只會製造更多政治疏離感，未必有利長遠政治穩定。

選委會擴權後，不僅負責產生部分立法會議席，在候選人提名方面也扮演角色。一如立法會，選委會的組成，亦應顧及社會多元性，更要避免由既得利益集團把持。重組後的選委會有5個界別，簡單而言是工商界、專業界、基層與勞工界、原政界，以及全國組織在港代表。前三者反映的是社會階層構成，後兩者則屬政治上層建築。香港社會謀改革求發展，工商界、專業界和基層的聲音應該相若，至於每一界別內的構成，亦應體現改革意志和決心。舉例說，目前金融界和保險界，未能全面代表香港高端金融產業，科技方面亦只代表資訊科技，未能代表生物科技和醫藥等其他重要科技產業。香港經濟若要升級轉型、走上高科技發展之路，適當調整工商界和專業界的構成，應有一定幫助。

若與「反中亂港」切割

「和理非」可入閘參選

當年鄧小平表示，港人治港以愛國者為主體，左翼當然要有，也要有些右的，「最好是多選些中間的人」。事隔數十年，香港需要的仍是這種政治包容和開容性，最近內地官員再三強調「不搞清一色」，港人也不希望政治光譜變得過度側向一邊。立法會參選方面，無論選委會的提名門檻，還是候選人資格審查委員會的工作，都應該體現「不搞清一色」這一點。

張曉明提到， 不能將「反中亂港」分子，與反對派或泛民簡單畫上等號。但凡願意與港獨、暴力和外部勢力干預切割，真正信奉「和理非」（和平、理性、非暴力）的人，都應該可以「入閘」參選。人大決定提到，參選行政長官，要在選委會5個界別都取得一定提名，這一嚴格要求，很難套用到參選立法會之上，要所有立法會參選人同時取得工商界和勞工基層界選委支持，似乎亦不現實，一個合理合度的門檻，有利反映社會多元性，亦可避免過度放大某一界別對參選者的影響力。審查委員會的構成，應該盡量多邀社會有名望的人士參與，至於實際操作，亦應該有「具意義」的上訴機制，讓被拒入閘者有申訴機會。香港社會兩極化，讓中間力量、溫和聲音有更多政治空間，可以促進溝通對話，有助修補社會撕裂。一個穩妥的選舉制度設計，有助香港政治朝這方向改變。

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