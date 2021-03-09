社評：疫苗接種後事故頻生 政府勿讓市民失信心

3宗死亡個案

市民被潑冷水

昨日，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會評估了4宗事故，分別是55歲女子（死亡）、80歲男長者（危殆）、72歲女長者（危殆），3人都有長期病史，專家評估病况後，認為3人各有致死或危殆原因，與接種疫苗並無直接關係；至於一名71歲男子，接種疫苗4日後暈倒家中，送院經急症室搶救無效，死因尚待解剖結果確定，由於這名男子並無長期病患，他的死與接種疫苗有沒有關係，備受關注。當局在有解剖結果之後，須盡快如實交代。

本港新冠疫苗接種計劃啟動之後，初步反應熱烈，市民爭相預約接種，一度遠超當局登記系統的負荷，但是首宗六旬男子死亡事故後，打擊了市民的積極性，接種率跌逾兩成半，不少已登記市民取態轉為猶豫，臨時「甩底」，缺席接種，預約登記也明顯減少。隨着愈來愈多人接種疫苗，死亡和嚴重事故也會增加，當局須及時慎重處理，以免挫損更多市民對疫苗的信心。

「疫苗與事故」的關係，按順序是「有人接種後死亡」，不過，這個客觀陳述並無必然因果關係。理清兩者關係，當局除了口頭解說，或許可以援引數據，讓公衆認識疫苗與事故的關係。例如，專家昨日評估的兩宗個案與中風有關，即使沒有新冠疫情，香港每日都有市民不幸中風，甚至因而死亡的個案；兩周前，本港啟動接種疫苗計劃，由於時間尚短，總體中風數字或許未能說明狀况，設若再過兩星期，當局整理本港一個月內的中風個案，或許可以對照出接種疫苗是否導致、誘發中風的因素。只要數據披露做到深入淺出，社會藉此認知真象，而非讓公衆單憑感覺或是道聽塗說，偏離了真實情况。

當局就出現事故，須及時盡快處理。專家於協助公衆認識疫苗接種，起到重要作用，可以得到制止以訛傳訛，端正整體社會認知疫苗的效果。接種計劃開展以來，迄今所見專家在短時間就死亡或嚴重事故作出評估結果，效果良好，不過，接種計劃擴大之後，涉及約370萬人，到時是否有足夠專家應付更繁重評估工作，當局須事先安排部署，避免出現專家評估疲勞。若未能及時讓公衆認知真相，對疫苗接種會有反效果。

盡快如實透明

協助市民判斷

當局應對事故，必須做到高透明度，若一些舉措讓公衆認為當局有所隱瞞，損害會很大。例如，首宗接種後出現死亡事故之前，當局每日都有披露預約接種人數，死亡事故出現後，市民預約登記顯著減少，當局不再公布。這個處理，性質無異於報喜不報憂，很要不得。公衆因為事故而預約接種減少了，此乃人之常情，當局要做的是開誠布公，讓公衆知道社會整體怎樣反應。當局只要及時、如實解說，提供真實數據，會有助於公衆恢復信心。遇到觸及公衆恐慌的事故，若選擇性披露資訊，破壞力可能會很大，當局務須警惕。

另外，有一個實際狀况。迄今所見事故，多數接種者有長期病患，例如高血壓、高血脂、糖尿病等，雖然專家和醫生一再說這類病患控制不好的人，暫勿接種疫苗，但是「三高」怎樣才算控制得好或不好，一般人不容易判斷，有建議當局訂出數據準則，讓市民參考和知所遵循。這個建議值得當局考慮，協助市民更了解自己的情况，減少事故出現機率。

世界衛生組織強調單靠疫苗無法戰勝新冠病毒，不過疫苗是遏制疫情的重要武器，目前各國疫苗接種率較多的國家，例如以色列、英國，疫情大幅度減輕，感染率、重病率等都明顯改善，正在有序解封，爭取回復正常生活。兩國疫苗那麼快取得成績，與短時間內大量國民接種有很大關係，因為疫情數據亮麗，令到原來牴觸疫苗的人難有置喙之地，於是內部迅速凝聚共識，疫苗接種獲得更多助力，國民焦點從副作用轉移到遏制疫情。特區政府須汲取這些經驗，在科學主導下，盡快讓最多市民接種疫苗，扭轉本港疫情膠着的局面。疫苗可以讓市民看到曙光，擺脫疫情，重過正常生活，就看當局如何善加利用了。

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