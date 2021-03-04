社評：疫苗安全講科學 專家判斷要相信

「疫苗致死」查無證據

成見可拖抗疫後腿

世界衛生組織強調單靠接種新冠疫苗無法戰勝病毒，不過疫苗始終是遏制疫情的重要武器。根據3期臨牀測試數據，多款新冠疫苗，包括復必泰（即BioNTech疫苗）、牛津疫苗、科興疫苗、莫德納疫苗等，都能有效防止重症及染疫死亡個案。當然，接種疫苗不會是零風險，無法排除個別人士接種後有嚴重不良反應，然而多國批准緊急接種各款新冠疫苗，背後都有專家把關審視臨牀數據，認為接種效益大過風險。疫苗是否安全，乃是科學問題，必須相信權威專家判斷，只要個人身體狀况許可，接種一定比不接種好；讓成見和政治凌駕科學，抗疫很難成功。

本港新冠疫苗接種計劃上周啟動，初步反應熱烈，萬計市民登記接種，六旬男子溘然而去，猶如一盆冷水，影響部分市民接種意欲，預約接種「甩底」者驟增。接種疫苗「護己護人」，談的是宏觀大局；從個人微觀角度，部分市民擔心副作用「偏偏選中我」，臨陣打退堂鼓，也是人之常情。不過憂慮還憂慮，看待疫苗副作用和不良反應，始終要以科學為本。當局的責任是向公眾詳細解釋、駁斥謬論，公眾亦要保持平常心，成熟理性看問題。

由美國、英國、歐陸到以色列，近月不時都有「接種疫苗後死亡」的消息。以色列疫苗接種計劃被視為模範，政府強調無人因為接種疫苗而死，有以色列博客則根據傳媒報道和社交媒體資料，列出一份「接種後死亡」的數十人清單，質疑當局「隱瞞真相」。部分人接種疫苗後，會有低燒一類輕微副作用，個別人士甚至可能有較嚴重反應，這些都是已知的科學事實。人們最常出現的誤解，是慣性以因果關係邏輯，看待已接種人士後來遇上的健康事故，本着直覺而非科學，認定「前者導致後者」，並將之當成是「疫苗副作用」，絕大多數有關「疫苗致死」的誤解，都是由此而起。

從事件先後順序而言，「有人接種後死亡」，乃是客觀陳述，惟不等於兩件事一定有因果關係。以本港六旬男子「接種後死亡」為例，死者有糖尿病和慢性支氣管炎等長期病患，臨牀事件評估專家委員會透露，初步解剖顯示，他還有嚴重冠心病，3條心血管嚴重閉塞，急性心肌梗塞導致呼吸衰竭，是最有可能的死因。疫苗副作用，通常在接種後一小時內出現，一天後出現已甚少。六旬男子不適入院，與接種疫苗時間，相距超過48小時，委員會一致認為死因跟接種科興疫苗無直接關係，理據堅實充分，堅持炒作政治陰謀論，已是不講科學、罔顧事實。

通報安排可改善

家庭醫生助接種

全球現有14個國家廣泛使用科興疫苗，累計逾1000萬人接種，巴西球壇名宿比利亦有注射，沒有任何證據顯示有安全問題；BioNTech疫苗採用嶄新技術，外界關注副作用會否較強，然而迄今亦無科學證據顯示它有安全風險。數以萬計市民接種疫苗，有人接種後巧合發生健康事故，又或出現較嚴重副作用，總有一定可能，六旬男子死亡事件，對政府應變是一次考驗。專家委員會能夠迅速跟進事件、盡快向公眾解釋，當然是一件好事，然而整件事的處理，亦有值得檢討的地方。

死者上周五接種，周日入院後死亡，兩天後醫管局才通報衛生署。醫管局解釋，六旬男子到急症室求醫，曾提及有打疫苗，後來他轉送內科病房，前線醫生忙於搶救，並無細看其接種紀錄，直到有關部門周二覆核個案，發現死者曾打疫苗，才按機制由醫管局總部向衛生署呈報。根據院方說法，主診醫生不覺得六旬男子當時有跟接種疫苗相關的臨牀表徵。嚴格來說，這是一個臨牀判斷，不宜動輒以陰謀論質疑有人想「隱瞞」，然而若有醫護人員「看漏資料」，當然亦不理想，當局應跟進事件，看看有什麼地方可以改善。現時衛生署每晚都有發出「疫苗接種不良反應」簡報，惟只限於即日個案，有關做法是否足夠，亦可檢視。另外，六旬男子死亡一事，顯示部分市民接種前並不清楚個人身體狀况。比起接種中心的工作人員，家庭醫生對有意接種者的病歷一定更清楚。當局在疫苗接種工作上，可以多些借助私家診所醫生在這方面的優勢，鼓勵有長期病患或不清楚個人健康狀况的人，找家庭醫生接種。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com