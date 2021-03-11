社評：院舍接種審慎處理 避免加劇疫苗猶豫

院舍打針可理解

留意「針後亡」應對

疫情爆發以來，單日新增確診病例，是不少人每天密切留意的數字，現在社會上下又多了一個相當關心的數字：打針後的「異常」個案。本港新冠疫苗接種計劃展開以來，「針後亡」累計3宗，另有接種者事後因為心血管疾病送院，情况危殆。部分人接種疫苗後，會有一些副作用反應，惟從科學角度，「針後亡」不等於針致死，兩件事無必然因果關係，短時間內有萬計的人接種，若論或然率，有人巧合「針後亡」不足為奇。醫管局數據顯示，去年心肌梗塞入院個案約有7300宗，每天都有患者因急性心肌梗塞入院，暫無證據顯示疫苗與心肌梗塞有直接關係，不過有關疫苗的負面消息，顯然影響了部分市民接種意欲。

根據政府數字，周二有約8700人接種科興疫苗，接種率跌至64%，反映「疫苗猶豫」情緒升溫，不過當局推進新冠疫苗接種，並未因此放慢腳步。本港7間疫苗接種中心，昨天起為市民接種另一款新冠疫苗「復必泰」；另外，政府又新增7個優先接種組別，餐飲業、公共交通、建築、表列處所職員等人士可預約接種，涉及約130萬人。院舍接種計劃方面，政府將安排10間規模較大的院舍優先接種疫苗，其餘院舍最快可於本月下旬獲安排，各院舍正向院友及其家人了解注射意願。

60歲以上長者是否適合接種科興疫苗，近日引起甚多議論，政府則強調，疫苗專家委員會衡量風險與效益後，認為可以接種。安老事務委員會主席林正財談到院舍接種，承認「針後亡」事件一再傳出，多了家人表示擔心，他強調當局會安排醫生在院舍為長者接種，即使院友及家屬簽署了接種同意書，醫生在注射前亦會再覆核長者狀况，若長期病患控制得不好，會暫緩注射。本港4波疫情，院舍一再出現爆發，多人染疫死亡，當局推動院舍接種，從疫情防控和風險效益而言，理由都很充分，然而具體操作安排必須格外慎重，倘若處理失當，反而有可能進一步推高「疫苗猶豫」情緒。

放眼外地，不管接種哪款新冠疫苗，院友「針後亡」並不罕見。早前挪威安排院舍接種輝瑞（即復必泰）疫苗，至少20多名長者「針後亡」，便惹來國際廣泛關注，儘管世衛調查後強調，無證據顯示死亡事件與疫苗有關係，可是這類負面消息，始終容易觸動公眾神經。平情而論，院舍不少長者身體都很虛弱，「有人離世尋常不過」，說起來似乎有點涼薄，卻也是客觀現實。美國疾控中心評估當地院舍首個月接種情况，以每年死亡率約22%為假設，推算一個月內正常有過萬名院友去世，同期當局只收到129宗「針後亡」通報，單論數字並無不尋常之處。林正財亦提到，香港現時每天約有100多名長者離世，大部分是長期病患者，當中一半住在安老院。

院舍接種後，必然會有連串院友「針後亡」個案，這可以跟疫苗全無關係，然而公眾觀感卻是另一回事，倘若個案密集出現，縱有臨牀專家委員會跟進和解釋，也未必可以改變社會看法。「疫苗猶豫」情緒現已不斷蔓延，當局若不及早做好心理預期管理，院舍打針安排操之過急，一旦市民對接種疫苗失去信心，政府往後推動新冠疫苗接種，將會困難重重。

疫情輕重左右接種

步伐節奏因應港情

去年底以來，多國陸續大規模接種新冠疫苗，其中一個趨勢，疫情控制相對理想的地區，「疫苗猶豫」情况亦較為普遍。歐美疫情嚴重，處處都可能遇上新冠病毒，不少人擔心染疫亡遠多於「針後亡」，政府亦急於推進疫苗接種，盼望疫情逐步受控。相比之下，內地和澳門疫情基本清零，日常接觸新冠病毒風險低，人們自然較易傾向關心疫苗副作用，至於政府推進疫苗接種，則可以好整以暇、穩陣為先。新冠病毒對長者殺傷力大，歐美院舍疫情重災，為院友打針效益一定遠大於風險；內地澳門未將60歲以上人士納入優先接種群組，某程度折射兩地疫情緩和，無此迫切性。疫苗接種衡量效益風險，疫情輕重一定是影響因素，香港疫情遠比歐美為輕，可是亦未能像內地基本清零，政府需要因應本地情况，掌握接種步伐節奏，處理得宜可以事半功倍，處理失策可令「疫苗猶豫」嚴重惡化。

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