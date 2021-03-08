社評：提高人代認受性 關鍵在履職機制

《全國人大組織法》1982年通過並實施，是全國人大會議權力與運作的法律依據，「修正草案」提出的新條款，比如2018年修訂憲法成立國家監察委員會，要求監委會每年向人大會議提交報告，這是合規的修訂，十分有必要。有的是議事規則的微調，比如增加人大會議主席團對會議議程的權限，也無可厚非。當中比較引人注目的是，增加人大專門委員會職能，以及加強人大代表工作的修訂。

專門委員會缺透明度

淪為退休高官俱樂部

全國人大常委會下設10個專門委員會，分別就憲法和法律、財經、環境與資源保護、外事、華僑等等事務，提出及審核議案，並享有調查建議及部分監督權。專門委員會的負責人，都是由各省市高層官員退休後擔任，比如廣東省長黃華華和朱小丹，退休後分別出任華僑委員會和財經事務委員會副主任。這些委員會的工作，甚少見到有主動要求立法或者修訂法律，至於對議案的審查提出過什麼意見，也缺乏透明度，最常見的工作就是到各省市調查研究，比如教育科學文化衛生委員會，在官網「工作動態」一欄，2019年發布的11條消息，除一條是人事任免，其餘都是調研，或許是報喜不報憂的傳統，調研結果多半是對各省市的相關工作「充分肯定」，外界對於這些專門委員會的印象是「退休高官俱樂部」，不無原因。

「修正草案」建議，增加財經委員會的職責，審查國務院每年向全國人大提出的國民經濟計劃、預算和中央決算草案等等，向主席團或常委會報告審查結果。這是一項新增的職能，徹底改變了原來條文列出「部分監督權」的範疇。一直以來，國務院每年向人大會議提交的幾個重要文件，都是綱領性的規劃，細節欠奉，人大代表也只能是原則上認同或者提出方向性的意見。而財政預算和決算，更加是一部「大數據的天書」，所列出的數字都是100億元以上，完全沒有細分項，要求人大代表審議，簡直就是「強加於人」，人大代表舉手通過而被罵是橡皮圖章，實在有點冤枉。

財經事務委員會的成員，都曾經管轄省市和中央部門，現任主任徐紹史曾擔任發改委主任，副主任張毅曾擔任國資委主任，他們對於政策和數據，了然於胸，如果由他們以監督的身分來審核國務院提交的文件，勝任有餘，過去他們沒有這個職權，而今修法給他們賦權，就怕他們跟官場有千絲萬縷的關係，即使退休後在人大任職，還會官官相衛。

發揮人大代表作用

成為上下溝通橋樑

「修正草案」還有一條，要求各專門委員會聽取人大代表的意見和建議，擴大代表對各項工作的參與，充分發揮代表作用。委員會的主管是退休高官，官職退了，官僚習氣不退，從來不會主動聯繫來自基層的人大代表，而今以法例條文提出要求，且看在執行細則上如何運作，才能充分發揮人大代表的作用。

人大代表缺乏認受性，很大程度是由於讓他們發揮作用的空間不大，而今要求專門委員會要主動聯繫他們，是從上而下的，但還缺乏從下而上的部分。人大代表由基層選民用選票送他們到人民大會堂，但被冠以人大代表這個榮譽的光環後，卻缺乏跟老百姓互動的機制，有人大代表主動向選民匯報會議的情况，但並非必須。漸次成立的代表聯絡站，深入城市的小區或者鄉村，已經有23萬個之多，但活動形式各異，有的是不定期舉行座談會，由居委會選派一些「居民代表」參加，會面缺乏議題，淪為聯誼性質的居多，比較嚴格的做法是，人大聯絡站公布接見市民時間表，由人大代表輪流當值，聽取市民意見或者投訴，這是真正履行人大代表職能的做法，但仍然沒有做到規範和常態的制度性安排。至於被動地接受市民投訴，代表如何跟進，就更加缺乏監督的機制。

富有中國特色的人大會議，毋須照搬西方的議會制度，人大代表跟政府也不是對抗關係，但關鍵是賦權人大代表履行職責，讓他們提出實質的意見與建議。這次修訂《人大組織法》，希望是一個良好的開端，並且要做到增加透明度，將人大代表的意見和建議，以及有關部門的落實情况，全部呈現在陽光底下，讓人大代表也接受選民的監督，假以時日，人大會議和人大代表的認受性，就不難提高。

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