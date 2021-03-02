社評：權力傾斜利益團體 須防滋生政治腐敗

社會多元須保障

制度設計要公平

全國人大及政協「兩會」本月舉行。身兼全國政協副主席的港澳辦主任夏寶龍，上周在北京出席一場研討會，闡述中央對「愛國者治港」的立場、原則和定義，提出要在中央主導下，完善香港選舉制度。今年「兩會」，全國人大很可能就香港選舉制度問題作出重大決定。過去兩天，夏寶龍等中央官員在深圳出席座談會，就落實「愛國者治港」，聽取與會香港人士意見，這既是內地慣用的諮詢方式，某程度亦是「吹風」場合，先放一些政治氣球，了解香港社會對不同改革方案的看法。

反修例風暴是一場「政治攤牌」，香港走上政治不歸路，各方都以不同方式押下政治重注，甚至孤注一擲。歷史沒有如果，經過這兩年的政治鬥爭，事到如今，香港已經回不了從前。政治現實說明，港獨是死路，「一國兩制」才是香港唯一活路，「一國」必須堅持，「兩制」亦要維護。中央決意維護「一國」這個本，提出要將「愛國者治港」制度化，選舉制度變化已是無可避免，從政治現實主義角度看，港人當然希望這場制度大手術後，「兩制」仍然可以有廣闊的空間，不會嚴重影響香港作為一個多元社會的開放度和包容度。

夏寶龍談到香港選舉制度修改五大原則，包括嚴格依照憲法及《基本法》辦事、尊重中央主導權、落實行政主導體制提升施政效能、選舉制度符合香港實際情况，以及要有健全制度保障，確保行政、立法、司法人員和重要法定機構負責人，均由真正的愛國者擔任。深圳座談會後，部分與會香港人士談到多項主張，特首選委會構成方面，有人提到取消117個區議會組別選委名額，並將港區全國政協列為當然代表。立法會選舉方面，有人主張取消立法會5個「超級區議會」議席；有人建議立法會直選棄用比例代表制，改採「雙議席單票制」，「拆細」現有選區。參選把關方面，有人呼籲設立資格審查委員會，不應只由選舉主任決定參選人資格；亦有意見認為，立法會參選人須獲一定數目選委提名，方能入閘。

根據《基本法》，區議會並非政權性的組織，不過在立法會和特首選舉上，區議會皆有一定角色。前年區議會選舉，遇上反修例風暴，非建制派在如此特殊的政治氛圍下，史無前例大捷，幾乎包攬各區區議會控制權。刻下多項涉及區議會的改動主張，都是針對眼前局面而來，現屆區議會在更高層次選舉的角色被壓縮甚至刪除，似乎已成定局。相比之下，有關立法會選舉制度等如何改動，相信仍有一些懸念。

改善管治推動改革

勿讓既得利益坐大

世上沒有完美的選舉制度，比例代表制與「小選區勝者全取」，孰優孰劣，並無定論。比例代表制較能反映不同政治光譜，惟亦較容易讓邊緣激進力量躋身議會，找到政治宣傳平台，助長政治極端化；「勝者全取」則偏向遏抑小眾聲音，勝負亦容易受到選區劃界影響，出現所謂「 傑利蠑螈（gerrymandering）」一類不公平操作。中央強調「愛國者治港」絕不是搞「清一色」，又提到社會多樣多元是香港的一個特點，選舉制度改革，理應照顧這些港情。比例代表制未必再適合當下港情，然而選舉制度改革必須公平，具體方案設計，要避免予人「明益」個別某一兩個政黨之感。

任何選舉制度改動，必然牽涉權力再分配、誰人可以得到更多權力。從中央的角度，完善選舉制度，目的是要確保「愛國者治港」、「反中亂港者出局」，然而在香港，不排除一些社會既得利益者希望趁此機會，擴大政治影響力，換取更多好處。特首選委會由1200人組成，來自社會不同利益界別，手握選票意味有政治影響力。小圈子選舉，本來就較容易出現向既得利益傾斜的問題，如果擴大特首選委成員的權力，在立法會參選提名過程扮演重要角色，等於進一步增加他們的政治籌碼，可以想像，比起特首參選人要爭取逾600票才能當選，屆時立法會參選人要取得的選委提名不會很多，這樣的提名安排，容易滋生政治腐敗、利益交換等問題。中央選舉制度修改五大原則，目標之一是希望提升特區政府施政效能，發展經濟改善民生；容讓既得利益集團藉機坐大，掌握更多政治權力，拖政府改革後腿，相信亦非中央所願。

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