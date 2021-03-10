社評：「疫苗弔詭」不利接種 克服猶豫需要誘因

衡量針後亡數據

外地情况可參考

科興疫苗上月底在港開始接種，合計超過10萬人注射，至今有3名市民「接種後死亡」，有45宗「非預期事件」。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會認為，其中兩宗死亡個案跟疫苗沒有直接關係，第三宗有待解剖，暫時未見直接有關迹象。委員會共同召集人孔繁毅說，異常事件比例不算高，而且很多都是涉及心理緊張，才出現心悸頭暈等自然反應。政府強調有機制持續監察，專家委員會暫未發現有證據改變「疫苗好處大於風險」的看法，故會繼續接種計劃，不會煞停。

「針後亡」不等於針致命。疫苗投入實戰，有別臨牀實驗環境，如何衡量「針後反應」數據，各地準則不一，數據透明度有異，接種優次亦不盡相同，未必可以直接比較，不過撇開因果關係，「針後亡」仍是值得看看的數字，畢竟死亡只有是或否，沒有灰色地帶，愈多人接種，數字參考價值理應愈高。

韓國上月底開始為院舍及高風險人士接種，截至周日約有32萬人接種，65歲或以上者只能打BioNTech，餘下大多數接種的是牛津-阿斯利康疫苗。韓國至今有13人「針後亡」，另有10人出現疑似嚴重反應，逾900人出現頭痛發燒等現象，若以每10萬人計算，「針後亡」平均4人，疑似嚴重反應3人，輕微反應者28人。美國方面，官方數據顯示，12月中至2月中，接種了4100萬劑輝瑞（即BioNTech）或莫德納疫苗，「針後亡」個案1170宗，每10萬有3宗。德國至今約500萬人接種過新冠疫苗，負責監察的Paul Ehrlich研究所審視113宗「針後亡」個案，死者介乎46至100歲，打針與死亡相隔1小時至19天不等；折算下來，德國每10萬名接種者，至少2.2人「針後亡」。

若用這粗略方式比較，不管接種哪款疫苗，每10萬接種者有數人「針後亡」，似乎相對常見，現時香港的情况未至於太異常；澳門2.2萬人接種，無「針後亡」或「嚴重個案」，可能與限制60歲或以上者接種有關，亦有可能是或然率下的巧合。當然，由於本港開始接種不久，如要真正全面比較接種科興疫苗後的死亡、發病及異常情况比率，至少要等數月時間，才能有較多實戰數據支持。每宗「針後亡」個案，都有可能加深「疫苗猶豫」情緒，當局的責任就是認真看待每宗「針後亡」個案，設法減少公眾誤解。

近日有關接種科興疫苗的一個討論點，是當局應否停止給長者接種。科興承認，有關60歲以上長者的臨牀測試數據不夠多，科興疫苗在內地的使用說明，不建議長者及長期病患者使用，是一個最嚴格最穩妥的處理；不過話說回來，各地批准緊急使用各款新冠疫苗，都是基於「效益大過風險」，而非認為疫苗百分百安全；長者感染新冠病毒風險大，專家委員會檢視過3期臨牀數據，平衡效益風險後認為長者可以接種科興，亦非毫無道理。新冠疫苗接種，最重要有得揀、講自願。科興疫苗在港接種不久，當局需要持續留意「異常個案」，若真的發現不對頭，不應排除任何選項；與此同時，社會亦要相信專家委員會的判斷。全球疫苗供應緊張，未來一段時間，香港只有科興及復必泰（即BioNTech）。復必泰是核酸疫苗，一般認為針後反應會比滅活疫苗更強，參考美德等地的「針後反應」數據，所有人都要思考一個問題：若因為現時科興疫苗的「針後反應」水平就急急煞停接種，萬一開始接種復必泰後，「針後反應」水平相似甚至更嚴重，本港疫苗接種計劃可以怎麼辦。

疫情輕重影響猶豫感

誘因操作平常心看待

全球新冠疫苗接種其中一個弔詭之處，是疫情控制相對理想的地區，人們愈容易出現疫苗猶豫，結果有可能反過來給社會整體抗疫拖後腿。平衡效益風險，政府和專家看的是宏觀大局，公眾看重的卻是微觀個人。對疫情重災國的民眾而言，染疫亡的風險，一定比針後亡的高；可是疫情緩和地區的民眾，染疫風險不高，多些人關注「針後反應」而裹足，屬很自然，這時政府就要多想誘因，鼓勵市民接種，克服疫苗猶豫。目前本港不少行業員工，均要定期檢測病毒，政府表示會考慮在他們完成接種疫苗後，放寬檢測限制，有人認為是「施壓」，然而若要社會經濟復常，軟硬兼施其實很難避免，正如最近美國疾控中心也建議，完成接種疫苗人士私人室內聚會可以不戴口罩。對於這類誘因操作，社會要以平常心看待。

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