社評：疫苗需求殷切 接種勿歎慢板

有貨在手要善用

接種配額太保守

新冠病毒肆虐全球，疫苗被視為克服疫情、實現復常的重要工具。過去一段時間，世界各地都有人在接種疫苗後出現不尋常狀况，甚至發生死亡事件，即使專家認為沒有科學證據顯示與疫苗有關，一定有人對接種多了一分戒心，當局的責任是一邊嚴肅跟進不尋常個案，一邊多向公眾解說，避免「疫苗猶豫」妨礙接種工作推展；與此同時，當局亦要理順疫苗接種安排，加快接種步伐。全球疫苗供應緊缺，不少國家缺貨，接種計劃無法迅速推展，乃是迫不得已；明明有貨在手，卻因為安排不周，耽誤接種計劃，導致瓶頸出現、大批疫苗積壓，則是難以接受。

疫苗接種計劃成敗，細節決定一切。放眼世界，以色列短短兩個多月能為過半人口接種，當地接種計劃高效迅速，被視為成功典範；德國向被視為效率高、紀律強的國家，也是復必泰的研發方之一，然而新冠疫苗接種計劃開展兩個月，迄今只有7%人口接種，多達230萬劑疫苗束諸高閣未被使用，惹來輿論狠批。德國疫苗接種計劃出亂子，背後原因複雜，安排失當肯定是問題之一，以網上預約接種為例，申請者要完成10個步驟，包括回答多條問題，兼要接受雙重身分認證，對長者非常不便，相比之下，鄰國波蘭只需預約者提供社保號碼認證即可。

回看香港，新冠疫苗接種計劃由上周二開始接受預約，上周五起接種，至今一周有餘，需要改善之處顯然不少。接種預約安排要便民，當局的網上預約申請傾向複雜，自然容易導致網絡「塞車」。上周初，政府首度開放網上預約科興疫苗，網上大排長龍，兩周7萬接種名額迅速爆滿，當局理應汲取經驗，然而本周一當局再度開放預約科興疫苗，「迫爆」場面依舊，網站一度顯示輪候時間要一小時。政府事後解釋，當天早上一下子有10萬名市民同時進入系統，輪候是「意料中事」，預約系統最初每分鐘可處理250人，其後已增至一分鐘1300人，問題是當局應該一早料到預約者眾，沒理由等到網上長龍再現才去調整。政府今天開始接受復必泰疫苗預約，預料將出現另一波輪候人潮。當局若不切實改善網上預約安排，市民必有更多怨言。

港府訂購了科興、復必泰及牛津-阿斯利康3款疫苗，合共2250萬劑。目前當局已收到100萬劑科興疫苗，以及58.5萬劑復必泰，官員表示，未來每個月相信可確保有過百萬劑疫苗供港，不會出現斷貨問題。最近政府不斷呼籲市民「護己護人，齊打疫苗」，幫助香港盡快走出「疫境」，然而當局從未就全民接種提出具體藍圖或時間表。政府所提供的本月接種名額，不僅未能追上市民需求，也遠未用盡各間接種中心的處理能力。

發揮接種中心戰力

善用私家診所網絡

科興疫苗上周五起在5個中心開始接種，首3天有2萬多人接受注射，每間中心平均每天處理1300人，跟一天可為2500人接種的負荷量比較，相去甚遠。接種名額方面，科興疫苗兩輪預約，名額分別為7萬及27萬，4周合計才34萬，僅及政府手上貨源的三分之一，連同私家醫生預訂的疫苗，總數亦不過40萬左右；今天復必泰首輪預約，兩周共有14萬個名額，僅及政府手上貨源的四分之一。誠然，疫苗接種計劃剛開始，接種中心需要逐步理順操作流程，工作人員亦要時間適應，接種工作無法一下子全速啟動，可以理解，可是當局的接種步伐，確有太慢之嫌，予人感覺是施施然、「歎慢板」，完全不是雷厲風行。

疫苗接種只爭朝夕，需要搶時間、爭先機。以色列政府一天能夠為10多萬人接種，現時香港的接種速度，只及以色列一成。市民對疫苗需求殷切，港府卻未有善用手上疫苗，到了3月底，預料仍有數十萬劑疫苗「備而未用」。政府設有29間接種中心，理論上一天可為7.25萬人接種，惟以現時當局「慢吞吞」的步伐，不知等到何時，才能讓大多數市民完成接種。除了政府的接種中心，昨天開始，市民亦可到全港約830間私家診所預約接種。當局原先表示將有1500間診所參與，可是現在卻打了五五折，業界表示，數十名醫生反映迄今仍未獲政府確認可以參與計劃，要求當局盡快處理；亦有私家診所醫生表示，疫苗需求很大，當局分發的首批80劑疫苗，火速預約一空。政府必須加快疫苗接種計劃，除了善用接種中心的作戰力，亦應加緊向私家醫生提供更多疫苗，方便市民接種。

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