社評：香港選舉制度「大重設」 包容度愈高愈利互信

審查委員會權力未明

從政空間看處事尺度

全國人大《決定》共計9條，內容跟之前中央官員的說法大致一樣，包括重組選委會及擴大其權力、立法會議席產生方式有變、設立「候選人資格審查委員會」、授權人大常委會修改《基本法》附件一及二等，未見有更多新的細節。《決定》提到有關行政長官選舉辦法的修改，主要是因應選委會增加第5界別、委員人數增加至1500而作出的技術調整，第5界別除了港區全國人大政協成員外，還有哪些全國團體可以安排港區成員參與其中，目前並不清楚；立法會議席增至90人，由選委會推選的議席，跟功能組別及分區直選議席的比例，究竟是「4:3:2」還是「3:3:3」？參選者要取得多少選委提名、提名者是否必須涵蓋5個界別，《決定》亦未觸及，這些政改關鍵細節，相信稍後將由人大常委會決定。

在香港，多年來有關政改的討論，大方向都是如何增加直選成分，現在的選舉制度修訂，方向是立法會重新加入選委會議席、分區直選議席比重下降，客觀上確是背道而馳。當然，從中央角度，近年香港的政治發展，特別是反修例風暴，已危及一國兩制和國家安全，為了遏制港獨、暴力、勾結外部勢力和政治攬炒，無論是訂立《港區國安法》還是修改香港選舉制度，都是堵塞制度缺口。

「愛國愛港者治港、反中亂港者出局」，是中央修改香港選舉制度的核心，從一人一票政治理念來看，立法會分區直選議席比例是「2:3:4」還是「3:3:3」，當然有重要分別，然而放在權力政治天秤審視，兩者差別有多大，各方相信亦心中有數。回歸初期，立法會曾有小量選委議席，現在中央再度賦予選委會產生「較大比例」的立法會議員，論制度設計，並非嶄新事物；相比之下，《決定》規定設立候選人資格審查委員會，負責審查並確認選委會、行政長官及立法會議員候選人的資格，卻是全新創制，各方並不知道委員會如何組成、具體如何運作、是否單純取代現時選舉主任的角色，還是會被賦予更多權力去履行審查工作。審查委員會的處事方式和尺度，會直接影響香港政治空間，圍繞委員會的各種「未知」，現在只能觀望。

有建制派立法會議員認為，修改選舉制度落實「愛國者治港」，「香港政治生態會更健康」；泛民人士則認為，民主派參政空間將收窄，「民意難以在體制內反映」。對於未來會否繼續參與選舉，有傳統泛民政黨表示，需要時間考慮，暫時未有定論。被視為中央對港事務智囊的田飛龍則認為，香港選舉制度改變，對建制派和非建制派都是重要考驗，中央要的不是橡皮圖章或「忠誠廢物」，建制派要面向市民，接受問責，至於非建制派則是機遇和挑戰同在，重點是要跟激進派切割，不以「攬炒」、「黑暴」或「港獨」來撈政治資本。

決定提「愛國者為主體」

高包容度可穩定人心

有關「泛民人士未來能否參選」、「體制內會否還有泛民聲音」一類問題，需要跳出「黃藍」思維，放在新制度框架看待。過去10年，泛民激進化，陣營內主張溫和路線的人被排擠，新制度下卻是後者有從政空間，前者卻沒有了。若只以泛民主流派近年的政治鬥爭路線為基準，新制度下真的未必再有「泛民」；若將昔日陣營內的溫和派重新視為同道人，則體制內仍有機會存在「泛民聲音」。當然，近年變得激進化的，不僅是泛民，還有其支持者，經過反修例風暴和前年區議會選舉，他們是否願意投票給這些曾被邊緣化的人，仍是一大疑問。

香港經歷了反修例風暴這場「政治大攤牌」，已無法回到從前，只能向前看。人大這次《決定》，標誌香港選舉政治一次「大重設」，除非不再打算以香港為家，否則每個人都要設法適應新形勢新變化。香港面對眾多社會深層次矛盾，要有賢能愛國者治港，「愛國者」範圍劃得闊一些，可以物色的賢能治港者一定更多。當年鄧小平表示港人治港「以愛國者為主體」，「主體」一詞為香港留下了較多政治彈性和包容空間，最近中央談及「愛國者治港」，甚少再用這個表述，令人關注治港者的標準會否收窄，然而值得留意的是，人大《決定》交代完善香港選舉制度的宗旨時，又再提到「確保以愛國者為主體的港人治港」這一說法。中央要貫徹愛國者治港，在此大前提下，若能對不同政見人士給予最大限度包容，對於穩定人心，逐步加強中央與香港的政治互信，將是一件好事。

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