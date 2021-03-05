社評：改革積弊做好自己 毋須外國智庫唱好

經濟自由指數

剔除香港無理

1995年起，傳統基金會每年都會發表「經濟自由度指數」，按法治制度、政府規模、監管效率、開放市場這4大範疇合共12項指標，就全球不同地區的經濟自由狀况評分評級，香港連續25年被評為「最自由經濟體」，基金會報告曾形容，香港是通往中國的理想門戶，營商環境自由，司法機構獨立。去年，新加坡首度取代香港，獲封「最自由經濟體」，香港跌至第2位，當時基金會指出，反修例風暴引起的政治社會動盪，抑制投資流入，香港「投資自由」評分大跌，令總分被新加坡超越。來到2021年，香港突然從「指數」名單消失。基金會解釋，今年的指數，只會為「政府能行使經濟政策主權」的獨立經濟體評分，基金會認為「近年發展反映港澳經濟政策最終由北京控制」，所以不再包括在排名之內。財政司長陳茂波不認同有關說法，批評基金會有政治偏見。

過去兩年，香港政治形勢一變再變，《港區國安法》實施後，政治收緊是事實，然而看不到經濟自由有何重大變化，就連基金會也承認，港澳居民比其他中國城市民眾有更大經濟自由度。香港與內地經濟融合，本港經濟受內地因素影響增多，不代表經濟模式和政策已變得跟內地一樣。近年有信貸評級機構因應香港內地經濟聯繫加深，下調香港評級，惟同時亦指出，由聯匯制度到資本帳開放，香港與內地仍有明顯的制度差異。香港的單獨關稅區地位，獲得世貿承認，除了美國外，沒有主要經濟體認為香港已經失去經濟獨特性。基金會認為港府「再無經濟政策自主能力」，與事實不符。

傳統基金會「指數」，着眼經濟自由而非政治自由。倘若基金會認為，香港政治自由萎縮，嚴重損害到經濟自由，可以大幅下調香港評分，現在基金會把香港剔出指數之外，「不予評分」，反而令人想知道，如果基金會依照既有評分準則，給香港打分，香港會否仍然排在相對較前位置。近年中美博弈激烈，香港成為戰場，港區國安法防堵外部勢力干預後，華府對港方針似乎有所調整，除了繼續打「香港牌」向北京施壓， 同時亦傾向與港切割，否定、抹殺香港在各方面的獨特性。去年華府取消對港「特殊待遇」政策，還拒絕承認「香港製造」，硬要輸美港貨改用「中國製造」標籤，無視世貿規矩，均屬這方面的政治操作。論客觀效果，傳統基金會今次決定，跟華府這些操作異曲同工，本質都是在抹殺香港經濟獨特性。

放下小政府教條

處理深層次矛盾

世界各地智庫製作的指數排名不知凡幾，傳統基金會的「指數」，只是其中之一。美國三大評級機構所做的主權信貸評級，對一個地方的借貸成本，或許還有一些實質影響，然而智庫所做的指數，不過是一個排名遊戲，由於研究方法不太科學，學術界從來不太重視，過去便有不少評論質疑，傳統基金會的評分方法粗疏隨意。哪裏有賺錢機會，資金就會流往哪兒，毋須靠智庫或指數排名「教路」，平情而論，就算傳統基金會不再給香港經濟自由度打分，也沒有什麼大不了，倒是以往港府「太過入戲」，甚至喜歡拿「最自由經濟體」來做生招牌，才會令這麼多人在意這個指數。

傳統基金會在美國被歸入右派，提倡小政府大市場，崇尚新自由主義，在美式資本主義社會有一定市場，然而考慮到美國社會多元性，傳統基金會的主張，充其量不過是一家之言；基金會形容自己為「全球前列智庫」，惟其網站首頁亦大字標題「齊來為美國未來奮鬥」，基金會放眼世界，關心的是美國利益。以往香港在「指數」名列前茅，有人為香港臉上貼金，當然無妨，拿來在國際場合做一下公關宣傳，亦不為過，然而將這類虛名當成「神主牌」，作繭自縛，卻是愚不可及。現今香港面對的很多社會深層次矛盾，諸如貧富懸殊和房屋問題等，很大程度與過去政府的「小政府大市場」思維有關，高官一味強調市場作用，假「積極不干預」之名，放棄作為，導致經濟民生積弊不斷加深。現在傳統基金會將香港剔出「指數」之外，反而是一個契機，讓政府拋開經濟教條包袱，務實推動改革，只要香港有良好營商環境、堅持法治原則、不斷提升競爭力，一樣可以廣納四方財。

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