社評：經濟增長重設指標 李克強藍圖留餘地

全能政府經濟為中心

增速低影響就業民生

由於新冠病毒疫情爆發，去年兩會延至5月才召開，政府工作報告首度未設經濟增長目標，當時李克強的解釋是因全球疫情和經貿形勢「不確定性很大」，中國發展「面臨一些難以預料的影響因素」。對於今年重設增長目標，李克強稱是「考慮了經濟運行恢復情况，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高質量發展」。在簡報未來5年的十四五規劃內容時，李克強亦強調各年度視情况提出經濟增長預期目標，顯示設立年度經濟增長目標的做法，將會堅持下去。

世界上多數國家政府的確不設定年度經濟增長目標，但作為承擔無限責任的全能型政府，中國政府長期堅持「以經濟建設為中心」，維持經濟增長目標，是促進持續增長的動力之源，亦是執政基礎的認受性來源。就業增加與民生保障，需以經濟增長為前提，經濟增速下降，會令失業率增加。有分析認為，內地GDP下滑兩個百分點，失業率就會上升一個百分點。沒有一定的增長速度，經濟發展質量就沒有載體，所謂「皮之不存，毛將焉附」。

6%的目標設立，是有根據，也是審慎務實的。去年在經濟活動幾近暫停數月的情况下，中國經濟仍有2.3%的增幅，令外界對今年中國經濟增長的預判普遍樂觀，摩根士丹利、高盛、花旗、德意志銀行等預計今年中國GDP增速為7.5%至9.5%之間，世界銀行的預測是7.9%，國際貨幣基金組織（IMF）的預測是8.1%。國家發改委主任何立峰受訪時透露，中國今年1、2月份出口增幅或逾50%，採購經理指數（PMI）等先行指標一直保持在50%以上，用電量、發電量的增幅企穩在20%以上，在在顯示中國經濟復蘇的力度很強。因此，外界認為，中國今年的增長目標定在8%似乎更加合理。

不過，中國政府歷來的行事風格都不希望目標落空，而是取乎其中，得乎其上，能超額完成。設立年度目標，不僅要考慮當年的情况，還要統籌考慮接下來幾年的變化，盡可能避免預期目標每年忽高忽低，以保持長期平穩發展。

正如政府工作報告中所言，今年面臨困難和挑戰不少，其中疫情和外部環境，是兩個最大的不確定因素。何立峰也承認，雖然農業和製造業形勢較佳，但服務業「難點、問題、堵點相對比較多」，特別是酒店住宿、客運服務、旅遊娛樂方面的問題要多一些，「中小微企業困難會大一些」。

取乎其中盼超額完成

變數仍大力保中小企

李克強和財政部長劉昆都已預告，今年赤字率3.2%左右，低於去年的3.6%，停發抗疫特別國債，一些補助政策到期將會逐步退出，惟宏觀政策「不會急轉彎」。因此，工作重點仍是加大保就業、保民生、保市場主體力度，所謂「市場主體」，即是包括個體戶在內的全國1.2億各類大小公司，其中私營企業和中小微企業佔絕大多數，它們不僅是中國產業鏈的重要組成部分，更是創造就業崗位的主力擔當，去年受疫情影響，全國有300多萬家小型私營企業結業。所以，中央將保市場主體與保就業、保民生、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉並列，李克強在去年的政府工作報告中，更對保中小微企提出「留得青山，贏得未來」的口號。今年，他進一步提出多項保中小微企的舉措，包括延長增值稅優惠期限、提高增值稅起徵點、所得稅再減半徵收、大型商業銀行普惠小微企貸款增長30%以上、續推降低工商業電價、中小企寬頻和專線收費平均再降10%等，以利「青山常在、生機盎然」。

對於外界關注的中國債務問題，新冠疫情干擾了過去幾年的去槓桿努力。去年，中國債務與GDP的比率，由250%又遽升至270%。防範化解金融風險與脫貧、防治污染並列為去年的三大攻堅戰，政府工作報告肯定了過去5年「金融風險處置取得重要階段性成果」，今年的工作任務，也包括「壓實各方責任，堅決守住不發生系統性風險的底線」。惟國務院官員表示，防止系統性金融風險是「金融工作的永恆主題」，世界各國都一樣。看來，北京已將防風險作為金融監管的日常工作，而不再用「攻堅戰」形式，奢望畢其功於一役了。

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