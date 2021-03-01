社評：教育扶貧刻不容緩 共同富裕教育先行

內地中小學的經費來源，包括中央與地方政府撥款兩個部分，財政寬裕的地方，學校的經費高，深圳市一名教師的月工資可以達到3萬多元，青海省教師則只有4000多元。這個近乎雲泥之別的差異，導致人才流向嚴重失衡，深圳中學的教師不但學歷高，而且都是來自清華北大甚至美國常春藤大學的碩士博士，而貧困省份教師，初中幾乎都是中等師範學校畢業生，高中教師也未必能做到全部有學士學位。

發達地區博士任教中學

落後省份教師投考警察

博士教中學，肯定是資源浪費，但人往高處走，作為個人選擇，無可厚非，因為大城市不但能夠提供基本待遇高，還有戶籍和其他補貼等吸引條件。由於國家有規定，教師工資不能低於當地公務員的水平，所以在經濟落後地區，更會出現教師僧多粥少而入職困難的情况，剛畢業的師範學生，只能應聘到農村學校，等待城鎮的空缺，曾經出現光怪陸離情况，一個小縣城招聘警察，申請者八成是農村現職老師，因為當警察比較容易調到城鎮。

人才失衡的困境，不能要求犧牲個人利益作為解決辦法，制度改革才是根本之道。從2007年開始，教育部下屬的6所師範大學，用免學費招收師範生，畢業後必須到中西部地區任教，並且承諾任教幾年後可以優先考研究生，10多年間培養出一大批優秀教師支援中西部地區，但完全依賴中央撥款令這個計劃沒有進一步擴大，只有江西一個省願意撥出經費跟中央合辦免費師範生的計劃，地方政府教育開支多寡，對於該省的教育經費有關鍵的影響。

教育經費佔省公共預算支出最高的是山東省，2019年佔到了20.07%；最低的是青海省，只有11.8%；低於15%的，有12個省份。省政府對興學不積極，因為教育是百年樹人工程，不容易在短期內看到政績，而社會的關注目光放在學生考上大學的比率，所以教育經費即使已經左支右絀，也不會大量投放到基礎教育。9年義務教育是國家的統一政策，一些富裕地方完全有足夠財力支持12年免費教育，但廣東至今也只有珠海一個城市實施，深圳、廣州的財政收入一點不薄，為何也忽視基礎教育呢？恐怕這跟上有好者下必甚焉有關。

教育經費佔GDP 4%

全球排名100開外

1993年通過的教育規劃大綱，要求教育經費佔國民生產總值不能低於4%，目標須在2000年實現，但中央政府一直拖延到2012年才付諸實行。這個全國人大決議的執行情况，雖然在過去8年一直能做到，但也只是僅僅及格而已，2019年教育支出佔GDP僅為4.04%。4%的比例，是建基於20年前對經濟發展速度的估計，而今國家已經成為世界第二大經濟體，相當多的省份已經跨進發達國家水平，4%的目標需要大幅提高，因為發達國家的教育投入，最高的達到8%，起碼也有5％到6%，而4%只能排在全球190國家的100名之外。

中央教育經費不足，而且還向高等教育和職業教育傾斜，剩下來給幼兒園到高中的教育經費，只佔總開支的48%，小學生的年人均開支只有11,600元，中學生只有16,000元，當中還有行政和基建維修等開支。富裕的大城市有地方政府補貼，經濟落後地區的經費，捉襟見肘的情况比比皆是。

國家剛剛宣布，脫貧任務圓滿完成，下一步的目標是共同富裕。教育不但是改變個人命運的途徑，也是富國興邦的基石，特別是在經濟發展模式轉型的年代，一個地方的教育發達水平，決定這個地方的經濟發展可以走得有多遠，步伐有多快。由於地理位置或者各種資源貧乏導致經濟不發達的地區，可以通過發展教育彎道超車，而目前國家撥款制度與不同地方的財政收入水平，一時間難以徹底改變，中央政府教育扶貧的政策，就可以扮演重要的角色。

解決脫貧難題，是啟動富裕省份幫扶貧困地區，國企央企和社會力量全部動員起來，才能在短時間內取得在人類歷史值得驕傲的成績，如果照辦煮碗，動員富裕地區的學校，抽調人員到貧困地區學校支援一段時間，雖然不是長久之計，也可以解燃眉之急，同時也是體現全國一盤棋的精神。希望這次深圳中學大量招收博士當老師的事件，能夠引起全國重視基礎教育，重視經濟落後地區的教育經費不足問題，而最關鍵的還是中央政府要狠下決心，提高教育經費佔GDP的比例，作為增加經費的新目標。

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