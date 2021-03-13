社評：第五波疫情山雨欲來 香港兩路防疫陷泥沼

健身中心爆疫

翻版歌舞群組

本港疫情又見反覆，單日新增本地感染病例，由日前的個位數，一下子彈升至60宗。西營盤一間健身中心出現群組感染，短短數天逾60人確診，包括員工、顧客和他們的密切接觸者，迄今有數百人要送往檢疫中心。健身群組傳播源頭尚待查明，部分感染者並無病徵，不排除有染疫健身教練或學員脫下口罩做運動，散播病毒，政府已下令全港健身室員工須於本月14日前強制檢測，任何人身處健身中心內，均要一直佩戴口罩。

健身群組感染，再次突顯疫情「清零」的重要，若不設法清除隱形傳播鏈，一旦出現「超級傳播者」，疫情可以急速反彈。今次健身群組感染，跟去年11月歌舞群組感染，有不少相似之處。論活動性質，兩者均涉及室內不戴口罩做運動，場內社交活動和接觸亦多；另外，教練和學員也會經常出入不同練習場地，若有人染疫，很容易將病毒傳開；論患者背景，兩者皆傾向為社會中上階層，無論在公在私，日常都有很多交際活動。根據已有資料，健身群組中，既有年輕力壯的健身教練，亦有國際學校教職員，以及從事金融界的「中環人」，迄今至少有3間健身公司受牽連，有國際學校暫時關閉，情况令人憂慮。

歌舞群組感染，揭開去冬第4波疫情序幕，部分感染者不願披露出入過什麼場所、與哪些人有密切接觸，令到病毒追蹤工作尤其困難。今次健身群組感染，是否第五波疫情的開始，有待觀察。從樂觀角度看，健身中心有較為完整的出入人士紀錄和會員名單，使用「安心出行」市民亦較之前多，當局追蹤密切接觸者有較多線索，過去兩天新增病例雖然顯著增加，惟多數個案都是在檢疫中心發現，源頭不明個案不多，然而換個角度看，這也可能是因為檢測追蹤滯後，數據尚未反映病毒最新傳播情况。衛生防護中心指出，健身群組涉及很多個案及層面，牽涉很多公司，呼籲公司及僱主合作提供名單及座位表等資料。倘若無法及時堵截傳播，第五波疫情又來，民生百業折騰，不知何時方休。

業界防疫要盡責任

政府須克疫苗猶豫

政府年初連串強檢圍封行動雖有爭議，惟無可否認是第四波疫情上月起逐步緩和，農曆新年過後，當局有條件放寬社交措施，美容院、健身室等場所可以復業，食肆亦可4人一枱恢復晚市， 然而種種迹象顯示，部分業界人士未有克盡責任防疫。早前尖沙嘴有食肆出現大型群組感染，調查發現店內鮮風量不足，僅達申請牌照要求的三分之一，含有病毒的空氣店內積聚感染食客，另外店方處理碗碟亦有問題，容易導致食具交叉感染。今次爆疫的健身中心，有否跟足所有防疫措施，尚待調查跟進，政府表示過去3周曾派員巡查44間健身中心，並向其中4間健身中心發出勸喻，包括必須展示「安心出行」、量體溫及安排員工檢測等。健身中心員工必須每14日檢測一次，這是有條件復業的基本要求，當局的說法，令人關注是否有健身中心馬虎了事。

疫下不少行業「時開時停」，為求可以復業做生意，不少經營者都有認真執行防疫措施，然而有人陽奉陰違，恐怕亦是事實。過去兩周，當局便發現有11宗餐飲處所違規，包括有人不戴口罩、每枱食客人數超出上限等。每次出了狀况，業界總很多說辭，例如當局檢測有瓶頸，導致員工未能依時做檢測；中小型食肆小本經營，難以做到安排執枱專員和改善抽風，云云。誠然，商戶落實防疫措施，必會遇上這樣那樣的技術困難，政府需要跟他們多些溝通，看看可以怎樣處理，可是業界也得承擔應有責任。尖沙嘴爆疫的餐館，乃是高級食肆，可不是街坊茶餐廳，防疫不到位，是不為也，非不能也。

本港第5波疫情警號已然亮起，另一邊廂，疫苗接種計劃又受到「針後亡」事件影響，「疫苗猶豫」情緒升溫，市民接種態度轉趨審慎。兩條抗疫戰線不利消息頻傳，這樣下去，本港疫情很難清零，民生經濟亦難以復常。政府和專家須就疫苗安全問題，多向公眾解說，設法釋除疑慮，同時提供更多誘因，鼓勵市民接種。與此同時，各行各業亦要克盡防疫責任，防疫不到位，害人也害己，拖累的不止是全行，還有整個社會。

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