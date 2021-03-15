社評：高不成低不就 佛山建新機場須三思

高鐵開通取代短途航線

小型機場不敵特大機場

佛山現有一個從軍用機場轉作民用的沙堤機場，2019年的旅客吞吐量只有87萬人次，這跟一個810萬常住人口，經濟規模過萬億元、全國排17位的城市，是不匹配的。廣州白雲機場提前飽和，2019年旅客量達到7337萬人次，一直在爭取建廣州市第二個機場作為疏導，曾選址南沙，但最終不獲批准，如果從機場佈局以及利用機場帶動經濟發展的角度看，珠三角新機場落戶佛山，是合理的。

按照內地行政架構的制度，城市之間存在競爭關係，廣州是肥水不流外人田，第二機場爭取不過來，就大幅擴建白雲機場，已經在去年9月動工的第三期擴建工程，在兩個航站樓之上增加一個，從3條跑道增加到5條，從原來規劃的旅客吞吐量每年8000萬人次，增加到1.2億人次，連附帶設施等總投資544億元的工程，將於2025年完工。與此同時，深圳機場第三條跑道亦於去年動工，到2030年旅客規模將會達到8000萬人次；珠海機場也在擴建，到2027年旅客規模將達到2750萬人次。

過去10多年，航空旅客數量每年增長率平均達到10%，略高於全國GDP的增長率，即使近年經濟增長速度與幅度都有所放緩，旅客數量也有所增長的。佛山在珠三角靠西，建機場跟廣州、深圳、珠海機場分一杯羹，或許有一定的競爭力。但航空業面對的競爭，近年增添了高鐵這個新元素，其速度與便捷深受旅客青睞，廣州機場離佛山95公里，而佛山新機場距離市區57公里，從軌道交通的角度看，40公里的差異是不明顯的，佛山旅客只要多花20分鐘時間，到廣州機場即可享用更頻密的班次，以及更便宜的機票，這筆帳是由乘客來算的，不是政府官員主觀決定的。

高鐵愈趨普及對航空旅客最大的影響是，航空短途航線受到嚴重打擊，西安與鄭州距離500公里，往返兩地高鐵開通後，飛機航線全部取消，呼和浩特到北京的高鐵開通後，進京的航班大量萎縮，擬建的佛山新機場級別與廣州機場同樣是最高等級的4F級，最大的飛機都能升降，而將來長途航線被廣州和深圳機場主導，短途航線被高鐵取代，佛山新機場的定位是什麼？更何况，現在已經提出建議修建深圳至北京和上海的磁懸浮列車，兩條線路的航程也是3個小時左右，跟飛行時間相若，雖然只是構思階段，一旦實施，到時連國內長途航線都被取代，佛山新機場準備在國際航線上搶廣州機場的旅客嗎？

佛山新機場定位多方夾擊

珠海機場得天獨厚仍虧損

民航局批准建新機場的準則，從一個部門管轄範圍愈廣愈多，其重要性愈高的角度看，民航部門對於全國機場不斷增加是有潛在利益關係的。民航局對高鐵這個替代交通工具的影響，是否有過深入研究不得而知，該局肯定希望整個航空業得到進一步發展，在上一個五年規劃中建議到2020年機場數目達到260個，最新的規劃是到2035年達到400個。而從2019年的數據顯示（2020年疫情特殊原因，所以不用該年數據），旅客吞吐量超過100萬人次的只有106個，10萬人次以下的有25個之多。內地機場的盈虧情况，從來不透明，當然這也不是民航局需要負責的事情。

珠海機場1995年通航，一直處於虧損狀態，前10多年每年收入不足以應付貸款利率開支，香港機管局參與管理後有所起色，2018年旅客吞吐量才突破1000萬人次，而且得益於港珠澳大橋，可以承接內地飛珠海轉香港機場國際航線的旅客，並因大橋縮短與香港的距離而承接大量的航空貨運，以及得益於毗鄰澳門，大量內地旅客經珠海到澳門旅遊，即使如此，還未能扭虧為盈。珠海機場「得天獨厚」尚且虧損，佛山機場的盈利因素會更高嗎？

全國機場的情况是，特大機場除了航線多旅客量大，還有機場店舖收益等界外收入，多數能夠賺錢，而小機場各種條件都不利，還要承擔高昂的高端儀器維修保養，必須依靠政府補貼才能維持。若然機場能夠提升城市地位，改善投資環境，政府以小量金錢補貼，還有一定的理由，而佛山政府斥巨資去建大型機場，但高端市場比不過廣州深圳，低端市場前景不佳，不禁令人懷疑，這是否領導人的面子工程，為官一任拍板大工程，風光一時，一旦後任領導以及全體市民要為這個可能成為「大白象工程」而承擔後果，則實在是難辭其咎。如果說佛山市因為缺一個機場而未能與大城市聲譽匹配，佛山市還沒有大學，為何不把資金投放在教育，投資在培養人才方面呢？

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