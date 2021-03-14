社評：中美阿拉斯加會晤 互相交底減少誤判

搶先公布強調主場

美方會前以勢壓人

中美上一次外交高層對話是去年6月，楊潔篪與時任美國國務卿蓬佩奧在夏威夷會晤。今次對話前，有幾個細節值得玩味。

一是公布時機，3月9日晚，香港和美國傳媒報道雙方籌備對話，11日一早，美方就搶先中方十幾小時對外宣布會晤的消息，似乎有先聲奪人的考慮。

二是會面地點選在阿拉斯加，有避開傳媒低調舉行的考量。若在華盛頓舉行，會令拜登政府面對諸多壓力；對中國而言，出於對等考慮，也不願前往。阿拉斯加是當年中美開通直航時，中途必停加油之地，對雙方而言，既有技術意義，也具政治含義，且位處中間，雙方相向而行，各走一步。惟白宮發言人普薩基宣稱，「對我們來說，本屆政府與中國官員的首次會晤在美國本土舉行……這一點很重要」，暗示仍是美方主場。

第三點也是最重要的，是會晤定位，中方稱之為「中美高層戰略對話」。過往中美曾有戰略安全對話機制，由外交和軍方官員參加，2016年最後一次戰略安全對話，就是由時任常務副國務卿的布林肯與中國常務副外長張業遂共同主持。或許是為過去與中方的交往撇清，布林肯10日在眾議院外委會的聽證會上，否認今次是「戰略對話」，強調不會回到過去的那種高層對話模式，「現階段無意進行一系列的後續接觸」，並重申「美國不會為爭取與中國的合作空間，而在其他領域作出讓步」。可見，在談什麼和怎麼談的問題上，美方利用各種方式顯示「主動權」，以勢壓人。

由於美國政壇目前保守氣氛濃厚，對華取態偏向負面，作為相對弱勢的政府，拜登政府的政治基礎並不牢固，面臨明年的中期選舉，若在國內重大問題上無法獲得突破，亟需在外交上示強，對其外交團隊來說，對華強硬就被認為是最安全的姿態。

在今次會晤前，美方動作多多，總統拜登昨日主持了美日印澳「四方安全對話」（QUAD）首次視像峰會，主題之一就是制衡中國在印太地區的影響力。布林肯上月才出席了歐盟外長會議，本周將先與防長奧斯汀連袂訪問日韓，出席與兩國的「2+2」會議，然後奧斯汀還將出訪印度。美方連串行程向外界傳遞的信息就是，在與中國外交高層接觸之前，美國已經與盟友作了充分溝通和立場協調。如普薩基所言，以與盟友「步調一致的方式」（in lockstep）處理美中關係，用美國學者的話說，就是「從實力地位（a position of strength）與中國打交道」。

雙邊關係面臨重啟關頭

立場堅定還需策略靈活

既然如此，中美舉行今次會面目的何在？恢復接觸並非中方一廂情願，布林肯曾經指出，「中國是美國21世紀最大的地緣政治考驗」，管控好中美關係，是拜登政府外交的優先任務之一。普薩基透露，今次會晤將是「一個解決大範圍議題的機會」。美國傳媒引述拜登政府官員的話說，今次會就雙方對各自國內政治的期望和計劃，以及國際、地區和全球目標交換意見。分析認為，拜登政府並未將中國標籤為敵人，為改善對華關係開啟了大門。美國的核心利益，就是要確保中國不把美國視作衰落中的國家，並試圖從中佔便宜。

對中方來說，王毅在去年7月公開建議，中美可以一起理出「合作」、「對話」與「管控」3份清單，此次會晤正是理出這些清單的機會，雙方可藉機構建雙邊關係的「總體框架」。雖然涉疆、涉港、涉台問題關乎中方核心利益，中方強調無退讓空間，但外交是妥協的藝術，在中美關係面臨重啟的重大關頭，北京既要堅持政策堅定性，也會注重策略的靈活性。

就以台灣問題為例，與特朗普政府的做法有所不同，白宮主管亞洲政策的坎貝爾（Kurt Campbell）近期暗示，美方期待看到兩岸重啟對話。日前國務院總理李克強重提「兩岸一家親」，令人對兩岸恢復溝通產生了一絲遐想。

去年在疫情、政治多重衝擊的背景下，中美貿易額仍達到5867億美元，增長8.3%，今年前兩個月，雙邊貿易總額增長69.6%，中國對美順差增長88.2%。由此可見，中美在疫情、經濟、氣候變化等領域都有合作的空間，但前提是管控好分歧和競爭，即使不能做到戰略互信，至少應降低戰略互疑，消除潛在的衝突危機。今次阿拉斯加會晤，若能在這方面有個好的開端，中美雙方就不虛此行了。

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