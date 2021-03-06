社評：愛國者治港求賢重能 「忠誠廢物」非香港之福

選委會權力擴大

須防謀私者鑽營

今年全國人大會議其中一項議程，是審議及通過「完善香港特區選舉制度」決定。人大常委會副委員長王晨表示，修改的總體思路，是以選委會重新構建及增加賦權為核心，調整選委會的規模、組成和產生辦法，形成一套「符合香港實際情况」的選舉制度，全國人大將授權常委會修改基本法附件一及二，之後由特區政府修改本地有關法律。

根據已知的修改建議，香港選舉制度安排，將出現量和質的轉變。量方面，選委會議席，將由4個界別合計1200席，增加至5個界別共1500席，117個區議會席位將取消，增加的名額將分配予政協、青聯、僑聯等全國組織；立法會則由70席增至90席，取消現有6個與區議會相關的議席。質方面，選委會擴權後，除了推選行政長官，還會選出「較大比例」的立法會議員，另外，修改建議擬要求有意參選立法會的人士，要在選委會5個界別取得一定數量的提名，始能入閘成為候選人。簡言之，無論是行政長官還是立法會選舉，選委會都將扮演重要角色。

選委會現有4個界別，分別是工商金融界、勞工社福宗教界、專業界和政界。中央認為選委會的構成，體現了社會各界均衡參與原則；批評者則認為，不同界別選委具體產生方法不一，由選委會推選特首是小圈子選舉。回歸初期，選委會並非只選特首。1998年首屆立法會選舉，當中有10席是由選委會選出，2000年改為6席，2004年起全面取消，現在選委會再度參與立法會選舉，涉及議席數目未明，王晨說是「較大比例」，相信未必是寥寥十席八席。日後選委議席、直選議席和功能組別議席的比例如何分佈，有待揭盅；無論如何，從制度安排而言，恢復選委會相關角色，都是走回頭路。當然，從中央的角度，走回頭路不是為了回到從前，而是應付近年香港實際情况。反修例風暴、港獨冒起、外部勢力干預，都是回歸初期無法想像的事，前年區議會選舉泛民大勝，立法會過半、奪取管治權等，成為各方關注點，中央認為有必要對「一國兩制」制度體系進行「結構更新」，化解國家安全風險，擴大選委會權力，是最現成的着力點。

中央重視治港者能力

政治問責機制須加強

中央強調「愛國者治港、反中亂港者出局」。根據新的制度設計，預料選委會將與日後成立的資格審查機制，負責「雙重把關」，不符合中央所定「愛國愛港」標準者，包括支持港獨、支持暴力、勾結外部勢力、主張政治攬炒的人，進入政權機關機會為零，任何人若要從政參選，都必須與上述幾類人割席；與此同時，任何選舉制度和政治制度的改動，本身亦是一次權力洗牌。香港社會深層次矛盾尖銳，急需大刀闊斧改革，「政治攬炒」癱瘓施政，固然會妨礙改革，然而即使沒有「攬炒派」，既得利益一樣可以成為改革重大阻力。

選委會4大界別內，本來就有很多既得利益，選委會擴權，意味他們亦有機會伺機擴大政治影響力。好權謀私者，總是善於鑽營，哪裏有權力真空，就會設法「插旗」，拉幫結派。觀乎中央提出的制度修改構思，立法會和選委會人數均有約三成增幅，理論上，議員及選委人數增多了，可以分薄一下每個人實際能夠發揮的影響力；設若立法會參選人必須在選委會5個界別，各自取得足夠提名，亦反映了均衡參與原則，避免某些界別，對立法會候選人有過大影響力，可是這些制度設計，是否足以防止既得利益集團擴張政治影響力，變相在幕後把持議會，左右經濟民生改革，仍是一個疑問。

立法會不應終日淪為政治鬥爭場所，然而形同虛設的橡皮圖章，肯定不是港人所願；政客唯唯諾諾、無德無能、以公謀私，更會成為香港發展的絆腳石。全國港澳研究會理事田飛龍，被視為中央涉港問題智囊，最近他為本報撰文，談到香港選舉制度改革，強調「中央決心打造的不是橡皮圖章或忠誠的廢物，而是賢能的愛國者」，中央對服務香港與國家的人，有了更高能力的要求，新制度是一種更嚴格的問責機制，「服務不好市民就必須下台」。香港選舉制度改變已成定局，最重要是有機制和方法，切實做到選賢任能，政治清明，不會走偏。

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