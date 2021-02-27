社評 ：通脹風險疑幻似真 環球經濟迎轉折點

美國債孳息抽升

環球市場起波瀾

美國對上一次面對高通脹，已是差不多半個世紀之前。1970年代兩次石油危機，衝擊美國以至全球經濟；1970年代末，美國通脹率一度升至10%的高水平。踏入80年代初，時任聯儲局主席沃爾克（Paul Volcker）以抗擊通脹為己任，厲行緊縮貨幣政策，一度將聯邦基金利率上調至20%的水平，最終把通脹壓下來。

世人總是善忘的，數十年過去，高通脹所帶來的痛苦，大多數美國人都已淡忘。2008年金融海嘯後，美國進入超低息時代，聯邦基金利率長期近乎零，20厘利率現在聽起來簡直不可思議。聯儲局量化寬鬆大舉印鈔救市，最初被形容為「非一般」的極端做法，到了現在已變成「常態」，市場早已「上癮」，一談「收水」美股例必大挫，無人再談什麼「道德風險」問題，人們只看到大量熱錢湧入資產市場，股市愈飈高，通脹卻仍舊保持在略多於1%的水平，低於聯儲局定下的2%目標。很多美國人不僅對通脹、滯脹等感到陌生，甚至壓根兒懷疑這些情况，可見將來都不會再在美國出現。最近美國通脹風險忽然受到關注，很多人不明所以，原因亦在於此。

「歷史不會重複自己，但會押著同樣的韻腳。」當下美國經濟形勢，跟1970年代截然不同，無人認為高通脹狀况「迫在眉睫」，可是美債投資者和一些經濟學家，確實對通脹風險有所擔心。美國紐約聯儲銀行前行長杜德利在任期間一直被視為鴿派，然而最近卻公開對通脹升溫表示憂慮；美國著名經濟學家、哈佛大學教授巴羅（Robert J. Barro）亦發表文章，忠告聯儲局切勿托大、看輕長線通脹風險。近期美國市場多項指標，都反映部分投資者預期通脹升溫，當中以美債孳息持續急升，對環球金融市場震動最大，昨天恒指大跌千點正是一個寫照。債市對通脹最為敏感，美國10年期國債孳息本周一度升穿1.6厘，較疫前的1.3厘水平還要高，投資者真金白銀押注，預期通脹升溫，雖然聯儲局主席鮑威爾大力淡化通脹疑慮，然而市場氣氛未有大變。

疫情重挫環球經濟，隨着疫苗面世，美英陸續展開接種計劃，市場憧憬西方疫情逐步受控、實體經濟「復常在望」，最近美國公布的一些經濟數據好過市場預期，更增添了不少人的信心。在美國，有人從正面角度解讀債息上升，認為經濟增長前景改善，市場對強勁復蘇愈來愈樂觀，債息上升很正常，現水平整體而言也不算高。聯儲局官員表示，不擔心近期債息升勢，有市場分析師甚至認為，債市反應過度，錯判通脹預期；不過話說回來，有關美國通脹升溫的疑慮，也不能說是無的放矢。

勿忘「黑天鵝」風險

過度樂觀易出事

疫情爆發以來，聯儲局為了支持經濟和股市，量化寬鬆印鈔無上限，華府政客則大舉派錢，金額數以萬億美元計，債務、赤字暴增視作等閒。隨着拜登當上總統，民主黨同時掌控白宮國會，華府更準備推出1.9萬億美元刺激方案，再向大部分國民人人派錢1400美元。若說金融海嘯後，美國主要是靠聯儲局的貨幣政策救經濟，今回疫情危機，華府的應對策略就是「雙管齊下」，貨幣政策（量寬印鈔）與財政政策（銀彈派錢）「火力全開」，這是之前沒有的情况，不能因為上次救市策略未釀通脹，就認定這回一定不會有通脹問題。疫苗接種計劃，能否幫美國走出疫情泥沼，仍得走着瞧；設若市場憧憬的理想局面成真，下半年經濟逐步復常，再加上萬億美元銀彈和無上限印鈔，美國經濟會否因為當局「落藥過猛」，出現過熱情况，現在同樣很難評估。

疫情總有結束時，不少人認為，無論微觀個人生活，還是宏觀世界經濟，屆時便可回到疫前狀態，這其實只是一種主觀願望。疫情給全球經濟留下的烙印，可以是深遠長久的，即使疫情結束，不代表一定能回到從前。疫情打亂全球供應鏈，同時大大遏抑各類需求，一旦疫情淡出，需求報復式反彈，倘若供應追不上，就會形成巨大通脹壓力。當下哈佛大學教授巴羅擔心的，就是聯儲局對維持物價穩定過度自信自負，以為所做的一切，都不會對長線通脹預期有何影響。

放眼世界金融史，危機的出現，往往源於人們過度樂觀，低估潛在風險，認為「這次不一樣」，必定不會出問題。當然，這不是說美國在不久將來一定出現高通脹問題，可是如果人人掉以輕心，萬一「黑天鵝」驚現，後果可以相當嚴重。

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